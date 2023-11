CIAK, MI GIRA - NIENTE DE CHE L’ESORDIO DEL PATRIOTTICO “COMANDANTE” DI EDOARDO DE ANGELIS CON PIERFRANCESCO FAVINO CHE DOVREBBE PARLARE VENETO E HA IL SOMMERGIBILE PIENO DI NAPOLETANI: SOLO UN QUARTO POSTO CON 162 MILA EURO E 23 MILA SPETTATORI – TRIONFA L’HORROR “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”, PRIMO CON 1 MILIONE E 17MILA EURO – HALLOWEEN TIRA SU ANCHE “SAW X”, SECONDO. IN TERMINI DI SPETTATORI PERÒ FUNZIONA MEGLIO LA COMMEDIA TESTACCINA “C’È ANCORA DOMANI”, DI E CON PAOLA CORTELLESI - VIDEO

FIVE NIGHTS AT FREDDYS

Marco Giusti per Dagospia

Happy Halloween! Potevamo aspettarcelo. Dopo l’incredibile esordio americano anche in Italia trionfa, al suo primo giorno in sala l’horror per ragazzini tratto da un videogame “Five Nights at Freddy’s”, diretto da Emma Tammi, prodotto dalla Blumhouse con Josh Hutcherson e Elizabeth Lail che se la vedono coi pupazzi assassini, con 1 milione 17 mila euro e 126 mila giovani spettatori arrivati lì per farsi spaventare. Boo!

saw x

Halloween tira su anche l’altro horror, “Saw X”, ritenuto decisamente superiore dalla critica americana, che incassa, al secondo posto 471 mila euro con 58 mila spettatori e un totale di 1 milione 926 mila euro. In realtà, in termini di spettatori, ha funzionato meglio la commedia testaccina in bianco e nero “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, 62 mila spettatori, ma l’incasso, probabilmente a causa dei vecchi signori che pagano metà biglietto, è minore, 436 mila euro. E quindi ha il terzo posto.

c'e ancora domani 6

Niente de che, l’esordio del patriottico “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che dovrebbe parlare veneto e ha il sommergibile pieno di napoletani, solo un quarto posto con 162 mila euro e 23 mila spettatori. Mi diceva Ciro Ippolito che al primo spettacolo del Barberini a Roma, ieri, c’erano sette spettatori compreso lui. E il film? “Il pesce non si frigge con l’acqua”.

pierfrancesco favino comandante

Non è facile fare un film di guerra con un budget così ridotto. Alla fine diventa troppo teatrale, nella prima parte, e non all’altezza dei grandi film di guerra nella seconda.

Detto questo, io me lo ero visto volentieri a Venezia. E penso che il pubblico ci andrà, anche se la commedia della Cortellesi è decisamente più accattivante.

killers of the flower moon 6

Quinto posto per “Killers of the Flower Moon” di Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone, 139 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 3 milioni 502 mila euro.

Sale al sesto posto, grazie a Halloween, anche “L’esorcista Il credente”, 107 mila euro, 12 mila spettatori, un totale di 3 milioni 65 mila euro. Supera però lo spompato “Me contro te Il film. Vacanze in Transilvania” con Sofì e Luì, 91 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 3 milioni 346 mila euro.

anatomia di una caduta

Vedo che al decimo posto, dopo due mesi di programmazione, “Io capitano” di Matteo Garrone riesce ancora a acchiappare qualche spettatore, 38 mila euro di incasso con 8.890 spettatori e un totale di 3 milioni 878 mila euro. Se andate al cinema vi ricordo anche il bellissimo "Anatomia di una caduta" di Justine Triet con Sandra Huller, che gli horror di Halloween hanno fatto scendere dai primi dieci posti.

FIVE NIGHTS AT FREDDYS

saw x. pierfrancesco favino comandante

killers of the flower moon 7 saw x saw x