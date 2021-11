CIAK, MI GIRA! - TUTTI AL CINEMA? INSOMMA… DICIAMO CHE “ENCANTO” DELLA DISNEY È SEMPRE PRIMO IN CLASSIFICA, ANCHE IERI CON 77 MILA EURO, DAVVERO POCHINO - L’UNICA NOVITÀ È CHE “ARANCIA MECCANICA” DI KUBRICK, TORNATO IN SALA CON 207 COPIE PER I 50 ANNI DALL’USCITA DEL FILM, È SECONDO CON 32 MILA EURO. PIÙ O MENO 5000 SPETTATORI. MA LA VERA BOMBA SONO I 35 MILIONI DI DOLLARI DI INCASSO DI “HOUSE OF GUCCI” GLOBALI NEL SUO PRIMO WEEKEND, CHE LANCIANO ANCOR PIÙ LA STELLA DI LADY GAGA NEL FIRMAMENTO CINEMATOGRAFICO…

Marco Giusti per Dagospia

Tutti al cinema? Insomma… Diciamo che “Encanto” della Disney è sempre primo in classifica, anche ieri con 77 mila euro, davvero pochino. L’unica novità è che “Arancia meccanica” di Stanley Kubrick, tornato in sala con 207 copie per i 50 anni dall’uscita del film, è secondo con 32 mila euro.

Più o meno 5000 spettatori. Ma la vera bomba sono i 35 milioni di dollari di incasso di “House of Gucci” globali nel suo primo weekend, che lanciano ancor più la stella di Lady Gaga nel firmamento cinematografico.

Perfino lo stilista Tom Ford, che massacra il film, dichiarando di essere “sopravvissuto alla visione di due-ore e 37 minuti del film”, domandandosi “ma era una farsa o una storia paurosa di avidità?”, ammattendo quanto fosse per “duro non vedere l’humour e il camp in una storia così sanguinosa”, salva le forti performance di Lady Gaga e Adam Driver, “potentemente over-the-top” rispetto a cast, costumi, set.

