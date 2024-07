CIAK, MI GIRA! - ANCHE SE STA PERDENDO UN BEL PO’ DI PUBBLICO, “INSIDE OUT 2” MANTIENE IL COMANDO DELLA CLASSIFICA IERI CON 308 MILA EURO E 43 MILA LO INSEGUE IL BUON HORROR AMERICANO, TUTTO GIRATO IN ITALIA, CON MONACHE INSANGUINATE, “IMMACULATE”, CON 46 MILA EURO CON 6 MILA SPETTATORI. VI AVVISO, SYDNEY SWEENEY NON FA VEDERE NULLA DI QUELLO CHE PENSATE. TERZO POSTO PER IL CURIOSO “FLY ME TO THE MOON”, DOVE SI FILMA UN FINTO ALLUNAGGIO PER EVITARE SORPRESE MAGARI QUELLO VERO ANDASSE MALE, 34 MILA EURO, 5 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

immaculate

Con tutte le nuove entrate cinematografiche, con oltre 40 gradi, anche se sta perdendo un bel po’ di pubblico, “Inside Out 2” della Pixar, mantiene il comando della classifica ieri con 308 mila euro e 43 mila spettatori per un totale di 39 milioni 51 mila euro. A quanto potrà chiudere? 42-43… Lo insegue il buon horror americano con monache insanguinate e una novizia come Sydney Sweeney, “Immaculate”, diretto da Michael Mohan, tutto girato in Italia con Benedetta Porcaroli, Simona Tabasco, Dora Romano, Giorgio Colangeli, 46 mila euro con 6 mila spettatori in 200 sale.

scarlett johansson channing tatum fly me to the moon

Sydney Sweeney, vi avviso, non fa vedere nulla di quello che pensate. Non è “Tutti tranne te”, è un horror con monache. Terzo posto per il curioso “Fly Me To The Moon”, commedia di Greg Berlanti con Scarlett Johansson e Channing Tatum dove si filma un finto allunaggio per evitare sorprese magari quello vero andasse male, 34 mila euro, 5 mila spettatori. La riedizione de “Il Signore degli anelli. La compagnia dell’anello” è quarti con 18 mila euro e duemila spettatori.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 4

“A Quiet Place. Giorno 1” con Lupita Nyong’o finisce quinto con 14 mila euro e un totale di 993 mila euro. Il film/serie di sei ore, ma diviso in due parti, “Dostoevskij” dei fratelli D’Innocenzo con Filippo Timi alla ricerca di un serial killer in un’Italia irriconoscibile, è sesto, cioè la prima parte è sesta, con 10 mila euro e 1571 spettatori col cinema italiano a 3, 50 euro. E’ l’unico film italiano della top ten. La seconda parte, uscita ieri assieme alla prima, è al 30° posto con 1500 euro.

barbara ronchi non riattaccare

L’hanno vista in 242 spettatori in 79 sale.. “Horizon. An American Saga. Parte 1”, il floppone di Kevin Costner precipita al settimo posto con 7 mila euro e un totale di 243 mila euro. Tra le altre prime, “Cult Killer” è 11° con quasi 5 mila euro, “Non riattaccare” di Manfredi Lucibello 16° con 4 mila euro. Uscendo dal Barberini alle 18 ieri c’erano oltre 40 gradi.

