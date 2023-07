COLTRANE…IN RITARDO! - "EVENINGS AT THE VILLAGE GATE" L'ALBUM POSTUMO DI JOHN COLTRANE (L'ARTISTA E' MORTO NEL 1967) È SALITO AL NUMERO 8 DELLA CLASSIFICA DEI DISCHI PIÙ VENDUTI - LA RACCOLTA PROPONE I CONCERTI TENUTI INSIEME AL SASSOFONISTA ERIC DOLPHY NELL’ESTATE DEL 1961 AL VILLAGE GATE E INCLUDE ANCHE L'UNICA VERSIONE LIVE DI "AFRICA" - LE REGISTRAZIONI SONO STATE SCOPERTE DA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Silenzi per “la Repubblica”

Quella del recupero degli “album perduti” sta diventando una piacevole consuetudine. […] Quello di John Coltrane, però, è un caso speciale: il suo album Evenings at the Village Gate, pubblicato dalla leggendaria etichetta Impulse!, […] e pubblicato meno di due settimane fa, ha ottenuto risultati assai poco prevedibili: oltre ad avere raggiunto il primo posto nella classifica Top jazz di Billboard, è salito al numero 8 della Top album sales, quella per intenderci dominata da Taylor Swift e dalle grandi star del pop mondiale.

[…] Evenings at the Village Gate è la testimonianza dei concerti tenuti insieme a Eric Dolphy nell’estate del 1961 al Village Gate, prima delle leggendarie performance del novembre 1961 al Village Vanguard. […]

Fu proprio durante il loro sodalizio al Gate che Coltrane e Dolphy ricevettero la censura dell’establishment del jazz: furono addirittura definiti “anti-jazz” dalla rivista Downbeat. Ma nonostante le critiche quello era l’anno di My favourite things, uno dei grandi capolavori di Coltrane […].

. Le registrazioni, realizzate dall’ingegnere Richard Alderson per testare il sistema audio che aveva installato per il club, sono state scoperte da un archivista di Bob Dylan che ha scavato negli archivi sonori della New York Public Library for the Performing Arts. Le cinque canzoni da 80 minuti di Evenings at the Village Gate contengono due pezzi che divennero poi un appuntamento fisso negli spettacoli del Village Vanguard, ovvero Impressions e Greensleeves, insieme alla inconfondibili versioni di My favorite things e When lights are basso.

Tra le altre curiosità, l’album si conclude con quella che, secondo gli esperti, sarebbe l’unica versione live di Africa, la cui ripresa in studio è stata inclusa nel suo album Africa/Brass pubblicato in quello stesso anno. Il successo di questo album recuperato dopo mille peripezie è la testimonianza della assoluta attualità della musica di Coltrane, anche tra i più giovani: aperto ai suoni del mondo, carico di una visionaria spiritualità, Coltrane ha lasciato un’eredità culturale che ancora oggi affascina e illumina. […]

