"ANNETTE", MUSICAL STRAVAGANTE E SOFFERTO DI LÉOS CARAX SCRITTO DAGLI SPARKS BROTHERS, NON PUÒ CHE DIVENTARE UN TALE OGGETTO DI CULTO DA SUPERARE QUALSIASI MOMENTO DI STANCHEZZA DELLO SPETTATORE CINEFILO - È IMPERDIBILE PER CINÉPHILES VECCHI E GIOVANI, PER FANS DELLE BANDE ROCK E ANCHE PER I MELOMANI. REALMENTE NON LO AVREI FATTO VEDERE AL CINEMA, MA IN UN TEATRO DELL'OPERA. PRIMA DI VEDERLO SENTITEVI QUALCHE CANZONE DEGLI SPARKS

Marco Giusti per Dagospia

“Possiamo cominciare?”, chiede Léos Carax nel film a sua figlia. Possiamo cominciare. “Annette” è un musical, anzi un musical di 2h e 40’, scritto e musicato dai fratelli americani ormai settantenni Russell e Ron Meal, che hanno formato un gruppo di gran culto internazionale chiamato Sparks, che viene celebrato quest’anno anche da un documentario di Edgard Wright, “The Sparks Brothers”.

Il musical era concepito in realtà come un album. Fu proprio Léos Carax che, incontrandoli a Cannes qualche anno fa, gli avevano dato una canzone per “Holy Motors”, ebbe l’idea di farne un musical. Appunto “Annette”, un mélo rock di impostazione anche molto classica come soggetto, un amore sofferto e violento tra una cantante d’opera che seguita a morire sulla scena, la Ann di Marion Cotillard, e uno stand up comedian, l’Henry di Adam Driver, che deve farti ridere con materiale grotteschi e non convenzionali.

La Annette del titolo è la loro figlia, interpretata per quasi tutto il film da una bambola snodabile meravigliosa, realizzata da Estelle Charlier e Romuald Collinet, che diventa alla fine una bambina ancora più meravigliosa, Devyn McDowell. Non è un film facile. Chi odia il musical è meglio che non ci metta proprio piede né orecchio.

I fan di Léos Carax, io sono tra quelli e considero “Holy Motors” uno dei rari capolavori di questi ultimi anni, saranno messi a dura prova. Perché è vero che il film ha dei momenti meravigliosi di messa in scena, ma dopo un’ora inizi a guardare l’orologio e pensi con terrore che mancano ancora 1h e 40 minuti.

In realtà la seconda parte del film, molto più drammatica e cupa, stravolge la prima al punto da rimanerti più impressa e non senti tutto questo peso, ma è vero che il film ha dei cedimenti di attenzione e non tutto scorre perfettamente.

Ovvio però che, proprio per questi motivi, “Annette”, musical stravagante e sofferto di Léos Carax scritto dagli Sparks Brothers non possa che diventare presto un tale oggetto di culto da superare qualsiasi momento di stanchezza dello spettatore cinefilo.

E basterebbe il lungo elenco di ringraziamenti di Carax a vecchi maestri come King Vidor, Edgar Allan Poe, Béla Balázs, Béla Bartók, Stephen Sondheim per renderci più allegri. Imperdibile quindi per cinéphiles vecchi e giovani, per fans delle bande rock e anche per i melomani. Realmente non lo avrei fatto vedere al cinema, ma in un teatro dell’opera. Prima di vederlo sentitevi qualche canzone degli Sparks. In sala da oggi.

