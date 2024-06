CIAK, MI GIRA! - IL VECCHIO E GLORIOSO “DONNIE DARKO”, E LE SUE MERAVIGLIOSE CANZONI, SUPERA LA BAMBOCCIATA DI “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONE SPIE”: IERI È PRIMO CON 115 MILA EURO, 15 MILA SPETTATORI - “ME CONTRO TE” È SECONDO CON 97 MILA EURO, 16 MILA SPETTATORI - TERZO POSTO PER “HAIKYU!! BATTAGLIA ALL’ULTIMO RIFIUTO”, POTENTE ANIME GIAPPONESE CON 62 MILA EURO, 8 MILA SPETTATORI - DAVVERO NON RIESCO A CAPIRE PERCHÉ IL BELLISSIMO “FURIOSA” NON STIA FUNZIONANDO IN NESSUNA PARTE DEL MONDO. FORSE PERCHÈ...

Marco Giusti per Dagospia

Il vecchio e glorioso “Donnie Darko” di Richard Kelly con Jake e Maggie Gyllenhall e le sue meravigliose canzoni supera la bambocciata di “Me contro te. Il film. Operazione spie” e ieri è primo con 115 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 278 mila euro.

Voglia di rivedere “Donnie Darko” al cinema? Alta. Ma ho anche voglia di rivedere “Mad Max. Fury Road” al cinema. E davvero non riesco a capire perché il bellissimo “Furiosa” non stia funzionando in nessuna parte del mondo. Forse davvero perché manca Mad Max. E se ti chiama A Mad Max Saga vuoi Mad Max. Pochi scherzi.

“Me contro te” è secondo con 97 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 1 milione 322 mila euro. Terzo posto per “Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto”, potente anime giapponese con 62 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 602 mila euro. “Furiosa” di George Miller è quarto con 41 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 1 milione 432 mila euro. Il finto ultimo esorcista, “L’esorcismo. Ultimo atto” di Joshua John Miller con Russell Crowe, visto che è stato girato nel 2019 e esce solo adesso, è quinto con 37 mila euro e un totale di 486 mila euro.

La prima parte della prima stagione di “L’arte della gioia”, miniserie diretta da Valeria Golino tratta dal romanzone di Goliarda Sapienza con Tecla Insolia e Jasmine Trinca, praticamente un tonaca movie ultralesbo, ma la seconda parte, con l’arrivo di Guido Caprino e Valeria Bruni Tedeschi, non è solo lesbo, è sesta con 18 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 183 mila euro. Seguono “Il regno del pianeta delle scimmie” con 13 mila euro, un totale di 2,7 milioni, “If – Gli amici immaginari” con 12 mila euro, un totale di 1, 6 milioni, e “The Penitent” di e con Luca Barbareschi tratto da una commedia di David Mamet, nono con 6.672 euro e un totale di 93 mila euro. Vi avviso che oggi esce una vagonata di nuovi film.

A cominciare da "Kinds of Kindness" di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, appena visto a Cannes, dove Jesse Plemons ha vinto il premio come miglior attore. Non è bello come “Poor Things” e ci riporta al Lanthimos surreale e un filo sgradevole.

Abbiamo poi il thriller "La stanza degli omicidi" di Nicol Paone con Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Maya Hawke, l’horror "The Watchers - Loro ti guardano" diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia del più celebre M. Night Shyamalan, con Dakota Fanning, "Noir Casablanca" di Kamal Lazraq, "Hotspot - Amore senza rete" di Giulio Manfredonia con Denise Tantucci, Francesco Arca, “Anna” di Marco Amenta, "El Paraíso" di Enrico Maria Artale con Edoardo Pesce, Margherita Rosa di Francisco, che molto piacque a Venezia, ebbe anche due premi per la sceneggiatura e per la migliore protagonista femminile.

Escono ancora il documentario "Made in Dreams" di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto e "La Tartaruga" di Fabrizio Nardocci con Antonello Fassari e Nello Mascia. Chi vedrà tutti questi film? Bella domanda…