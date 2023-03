CIAK, MI GIRA – “SHAZAM! FURY OF GODS” È GIÀ UN FLOP EPOCALE: IL NUOVO DC MOVIE CHIUDERÀ IL SUO WEEKEND CON 30 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA, CONTRO I 53 INCASSATI DAL PRIMO FILM. DA NOI HA INCASSATO 329MILA EURO. POCO, TANTO CHE HA IL FIATO SUL COLLO DE “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE”, IERI SECONDO CON 306MILA EURO E UN TOTALE DI 1 MILIONE 685 MILA EURO. PER IL MARTORIATO CINEMA ITALIANO, UN SUCCESSO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Shazam! Fury of Gods”, il nuovo DC movie, malgrado sia divertente e chiassoso quanto basta e possa vantare, oltre al protagonista Zachary Levi, la presenza di star come Helen Mirren, Lucy Liu, della bellissima Rachel Zegler del nuovo “West Side Story” e della divina Gal Godot, cioè Wonder Woman, è già un flop epocale.

Chiuderà il suo weekend con 30 milioni di dollari di incasso in America contro i 53 incassati dal primo “Shazam!”. In un periodo dove tutti i sequel vanno meglio dei film precedenti, come dimostra lo stesso “Creed III”. Da noi “Shazam! Fury of Gods” ha incassato ieri 329 mila euro, 49 mila spettatori, con un totale in tre giorni di 543 mila euro. Poco per un film della DC Comics.

Tanto che ha il fiato sul collo del campione italiano, “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi e Antonio Gerardi, ieri secondo con 306 mila euro, 43 mila spettatori e un totale di 1 milione 685 mila euro alla sua seconda settimana. Per il martoriato cinema italiano un successo.

Finisce addirittura distanziato “Creed III” con Michael B. Jordan e Jonathan Majors, che non sono neanche calabresi a Milano, terzo con 224 mila euro, 29 mila spettatori, un totale di 6 milioni 137 mila euro. E “Creed III”, con 116 milioni in America e 194 globali è il film che sta incassando più di tutti gli altri “Creed”…

Balza al quarto posto, grazie ai 7 Oscar, ma forse anche perché i ragazzi hanno scoperto che non è un film per vecchi o da festival, “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, 221 mila euro, 31 mila spettatori, un totale di 1, 4 milioni. Stai a vedere che finalmente funziona anche da noi…

Quinto il pur potente “Scream VI” con Jenna Ortega, 182 mila euro, 23 mila spettatori, un totale di 1, 2 milioni, ma in tutto il mondo sta andando benissimo con un globale di 63 milioni di dollari. Mentre “The Whale” con Brendan Fraser, che ha forse esaurito il suo pubblico di signori di una certa età, scende al sesto posto con 145 mila euro, 20 mila spettatori, un totale di 2, 6. Ancora il più visto tra i film da festival.

Con l’arrivo del sabato “Mummie A spasso nel tempo”, il cartone animato spagnolo, sale al settimo posto con 54 mila euro e un totale di 1,8 milioni. La commedia anglo-indiana “What’s Love?” con Lily James è ottava con 43 mila euro, mentre “Educazione fisica” di Stefano Cipani con Sergio Rubini e Claudio Santamaria è nono con 43 mila euro, un totale di 70 mila euro, e “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia chiude la top ten con 40 mila euro e un totale di 699 mila euro.

