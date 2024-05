CIAK, MI GIRA! - LE SCIMMIE LAZIALI, CON TUTTE QUELLE AQUILE CHE SI PORTANO DIETRO, DI "IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE" VINCONO IL WEEKEND ITALIANO CON 961 MILA EURO, IERI HA INCASSATO 293 MILA EURO CON 37 MILA SPETTATORI - LO SEGUE MOLTO DA VICINO IL PICCOLO DOCUMENTARIO NAPOLETANO “IL SEGRETO DI LIBERATO”, CON 661 MILA EURO NEL WEEKEND. IERI ERA SECONDO IN SALA CON 129 MILA EURO E 14 MILA SPETTATORI. POI DITEMI SE QUALCUNO AVEVA PREVISTO UN SUCCESSO DI QUESTO TIPO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il regno del pianeta delle scimmie 1

Hollywood tira un sospiro di sollievo. Se “The Fall Guy” con Ryan Gosling e Emily Blunt, il primo filmone estivo targato Universal, 120 milioni di dollari di budget, fatica non poco a mettersi in luce, da noi questo weekend è addirittura al quinto posto, con il reboot delle scimmie, “Il regno del pianeta delle scimmie” di Wes Ball, secondo filmone estivo, targato Fox, gli incassi volano. Anche più del previsto.

il regno del pianeta delle scimmie 7

In America le scimmie laziali, con tutte quelle aquile che si portano dietro, incassano al primo weekend 56, 5 milioni che, assieme agli incassi dei mercati stranieri, 72, 5 milioni (dalla Francia 7, 1m dal Messico 6, 4, dall’UK 4,8), portano il film alla bellezza di 129 milioni di dollari solo nella sua prima settimana, mentre “The Fall Guy” al secondo posto spignatta in caduta libera (come da titolo) con 13, 7 milioni di dollari che lo portano a 49 totali e 103 globali. Da noi “Il regno del pianeta delle scimmie” vince il weekend con 961 mila euro, ieri ha incassato 293 mila euro con 37 mila spettatori e tocca 1, 1 milioni con l’uscita di mercoledì.

il regno del pianeta delle scimmie 9

Ma va detto che lo segue molto da vicino il piccolo documentario napoletano su Liberato, “Il segreto di Liberato” di Francesco Lettieri e Lorenzo Ceccotti con 661 mila euro nel weekend. Ieri era secondo in sala con 129 mila euro e 14 mila spettatori. Poi ditemi se qualcuno aveva previsto un successo di questo tipo… L’horror “Tarot – La forza del male” è terzo nel weekend con 430 mila euro, ieri era quarto in sala con 92 mila euro. “Challengers” di Luca Guadagnino è quarto con 346 mila euro, ieri erano 77 mila con 10 mila spettatori, e tocca un totale di 3 milioni 623 mila euro. In America è terzo con 4, 7 milioni di dollari nel weekend toccando un totale di 38 milioni che diventano ben 68 globali.

RYAN GOSLING the fall guy

Al quinto posto troviamo “The Fall Guy” con 281 mila euro e un totale di 1 milione 629 mila euro e al sesto posto “Garfield: Una missione gustosa” con 265 mila euro, ieri era terzo in sala con 101 mila euro, e un totale di 1 milione 616 mila euro. Vi ricordo che il gattone Garfield uscirà in America il 24 maggio contro il potente “Furiosa” di George Miller. Bello scontro all’ultimo graffio. Il documentario prodotto da Aurelio De Laurentiis sullo scudetto del Napoli di un anno fa, “Sarò con te”, è settimo nel weekend con 250 mila euro e un totale di 1 milione 280 mila euro. Un successo. “Il gusto delle cose – La passion de Dodin Bouffant”, sofisticato biopic di un celebre cuoco francese dell’800 con Benoit Magimel e Juliette Binoche, è ottavo con 144 mila euro. Pochino.

