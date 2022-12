CIAK, MI GIRA – INDOVINATE UN PO’ CHI HA VINTO IL WEEKEND DI NATALE? “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON (QUINTO NEL BOX OFFICE MONDIALE DELL’ANNO) – AL SECONDO POSTO, IN ITALIA, TROVIAMO DISTANZIATISSIMA LA COMMEDIA DI ALDO GIOVANNI E GIACOMO CON TANTO DI MOGLI, “IL GRANDE GIORNO”. TERZO “LE OTTO MONTAGNE”, CON LA COPPIA BORGHI & MARINELLI, IL VERO CINEPANETTONE INTELLIGENTE… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

avatar way of water

Indovinate un po’ chi ha vinto il weekend di Natale? “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron. Ma va?! Guarda un po’? Che sorpresa! In Italia con 4 milioni 331 mila euro e un totale, ormai, di 17 milioni 325 mila euro. Ma in America sono 56 milioni di dollari, con una perdita del 58% rispetto alla settimana scorsa, che diventeranno 82 con gli incassi di oggi 26 dicembre, per un totale di 279 milioni, che a livello globale, diventano 881 milioni di dollari.

james cameron e sam worthington

Quinto posto nel box office mondiale dell’anno, prima di “Black Panther: Wakanda Forever” e dietro “Minions 2”. E’ comunque un buon incasso, tenendo conto che Natale cadeva di domenica, che l’uragano Elliott ha fatto parecchi danni in America, che gli incassi in Cina, 100 milioni di dollari, sono ridotti a causa del ritorno del Covid. Ma il film funziona benissimo in Corea del Sud, 53 milioni, in Francia, 52, India, 37, Germania, 35, UK 30, Messico, 26.

alessandro borghi luca marinelli le otto montagne

Al secondo posto, in Italia, troviamo distanziatissima la divertente e non volgare commedia di Aldo Giovanni e Giacomo con tanto di mogli, “Il grande giorno” di Massimo Venier, 1 milione 258 nel weekend natalizio. Terzo “Le otto montagne” di Felix van Groeningen dal romanzo di Paolo Cognetti con la coppia Borghi&Marinelli, il vero cinepanettone intelligente, che incassa 446 mila euro (insomma…) nel weekend e che batte “The Fabelmans” di Steven Spielberg, 309 mila euro.

Il che vuol dire che nella guerra dei film di Natale di Trastevere, il Cinema Troisi che proiettava "Le otto montagne" ha battuto il Nuovo Sacher di Nanni Moretti che proiettava di "The Fabelmans"? Possibile.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Solo al quinto posto troviamo “Il gatto con gli stivali 2” della Dreamworks con 272 mila euro e un totale di 2, 8 milioni e al sesto “Whitney” con 180 mila euro. In America, dove hanno esordito questa settimana, sono rispettivamente al secondo e al terzo posto dietro “Avatar: La via dell’acqua” con 11 milioni di dollari e 5, 3, che diventeranno oggi 24 e 7, 5. Più che probabile che “Il gatto con gli stivali 2” possa funzionare bene durante le feste essendo il solo film per bambini piccoli. E poi non costa quanto “Strange World”, limitandosi a un budget di 90 milioni.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Va detto che gli incassi, in generale, sono disastrosi, da noi particolarmente, ma neanche in America si va così bene. E’ incredibile che “La stranezza” con Ficarra Picone e Servillo sia in classifica, all’ottavo posto con 22 mila euro. Un buon film per bambini, adorato a Cannes e in Francia, come “Ernest e Celestine” incassa solo, al nono posto un filo meno di “La stranezza”, 22.185 euro.

vicini di casa

Tra i film appena usciti vedo che “Living” è 13° con 11 mila euro, “Eo” di Jerzy Skolimowski è 15° con 10 mila euro. Una commedia che doveva incassare, “Vicini di casa” con Bisio e Puccini, è 17° con 8 mila euro. Dubito che le cose miglioreranno dopo Natale…

Ma non si ride tanto nemmeno in America visto che il ricco e ambizioso “Babylon” di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt, 80 milioni di budget, ha incassato solo 3, 5 milioni al suo primo weekend. Un disastro. Ha fatto pure peggio di “Amsterdam”, che ne aveva incassati 6, 4. Con un’espansione a 603 sale nemmeno “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser sta funzionando, avendo incassato solo 921 mila dollari nel weekend. Buona notte.

luca marinelli le otto montagne VICINI DI CASA le otto montagne di felix van groeningen e charlotte vandermeersch le otto montagne