CIAK, MI GIRA! - TRIONFO DEL PUBBLICO IN CACHEMIRE DI PRATI-SALARIO-PINCIANO CON “PERFECT DAYS” ADDIRITTURA SECONDO IN CLASSIFICA DIETRO A “IL RAGAZZO E L’AIRONE” - L'ANIME DI MIYAZAKI INCASSA 108 MILA EURO E IL FILM MINIMALISTA SUL DANDY ELEGANTISSIMO PULITORE DI CESSI A TOKYO, DI WIM WENDERS, NE INCASSA 89 MILA, CIFRE MOLTO BASSE CHE DIMOSTRANO LO SCARSO INTERESSE, O FORSE LA CRISI ECONOMICA. SE LA GENTE RISPARMIA SUL PROSCIUTTO, PERCHÉ DOVREBBE ANDARE AL CINEMA A SPENDERE DIECI EURO? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

perfect days di wim wenders 1

Trionfo del pubblico in cachemire di Prati-Salario-Pinciano con “Perfect Days”, il film minimalista sul dandy elegantissimo pulitore di cessi a Tokyo di Wim Wenders, addirittura secondo in classifica (ma quando mai Wenders è stato secondo in classifica?) dietro a “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, entrambi distribuiti dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti. Se l’anime “Il ragazzo e l’airone” incassa ieri 108 mila euro con 15 mila spettatori in 376 sale per un totale di 4,5 milioni di euro, “Perfect Days” ne incassa 89 mila con 13 mila spettatori un po’ commossi un po’ addormentati in 183 sale per un totale di 962 mila euro.

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Sono cifre molto basse che dimostrano lo scarso interesse che il pubblico italiano ha per il cinema, o forse un bel po’ di crisi economica non solo post-natalizia. Basta andare al mercato per accorgersene. Se la gente risparmia sul prosciutto, perché dovrebbe andare al cinema a spendere dieci euro? Terzo posto per il divertente giocattolo action anti-sistema “The Beekeeper”, diretto da David Ayer con Jason Statham che spara e mena a tutti anche più del solito, 77 mila euro, 10 mila spettatori in 258 sale.

enea di pietro castellitto 6

La commedia di Siani “Succede anche nelle migliori famiglie” finisce al quarto posto con 68 mila euro, 10 mila spettatori in 308 sale e un totale di 4,2 milioni. Quinto posto per “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con 43 mila euro, 7 mila spettatori in 214 sale e un totalone di 34 milioni 787 mila euro. “Enea”, sorta di commedia grottesca sulla famiglia e la borghesia che ha prodotto i trentenni di oggi, diretto e interpretato da Pietro Castellitto con Benedetta Porcaroli, al primo giorno arriva a 41 mila euro, 6 mila spettatori con ben 293 sale. Pochino.

michael fassbender chi segna vince 1

Mi ha detto Ciro Ippolito che ieri alle 15, 30 all’Adriano c’erano otto spettatori. Magari funzionerà nel weekend. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet è finito al settimo posto con 34 mila euro e un totale di 13 milioni, “Come può uno scoglio” con Pio e Amedeo è ottavo con 33 mila euro e un totale di 3, 6 . Esordio modesto anche per il film sulla squadra di calcio samoana “Chi segna vince” di Taika Waikiki con Michael Fassbender, decimo con 24 mila euro, tremila spettatori in 293 sale. Ahi. “Viaggio in Giappone” con Isabelle Huppert è addirittura 22° con 4 mila euro e 713 spettatori.

