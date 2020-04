CIN CIN! TORNA ‘COLPO GROSSO’ - RIPROPOSTO SU ‘MEDIASET EXTRA’ IL MEGLIO DELLE 5 STAGIONI DEL FORMAT, GRAZIE A MARATONE TELEVISIVE CHE COMINCIANO ALLE 2 DI NOTTE E TERMINANO ALLE 6 - COME HA AMMESSO DI RECENTE SMAILA, OGGI UN PROGRAMMA DEL GENERE SAREBBE TACCIATO DI SESSISMO. E INVECE ALLORA 'COLPO GROSSO' RAPPRESENTO' L'ITALIA LIBERA E GAUDENTE, NON IPOCRITA, NÉ MORALISTA, CHE SAPEVA… - VIDEO

Gianluca Veneziani per “Libero quotidiano”

Dedicato ai nottambuli e agli insonni. Dedicato a quelli che gli anni '80 sono stati una figata, e a quelli che Smaila è un grande. Dedicato a coloro che si sono educati all' eros guardando la tv, ai non moralisti, a quelli convinti che il piacere sia una virtù e non un vizio. Dedicato a quelli che era bella la tv di una volta, a quelli che in quarantena non possiamo muoverci ma lasciateci almeno sognare.

È consigliato a tutti costoro il ritorno in tv di Colpo Grosso, lo storico programma condotto da Umberto Smaila (e poi da Maurizia Paradiso) tra 1987 e '92, e ora riproposto su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre, canale 163 su Sky). A partire da ieri va in onda il meglio delle cinque stagioni del format, grazie a maratone televisive che cominciano alle 2 e terminano alle 6 di notte. Ore piccole in compagnia di Colpo Grosso usato sicuro La riproposizione del programma risponde a tempi di penuria in cui manca, per ovvie ragioni, un palinsesto con nuovi format. E allora non si può che attingere all' usato sicuro, agli archivi, in una sorta di Techetecheté. Operazione nostalgia dettata dalla necessità.

milly d'abbraccio a colpo grosso

Nondimeno, nella scelta di puntare su Colpo Grosso, c' è anche una ragione più profonda che riguarda il valore televisivo e culturale (sì, culturale) di quel fortunato programma. Agli smemorati e ai troppo giovani ricordiamo che quello show - caratterizzato dagli striptease dei concorrenti e delle bellezze femminili presenti in studio - riscuoteva un seguito enorme, pur andando in onda in seconda serata su un circuito di emittenti minori (la syndication Italia 7): superava cioè i 2 milioni di spettatori. Quel fenomeno di costume, o di mancanza di costumi dal momento che le celebri ragazze Cin Cin si spogliavano, o scostumato come qualche detrattore lo giudicava, è figlio in primo luogo della sua epoca.

Era l' Italia da bere, gaudente e gioiosa, in cui l' eros cominciava a liberarsi dalle cappe del perbenismo e la tv si svincolava dalla sua immagine bacchettona; il tempo in cui imperversava una benedetta voglia di vivere, di divertirsi, di dedicarsi ai piaceri privati dopo una stagione tragicamente segnata dall' ideologia. Ma era anche l' Italia in cui non aveva ancora fatto irruzione l' ipocrisia politicamente corretta, il moralismo contro chiunque osasse mostrare un nudo femminile con la conseguente accusa di ridurre la donna ad oggetto.

Come ha ammesso di recente Smaila in un' intervista a Libero, oggi un programma del genere sarebbe tacciato di sessismo. E invece allora Colpo Grosso poté rappresentare la fase bella del Belpaese, fotografando un' Italia che sapeva ancora scommettere sull' evasione e la bellezza.

copiato da tutti Ma anche a livello televisivo Colpo Grosso segnò una rivoluzione perché inaugurò un genere di quiz erotico mai visto prima, e introdusse un format tutto italiano che sarebbe stato imitato all' estero.

Non solo il programma fece Colpo, è il caso di dire, su grandi personaggi stranieri della politica e dello spettacolo, da Francis Ford Coppola al presidente Gorbaciov che, dopo una visita in Italia, si portò in Urss una serie di videocassette della trasmissione. E non solo riscosse grande successo in Albania (che abbia influenzato l' arrivo di albanesi in Italia a inizio anni '90?), e rischiò di causare una crisi diplomatica con Gheddafi, convinto che il programma distraesse i libici dalla preghiera. Ma venne anche esportato oltreconfine e riadattato in vari Paesi, dalla Germania alla Spagna al Brasile. Rivederlo oggi fa bene al morale e agli ormoni. E ci consente di evadere con la mente e di fare un viaggio nel tempo, impossibilitati come siamo a spostarci nello spazio. Invitandoci a brindare alla vita, con un bel Cin Cin.

