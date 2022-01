30 gen 2022 19:56

COME CANDELA-ANTICIPATO SU DAGOSPIA (A SETTEMBRE), ARISA SARÀ IL NUOVO GIUDICE DELLA TERZA EDIZIONE DEL “CANTANTE MASCHERATO” – ROSALBA PIPPA AVEVA CHIUSO L’ACCORDO PER UN “PACCHETTO” CON MILLY CARLUCCI CHE PREVEDEVA “BALLANDO CON LE STELLE” E, APPUNTO, L’INGRESSO IN GIURIA PER LA TRASMISSIONE CHE VA IN ONDA DALL’11 FEBBRAIO - NELL'ATTESA, SI OCCUPA DEL SUO HOBBY PREFERITO: MOSTRARE LE CHIAPPE SU INSTAGRAM