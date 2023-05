CIAK, MI GIRA - TRIONFA “LA SIRENETTA” IN TUTTO IL MONDO O QUASI CON 185 MILIONI DI DOLLARI. DA NOI HA INCASSATO AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA NEL WEEKEND 2 MILIONI 447 MILA EURO - FLOPPA PESANTEMENTE PERÒ IN CINA, DOVE NON GRADISCONO LA NUOVA SVOLTA HOLLYWOODIANA DEI PROTAGONISTI NERI - DA NOI “FAST X” È SECONDO CON 1 MILIONE 342 MILA EURO NEL WEEKEND, DAVANTI A “RAPITO”, FRESCO DI PRESENTAZIONE A CANNES, DOVE, PURTROPPO, NON HA VINTO NULLA, CON 295 MILA EURO NEL WEEKEND… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la sirenetta

Trionfa “La Sirenetta” della Disney diretta da Rob Marshall e interpretata da Halle Bailey in tutto il mondo o quasi con un totale di 185 milioni di dollari. In America incassa 95 milioni di dollari nel weekend con un totale di 117 milioni, altri 18 vengono dal Messico, 9, 5 dalla Francia. Da noi ha incassato al primo posto in classifica nel weekend 2 milioni 447 mila euro per un totale di 4 milioni 272 mila euro. Solo ieri in sala ha incassato 1 milione 169 mila euro portando al cinema 155 mila spettatori.

la sirenetta remake

Floppa pesantemente però in Cina, dove alla sua prima settimana incassa solo 2, 5 milioni di dollari con un misero quarto posto, mentre trionfa alla sua seconda settimana il fracassone “Fast X” con 17 milioni arrivando a un totale di 110 milioni di dollari in 12 giorni. “La sirenetta” viene però battuta anche da un nuovo film di animazione giapponese, “Sword Art On Line The Movie” con 3, 8 milioni di dollari. Sembra che dietro al flop de “La sirenetta”, come di “Black Panther” in Cina ci sia un problema di razzismo. I cinesi non gradiscono la nuova svolta hollywoodiana dei protagonisti neri. Molto semplice.

vin diesel fast x

“Fast X” di Louis Leterrier con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jason Statham, a parte che in Cina, è costretto ovunque a cedere il primo posto. In America è secondo con 23 milioni di dollari di incasso per un totale americano di 113 milioni e globale di 512 milioni. Come abbiamo visto di questi 512 ben 110 vengono dalla Cina, dove il film è un trionfo. Da noi “Fast X” è secondo con 1 milione 342 mila euro nel weekend con un totale di 9, 5 milioni di euro. Solo ieri ha incassato 484 mila euro con 58 mila spettatori.

roger waters this is not a drill

Al terzo posto in Italia compare “Rapito” di Marco Bellocchio, fresco di presentazione a Cannes, dove, purtroppo, non ha vinto nulla, con 295 mila euro nel weekend, e un totale di 458 mila euro. Solo ieri ha incassato 162 mila euro con 24 mila spettatori. Il concerto di Roger Waters, “This Is Not a Drill”, ha incassato nel weekend al quarto posto 272 mila euro, mentre “I Guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn è quinto con 262 mila euro e un totale di 10, 3 milioni di euro. In America “I Guardiani” questo weekend era terzo con 20 milioni di dollari per un totale globale di 723 milioni di dollari.

nicolas cage nicholas hoult renfield

Sesto posto in Italia per il curioso “Renfield”, horror comedy con Nicholas Hoult come Renfield e Nicolas Cage come Dracula, 92 mila euro nel weeken e un totale di 125 mila euro. “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti scende al settimo posto con 47 mila euro e un totale di 3, 7 milioni. Ieri ha incassato 21 mila euro. Non mi sembra che la presentazione a Cannes abbia fatto qualche miracolo. Ottavo posto per il modesto “Daliland” di Mary Harron con Ben Kingsley come Dali da Bagaglino, 42 mila euro e un totale di 64 mila euro.

sanctuary

Al decimo posto troviamo l’ottima commedia drammatica tutta chiusa in una stanza d’albergo “Sanctuary”, diretta da Zachary Wigon e scritta da Micah Bloomberg con Margaret Qualley e Christopher Abbott, 29 mila euro e un totale di 43 mila euro. Non riesco a ricordarmi dove ho visto il film… in qualche festival… su qualche piattaforma…

la sirenetta daliland ben kingsley daliland rapito di marco bellocchio 9 sanctuary sanctuary ben kingsley daliland ben kingsley daliland la sirenetta remake nanni moretti il sol dell'avvenire roger waters this is not a drill nanni moretti e il cast del sol dell avvenire ballano a cannes roger waters this is not a drill rapito di marco bellocchio 8 rapito di marco bellocchio nicolas cage renfield nicholas hoult renfield nicolas cage renfield i guardiani della galassia vol 3 nicolas cage renfield fast x 5 I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 - ROCKET jason momoa fast x fast x 4 la sirenetta