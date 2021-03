Giuseppe Candela e il misterioso Candelotto per Dagospia

ALESSANDRO CATTELAN LASCIA SKY E SBARCA IN RAI: ECCO COSA FARA'

La voce arriva ai piani alti in Riviera ma solo Dagospia è riuscita a intercettarla. La notizia esclusiva è quella che segue: Alessandro Cattelan lascia Sky e nella prossima stagione sbarcherà in Rai. L'accordo tanto segreto è di fatto chiuso ma, appunto, segreto: Fabrizio Salini avrebbe voluto da tempo il conduttore di XFactor, sconosciuto alla tv generalista, e prima di uscire dall'azienda "deve mettere le cose al proprio posto" (cit). Sanremo 2022? No, per ora sul piatto tra le altre cose ci sarebbe una certezza: un programma in prime time su Rai1 prodotto dal gruppo Fremantle. Operazione guidata tra gli altri da Lorenzo Mieli e da Marta Donà, manager di Cattelan e nipote della Mori.

IRAMA HA RISCHIATO LA SQUALIFICA ANCORA PRIMA DEI CASI POSITIVI: ECCO COSA ERA SUCCESSO

La positività al Covid-19 ha fatto rischiare la squalifica ad Irama, dopo una modifica del regolamento resterà in gara con la messa in onda delle prove. Quello che nessuno sa è che l'ex concorrente di Amici ha rischiato di finire, a sua insaputa, al centro di un altro caso. Lunedì la stampa ha avuto accesso alle prove da remoto in sala stampa ma per un errore tecnico su RaiPlay chi aveva lasciato il browser aperto dopo la conferenza ha potuto ascoltare una piccola parte della sua esibizione. Si immagina quindi una visione per pochissimi, per sbaglio, ma nessuno ha diffuso il brano e Irama ha evitato il peggio.

L'EX MINISTRO PROVENZANO FA IL TIFO PER IL SUO AMICO BUGO

Con "E invece sì" Bugo è tornato sul palco dell'Ariston, a fare il tifo per lui da casa anche un politico d'eccezione: l'ex ministro del Sud Giuseppe Provenzano. L'esponente del Partito Democratico conosce molto bene il cantante, i due sono amici, si sono conosciuti grazie alle rispettive mogli che sono amiche da moltissimi anni.

MALIKA AYANE VOLEVA PARTECIPARE A SANREMO CON UN'ALTRA CANZONE

Malika è in gara con "Ti piaci così", brano scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Pochi sanno che in realtà la Ayane aveva inizialmente pensato di proporre ad Amadeus un'altra canzone scritta da Brunori Sas. Alla fine la scelta è caduta su "Ti piaci così", la scelta giusta?

CRISTIANO MALGIOGLIO SBARCA A SANREMO

E anche quest'anno Cristiano Malgioglio sbarca al Festival. Sarà valletta in una delle serate? No, arriverà in Riviera per partecipare a Domenica In ospite della sua amica Mara Venier. E per l'occasione, essendo legato da un contratto di 'esclusiva', ha chiesto e ottenuto un permesso da Mediaset.

COS'E' SUCCESSO AL VOLTO DI ARISA?

Tutti in sala stampa si chiedono quasi in coro: ma cosa è successo ad Arisa? Un volto semplicemente più gonfio o effetto di qualche ritocchino festivaliero? "Questa sembra smaltata come un bidet", ha commentato una giornalista in modo spietato. Quanta cattiveria.

LA COVER CONTESA DA QUATTRO BIG

Stasera i ventisei big dovranno esibirsi con le cover che hanno scelto di omaggiare, in molti casi con duetti. La notizia è che l'assegnazione dei brani si era rivelata più complicata del previsto perché quattro big in gara avevano scelto la stessa canzone. Con l'intervento delle case discografiche si è giunti alla soluzione.

INDOVINELLI

1) La nota influencer non ha preso per niente bene la presenza sul palco di una delle co-conduttrici del Festival. Tutta colpa di un uomo conteso. Chi sono?

2) L'addetta stampa ha il brutto vizio di parlare a voce alta! Al ristorante vicino al mare ha confidato alla sua amica tutta la disperazione per il rinvio della liposuzione che aveva prenotato da tempo. Colpa degli imprevisti sanremesi. Di chi stiamo parlando?