CIAK, MI GIRA! - STA DIVENTANDO UN’ESTATE INTERESSANTE. AL SUO PRIMO GIORNO DI USCITA IN AMERICA, “DEADPOOL & WOLVERINE” INCASSA 96 MILIONI DI DOLLARI E SE AGGIUNGIAMO I 115 MILIONI DI DOLLARI DEI MERCATI INTERNAZIONALI ARRIVIAMO A 211 - ANCHE SE DA NOI , COI RAGAZZETTI AL MARE O CON LA TESTA ALLE OLIMPIADI, IL FILM DELLA MARVEL STA ANDANDO BENE, MA NON CERTO COME ANDAVA “INSIDE OUT 2”, VISTO CHE IERI HA INCASSATO “SOLO” 1 MILIONE 355 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Deadpool & Wolverine

Le cose stanno così. Al suo primo giorno di uscita in America, mentre Donald Trump blatera che con lui eletto non dovremo più preoccuparci di altre nuove elezioni, “Deadpool&Wolverine” di Shawn Levy con Hugh Jackman e Ryan Reynolds, incassa 96 milioni di dollari (sì, ci stanno dentro i 38 milioni delle anteprime, ma è sempre un incasso pauroso). Se aggiungiamo i 115 milioni di dollari dei mercati internazionali arriviamo a 211 milioni di dollari. Sta diventando un’estate parecchio interessante, diciamo.

Deadpool & Wolverine

Anche se da noi “Deadpool&Wolverione”, coi ragazzetti al mare o con la testa alle Olimpiadi, “Deadpool&Wolverine” sta andando bene, ma non certo come andava “Inside Out2”, visto che ieri ha incassato “solo” 1 milione 355 mila euro con 159 mila spettatori e un totale di 5 milioni 693 mila euro, lasciando al secondo posto “Inside Out2” con 198 mila euro, 26 mila spettatori e un totalone di 43 milioni 320 mila euro.

TWISTERS

Al terzo posto “Twisters” con Glenn Powell e Daisy Edgard Jones arranca con 74 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 981 mila euro. Ma in America, “Twisters” è secondo con 10,2 milioni di dollari per un totale di 129 milioni che diventano 173 globali. Ormai molto distanziati, in America, “Cattivissimo me 4” con 4, 3 milioni, 281 milioni di dollari totali e 596 globali. Per non parlare di “Inside Out 2” quarto con 2, 5 milioni con un totale di 607 milioni e un globalone di 1 miliardo 469 milioni di dollari che vedo difficilmente raggiungibile da “Deadpool&Wolverine”.

sydney sweeney immaculate

Se in Italia “immaculate” con Sydney Sweeney procede lentamente, ieri 17 mila euro, 2 mila spettatori e un totale di 635 mila euro, in America gli horror funzionano di più. E “Longlegs”, l’horror dell’estate diretto da Oz Perkins con Nicholas Cage, è quinto con 2, 2 milioni con un totale di 54 milioni di dollari. Chissà quando lo vedremo. E’ stato spostato ad a agosto anche “MaXXXine” di Ti West con Mia Goth previsto per fine luglio, convinti che gli italiani non vanno al cinema d’estate.

