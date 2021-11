Dagonews

Clima tesissimo ieri sera a Cartabianca. Bianca Berlinguer aveva un diavolo per capello perché Sigfrido Ranucci (che di Raitre è anche vicedirettore) è andato a DiMartedì, su La7, trasmissione concorrente di Cartabianca (e della stessa rete di cui Ranucci è dirigente), per spiegare le ragioni del servizio no vax di Report sulla terza dose accusata d'essere il "business delle case farmaceutiche". Cortocircuito televisivo pazzesco con crisi isteriche in studio.

Bianca Berlinguer, indignata e offesa, ha subito telefonato all'ad di viale Mazzini, Carlo Fuortes, per lamentarsi. Ma di cosa s'è lagnata? La "zarina" di Raitre non ha mai invitato in trasmissione né Ranucci né altri giornalisti della sua squadra. E nonostante il servizio di Report fosse la notizia del giorno, anche per le reazioni politiche che ha innescato, Bianchina s'è ben guardata dal concedere spazio al suo collega.

Per giunta, uno degli ospiti di Cartabianca, l'ex grillino Gianluigi Paragone, ha infilato il ditone nella piaga dando la sua solidarietà a Ranucci e a Report (facendo sbiancare una Bianchina già avvelenatissima). Forse la giornalista avrà bollato Ranucci come uno svalvolato no vax preferendo tenerlo lontano dal suo studio. Ma se così fosse qualcuno ricordi alla Berlinguer che il primo no vax ce l'ha in casa ed è Mauro Corona. Quando a settembre gli fu chiesto se s'era vaccinato, lo scrittore-montanaro sbotto' dicendo: "Questo non lo dico. Sono fatti miei, non voglio essere strumentalizzato. Non sono un cane che mostra i coglioni quando cammina". E poi giù di follie sulla "dittatura infame" del green pass e cazzate equivalenti.

Ma allora a cosa si deve la frustrazione di Bianca Berlinguer per l'ospitata di Ranucci a DiMartedi? Semplice: la trasmissione di La7 l'ha sempre battuta. Il ritorno di Mauro Corona il 21 settembre ha spinto Cartabianca al 5,45% contro il 5,27% di Floris. Ma poi l'effetto s'è smosciato. Il martedì successivo la trasmissione di Raitre era al 5.13 e quella di La7 al 5.30. Già al terzo martedì il famigerato "effetto Corona" era svanito e Bianchina è stata travolta (4.80% contro 6,23%). Da quel momento Cartabianca ha sempre veleggiato tra il 4,2 e il 4,5%, con Floris sempre sopra.

Questione di share, quindi. E di batoste raccolte in successione. Ranucci non ha "tradito" la rete di cui è vicedirettore: per andare ospite da Floris ha chiesto l'autorizzazione, come da protocollo, alla Direzione editoriale per l'offerta informativa. Richiesta accordata, ovviamente. Con Fuortes "piccolo Napoleone" completamente fuori dai giochi.

Ps: ma la Bianchina che si lamenta per l'ospitata di Ranucci in una trasmissione concorrente è la stessa che, nel periodo di "vedovanza" di Mauro Corona, si fece casualmente intervistare da "Non è l'Arena" di Massimo Giletti (su La7) per comunicare urbi et orbi la sua "amarezza" per la cacciata dello scrittore...

TUTT’ALTRO CHE BIANCA! LA BERLINGUER NERA PER LA PRESENZA DI RANUCCI (NELL’OCCHIO DEL CICLONE) A DIMARTEDÌ

Da https://www.davidemaggio.it

“Stasera sono molto arrabbiata“. Bianca Berlinguer era su tutte le furie. La conduttrice di Rai3 ha aperto l’odierna puntata di Cartabianca dicendosi molto contrariata per qualcosa che non ha poi voluto rivelare. “Non posso dirlo ai telespettatori, non sarebbe giusto“, ha chiosato. Negli stessi minuti, su La7 il vicedirettore di Rai3 Sigrido Ranucci apriva con la sua presenza in studio diMartedì, la diretta trasmissione concorrente.

Il forte sospetto è che le ire della giornalista fossero provocate proprio dall’incredibile concomitanza, destinata a interferire con il programma Rai se non addirittura a danneggiarlo. Ranucci, infatti, è al centro di un’accesa polemica dovuta alle proteste per la sua più recente puntata di Report, accusata di sostenere tesi No vax e no pass.

“Questa sera non sono per niente assestata, tutt’altro! Sono molto arrabbiata ma non posso dirlo ai nostri telespettatori, non sarebbe giusto. Ma troverò il modo di comunicarlo…“

ha sbottato Berlinguer nel suo consueto colloquio con Mauro Corona. Poi, alludendo al controverso allontanamento dello scrittore montanaro dalla terza rete (risoltosi solo dopo un anno), ha aggiunto: “Ormai, dopo le ultime cose che ci sono successe, siamo tutti più inibiti…“.

Considerazioni decisamente contrariate, quelle della conduttrice di Cartabianca, che in contemporanea veniva colpita dal fuoco amico. Nella Rai dell’AD Fuortes, in cui si parla tanto di un netto cambio di passo, non sono in realtà cambiate certe abitudini, come quelle dell’odierna presenza di Ranucci a diMartedì. Il solo fatto che il vicedirettore di Rai3 si sia sovrapposto a un programma della sua stessa rete per parlare di Rai su La7 ha francamente dell’assurdo.

