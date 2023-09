CIAK, MI GIRA! PIANO, PIANO, “ASSASSINIO A VENEZIA” MYSTERY/HORROR VENEZIANO CRESCE NEGLI INCASSI. IN ITALIA HA PORTATO AL CINEMA 87 MILA SPETTATORI GUADAGNANDO 657 MILA EURO CON UN TOTALE, IN TRE GIORNI, DI 1 MILIONE 341 MILA EURO. “OPPENHEIMER” È AL SECONDO POSTO CON 430 MILA EURO, 51 MILA SPETTATORI - “IO CAPITANO” È QUARTO CON 141 MILA EURO, 21 MILA SPETTATORI E HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER...

Marco Giusti per Dagospia

assassinio a venezia. 8

Piano, piano, “Assassinio a Venezia” mystery/horror veneziano di e con Kenneth Branagh per la terza volta coi baffoni del detective belga Hercule Poirot, cresce negli incassi del suo primo weekend internazionale. In America, dove ha esordito venerdì con 5 milioni e mezzo di dollari, lasciando “The Nun 2” al secondo posto con 4, 4 milioni di dollari, si pensa che possa arrivare a 13-14 milioni di dollari nel suo primo weekend, più dei 12 di “Assassinio sul Nilo”.

assassinio a venezia. 7

In Italia ieri ha incassato 657 mila euro, portando al cinema 87 mila spettatori in 439 sale con un totale in tre giorni di 1 milione 341 mila euro. “Oppenheimer” di Christopher Nolan è al secondo posto con 430 mila euro, 51 mila spettatori in 417 sale e un totale di 24 milioni 318 mila euro. Il totale globale del film è di 912 milioni di dollari. L’horror con le monache “The Nun 2” è terzo con 358 mila euro, 43 mila spettatori in 351 sale e un totale di tutto rispetto di 4, 7 milioni di euro.

oppenheimer 2

Il totale globale è di 101 milioni di dollari. Ha ragione Ciro Ippolito che andrebbe visto… “Io capitano” di Matteo Garrone, forte della benedizione di Papa Francesco, della corsa all’Oscar come miglior film straniero, dove ha le carte in regola per arrivare in cinquina finale, è quarto con 141 mila euro, 21 mila spettatori in 243 sale con un totale di 904 mila euro. Lo segue al quinto posto il noiosissimo “Jeanne du Barry” di Maeween con Johnny Depp impagliato con 52 mila euro e un totale di 1, 3 milioni.

oppenheimer 3

Il potente “Barbie” di Greta Gerwig, che da due giorni potete vedere a 12, 90 euro su Amazon prime, è sesto con 51 mila euro, 185 sale e un totalone di 31, 7 milioni di euro. Vi segnalo al 18° posto con 5.176 euro di incasso, 893 spettatori in 19 sale, “Una sterminata domenica” di Alain Parroni, la migliore opera prima italiana vista a Venezia.

io capitano 4 io capitano 2