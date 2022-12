CIAK, MI GIRA - UN’ALTRA GIORNATA DI INCASSUCCI. “VICINI DI CASA” DI PAOLO COSTELLA CON CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI CHE HANNO LA SCIAGURATA IDEA DI INVITARE A CASA UNA COPPIA DI SCAMBISTI, VINICIO MARCHIONI E UNA VALENTINA LODOVINI DAVVERO TENTATRICE, È ANCORA PRIMO CON 36 MILA EURO. NON SARÀ IL RITORNO AL SUCCESSO DELLA COMMEDIA ITALIANA, PERÒ - SECONDO POSTO PER L’ANIME GIAPPONESE “ONE PIECE FILM RED” DI GORO TANIGUCHI CON 31 MILA EURO. TERZO RIMANE “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO CON TAYLOR CHALAMET E TAYLOR RUSSELL AMANTI CANNIBALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

VICINI DI CASA

Un’altra giornata di incassucci. Il totale della giornata è di 372. 403 euro, ahimé. “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini che hanno la sciagurata idea di invitare a casa una coppia di scambisti, Vinicio Marchioni e una Valentina Lodovini davvero tentatrice, è ancora primo con 36 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 674 mila euro. Non sarà il ritorno al successo della commedia italiana, però…

bones and all

Secondo posto per l’anime giapponese “One Piece Film Red” di Goro Taniguchi con 31 mila euro, 4 mila spettatori, un totale di 820 mila euro. Terzo rimane “Bones and All” di Luca Guadagnino con Taylor Chalamet e Taylor Russell amanti cannibali con 29 mila euro, 4 mila spettatori e 1 milione 92 mila euro.Quarto “The Menu” di Mark Mylod con Anya Taylor Joy e Ralph Fiennes cuoco con tendenze criminali, 21 mila euro, un totale di 1, 6 milioni.

una notte violenta e silenziosa 1

“Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler con Viola Davis e le sue guerriere agguerrite è quinto con 20 mila euro e un totalone di 8 milioni di euro, mentre “La stranezza” di Roberto Andò è al sesto posto con 17 mila euro, 3543 spettatori grazie alle proiezioni per le scuole presumo e un totale di 5 milioni 181 mila euro. Il thriller natalizio “Una notte violenta e silenziosa” di Tommy Wirkola con David Harbour come Babbo Natale che mena, è settimo con 15 mila euro e un totale di 237 mila euro. ”Cremonini Imola 2022 Live”, le riprese del concerto di Cremonini al primo giorno incassano 13 mila euro e portano al cinema 1197 spettatori.

marco d amore napoli magica 3

”Napoli magica”, il documentario di Marco D'Amore, in decima posizione, incassa invece 12 mila euro. Oggi ritorna in sala “Il gatto con gli stivali 2” e esce “Corsage” o “Il corsetto dell’imperatore” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps come imperatrice Sissi, ma ripresa da un punto di vista moderno e femminista. Scordatevi Romy Schneider luminosa e sorridente piccola imperatrice. “Corsage” è il film che a Cannes tutti volevano vedere e tutti i distributori volevano comprare.

saint omer 2

Escono anche il bellissimo “Saint Omer” di Alice Diop con Kayije Kagame, Guslagie Malanga, Leone d’Argento a Venezia, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli sulla vita di Santa Chiara interpretata da Margherita Mazzucco, la Elena di “L’amica geniale”, e Andrea Carpenzano, il thriller italiano “L’uomo sulla strada” di Gianluca Mangiasciutti con Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo, il film francese sui cuochi “Sì, chef” di Louis-Julien Petit con Audrey Lamy e François Cluzet. Non so praticamente nulla di “Ciuré” di e con Giampiero Pumo, che esce in una sala e di “I buonisti” di Salvo Grasso con Enrico Guarneri e Mario Opinato. Buona fortuna.

