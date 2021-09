Giuseppe Candela per Dagospia

L'IMPRENDITORE E LA ROTTURA CON LA MOGLIE PER "COLPA" DELL'INFLUENCER

A Milano non si parla d'altro. Qualche giorno fa alcuni residenti di un quartiere centrale hanno assistito alla lite furiosa tra un noto imprenditore con la passione per la tv e sua moglie. Il loro matrimonio sarebbe giunto al capolinea per colpa di una nota e discussa influencer. Si teme la pubblicazione di alcune foto. Di chi stiamo parlando?

CORONA VA DALLA BERLINGUER: DI MARE FURIOSO CON L'AZIENDA

Alla fine Mauro Corona è tornato da Bianca Berlinguer facendo crescere gli ascolti di CartaBianca al 5,5% (+1,5%). Una decisione ostacolata in tutti i modi dal direttore di Rai3 Franco Di Mare, stando alle nostre fonti avrebbe vissuto questo ok dell'azienda come una vera e propria umiliazione professionale. Un disappunto che avrebbe mostrato inutilmente ai vertici. L'ok a Corona a Viale Mazzini avrebbe anche un altro significato: l'addio di Di Mare a Rai3 sarebbe imminente.

ARISA A BALLANDO CON LE STELLE CON IL "PACCHETTO"?

Come Dagoanticipato Arisa sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, un nome voluto con forza da Milly Carlucci che la corteggiava da maggio scorso (prima del caso Todaro, per intenderci). Per lei un cachet importante, per superare l'ostacolo economico c'è chi ipotizza la presenza di un pacchetto che prevederebbe una presenza in giuria a Il Cantante Mascherato, dove ha già partecipato come concorrente. Sarà vero?

MELISSA SATTA AGITA IL MONDO SKY

La presenza di Melissa Satta a Sky Calcio Club non è passata inosservata. Non solo la marea di critiche per le sue performance ma anche per lo scontro con la giornalista Alessia Tarquinio. A Milano Rogoredo gira voce che molte donne della redazione non avrebbero gradito il suo arrivo al Club di Caressa, la bonona che non sa nulla di calcio rappresenta per tutte loro uno schema superato. Molte si lamentano però in privato, in azienda i tagli e la perdita della Serie A frenano altre proteste per paura di ripercussioni.

CANZONE SEGRETA, SERENA ROSSI NON CI SARA'. L'ATTRICE "SPINGE" PER SANREMO 2022

Serena Rossi non sarà più alla conduzione di Canzone Segreta. La seconda stagione dello show non è stata ancora ufficializzata ma l'assenza dell'attrice sarebbe certa. Gira voce che la Rossi avrebbe sofferto moltissimo le stroncature della stampa e mediaticamente ha iniziato un percorso più "chic". L'attrice ha però da tempo un sogno: la coconduzione di Sanremo. Spinge forte in questa direzione ma la prova deludente alla conduzione potrebbe aver creato più di un problema. Ci riuscirà?

CITOFONARE RAI2, NEL CAST FISSO MASSIMO CANNOLETTA

Debutterà su Rai2 il 3 ottobre "Citofonare Rai2" il nuovo programma della domenica mattina di Rai2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura. La trasmissione potrà contare su alcune presenze fisse, oltre all'imitatrice influencer Rametta, possiamo anticipare la presenza di Massimo Cannoletta, ex concorrente de L'Eredità e "affetto stabile" di Oggi è un altro giorno.

ANTONELLA BORALEVI E LA TANICA DI ALCOL DISINFETTANTE A COLOGNO MONZESE

Gira voce che la scrittrice Antonella Boralevi sia solita arrivare a Cologno Monzese, dove presenzia in diversi programmi, con una tanica contente alcol rosa disinfettante: dalla sala trucco al camerino fino allo studio tra lo stupore dei presenti. Non sarà troppo?

RAI ITALIA, A "L'ITALIA CON VOI" ARRIVA MARIA CUFFARO

Dopo tre anni Monica Marangoni non sarà più alla conduzione de "L'Italia con voi", il programma in onda su Rai Italia e RaiPlay dedicato espressamente alle comunità di connazionali che vivono all'estero. La Marangoni aveva comunicato la sua uscita di scena sui social, precisando che non si trattava di una sua scelta. Stando alle nostre fonti il programma cambierà e sarà affidato alla più nota giornalista Maria Cuffaro.

EUROVISION, LA REGIA A CRISTIAN BIONDANI?

L'Eurovision, com'è noto, sbarcherà in Italia a maggio 2022. Nei prossimi giorni sarà svelata location, sarebbe in corso un testa a testa tra Torino e Bologna. Come Dagoanticipato uno dei conduttori sarà Alessandro Cattelan, due giovani colleghe si sarebbero proposte nelle scorse ore. Per la regia stando alle nostre fonti il nome sarebbe già stato individuato: Cristian Biondani, regista tra gli altri di Da Grande e Che tempo che fa.

CAMBI DI AGENZIA: DALLA CHIESA A VEGASTAR, GIORGI A LAPRESSE

Chi entra, chi esce. I cambi di agenzia continuano. Rita Dalla Chiesa dopo aver lasciato l'Arcobaleno Tre era passata all'agenzia LaPresse di Marco Durante, collaborazione conclusa e un passaggio alla Vegastar di Fernando Capecchi. A LaPresse è invece arrivata l'attrice Eleonora Giorgi.

INDOVINELLI

1) Lei è una concorrente del Grande Fratello Vip di questa edizione ma non conosce le abitudini "fluide" del suo fidanzato. In Toscana c'è chi assicura di averne viste di cotte e di crude. Di chi stiamo parlando?

2) Un noto dirigente televisivo sui social usa un nome francese e condivide solo informazioni riguardanti un giovane e lanciatissimo conduttore. Come mai?

3) Un noto attore e un cantante stanno vivendo momenti molto difficili: sono entrambi legati a una donna che ha deciso di tagliare con il passato e fare un grande passo. Chi sono?

