COME DAGO-ANTICIPATO, CATTELAN LASCIA SKY, MA RADDOPPIA: NON SOLO LA TRASMISSIONE IN PRIME TIME SU RAI1, MA ANCHE UNA SERIE SU NETFLIX – IL PROGRAMMA SI CHIAMERÀ “DA GRANDE” E DOVREBBE ANDARE IN ONDA A MAGGIO, MENTRE SUL PROGETTO PER LA PIATTAFORMA DI STREAMING NON CI SONO ANCORA DETTAGLI, SOLO CHE DOVREBBE ESSERE PRODOTTO ANCHE QUELLO DA “FREMANTLE”

La voce arriva ai piani alti in Riviera ma solo Dagospia è riuscita a intercettarla. La notizia esclusiva è quella che segue: Alessandro Cattelan lascia Sky e nella prossima stagione sbarcherà in Rai. L'accordo tanto segreto è di fatto chiuso ma, appunto, segreto: Fabrizio Salini avrebbe voluto da tempo il conduttore di XFactor, sconosciuto alla tv generalista, e prima di uscire dall'azienda "deve mettere le cose al proprio posto" (cit).

Sanremo 2022? No, per ora sul piatto tra le altre cose ci sarebbe una certezza: un programma in prime time su Rai1 prodotto dal gruppo Fremantle. Operazione guidata tra gli altri da Lorenzo Mieli e da Marta Donà, manager di Cattelan e nipote della Mori.

A poche settimane dalla fine di X Factor e dal suo addio al talent trasmesso da Sky Uno, Alessandro Cattelan ricomincia da due nuove esperienze: Netflix e la Rai. Cattelan sta infatti trattando per produrre una serie su Netflix con la casa di produzione Fremantle: non si conoscono ancora i particolari, ma per l'ormai ex conduttore di Epcc si tratta di un salto importante di carriera, in aggiunta al suo ormai sicuro ingresso in Rai.

Secondo quanto scritto infatti da Dagospia, Cattelan è pronto a sbarcare sul servizio pubblico dalla porta principale, per una trasmissione in prime time su Rai1, la rete ammiraglia: un bel risultato per il giovane conduttore, pronto al grande salto sulla tv generalista.

A produrre il programma in Rai, che si chiamerà Da grande e dovrebbe andare in onda per due venerdì sera il prossimo maggio, sarà la stessa Freemantle. Un’operazione guidata da Lorenzo Mieli e dalla manager di Cattelan, Marta Donà, e una grande opportunità per Cattelan, che rilancia alla grande la sua carriera dopo l'addio a X Factor che ha condotto per dieci anni.

