Marco Giusti per Dagospia

Come sta andando "Barbie"? Una bomba! Ha incassato in America in dieci giorni 258 milioni di dollari e in tutto il mondo addirittura 549. In Italia è primo in solitaria con 15 milioni 439 mila euro. Ieri, che è andato meno bene del solito, ha incassato 1 milione 236 mila euro portando in sala 173 mila spettatori. Se in America e in altri paesi ha dietro il potente "Oppenheimer" di Christopher Nolan, 127 milioni di incasso in America e 239 globali, da noi ha proprio il vuoto.

Come c'era da aspettarsi, infatti i due mammuth produttivi, "Mission: Impossible Dead Reckoning Part One" e "Indiana Jones e il quadrante del destino" spignattano non poco con il loro carico di budget assurdi, 290-300 milioni l'uno. Non arriveranno mai alla cifra di 750 milioni che Hollywood si aspettava.

"Mission: Impossible" è impalato in America addirittura dietro il trumpiano "Sound of Freedom" con 128 milioni di dollari totali e 380 globali. "Indiana Jones" lo segue con 163 milioni di dollari in America e 339 globali". Buona notte! In Italia ieri "Mission: Impossible" al secondo posto incassava 103 mila euro con 13 mila spettatori per un totale di 3, 6 milioni di euro. "Indiana Jones" con Harrison Ford pronto per le serate culturali a Capalbio, o a Foggia, incassava ancora meno, 42 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 5,5 milioni di euro. Vabbé.

Fra i film italiani troviamo delle new entries. "Hai mai avuto paura?" di Ambra Principato con Mirko Frezza, il nostro Jason Momoa, Davide Coco, all'ottavo posto con 12 mila euro e "Noi anni luce" di Tiziano Russo con Rocco Fasano e Caterina Sala con 9 mila euri e 1.450 spettatori al decimo posto. Complimenti.

