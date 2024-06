COME DAGO-DIXIT, SALVO NASTASI SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA – IL SINDACO, ROBERTO GUALTIERI, NON HA RINNOVATO IL MANDATO DI GIAN LUCA FARINELLI, IL DIRETTORE DELLA CINETECA DI BOLOGNA REO DI AVER INCIUCIATO CON IL SOTTOSEGRETARIO MELONIANO FEDERICO MOLLICONE – EX DOMINUS DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI, NASTASI È ATTUALMENTE PRESIDENTE DELLA SIAE: MANTERRÀ L’INCARICO E LAVORERÀ A TITOLO GRATUITO…

gian luca farinelli foto di bacco (2)

DAGO-FLASH! - CIAK, SI CAMBIA: ALLA PRESIDENZA DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, GIUNTO AL TERMINE IL MANDATO DI GIAN LUCA FARINELLI, IL SINDACO GUALTIERI HA DECISO DI NON RINNOVARLO. AL POSTO DI FARINELLI, REO DI AVER INCIUCIATO CON IL CAMERATA D’ITALIA MOLLICONE, È PRONTO A SBARCARE SALVO NASTASI (PER LA DISPERAZIONE DI SANGIULIANO…)

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/flash-ciak-si-cambia-presidenza-festa-cinema-roma-398715.htm

salvo nastasi foto di bacco

FARINELLI LASCIA LA PRESIDENZA DELLA FESTA DEL CINEMA

(ANSA) - "Ne ho parlato con il sindaco Gualtieri, non potrò accettare il rinnovo del mandato di presidenza perché gli impegni professionali e familiari a Bologna me lo impediscono, ma sono certo che il cammino positivo della Fondazione Cinema per Roma proseguirà".

Con queste parole Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, ha annunciato l'intenzione di lasciare la presidenza della festa del Cinema di Roma, parlando a margine della presentazione di 'Sotto le stelle del cinema' a Bologna.

ROBERTO GUALTIERI GENNARO SANGIULIANO

"In questi due anni - ha detto Farinelli - grazie anche al lavoro di Francesca Via, la Fondazione si è potuta trasformare, ora gestisce la Casa del Cinema, aperta tutti i giorni, sette arene in altrettanti Municipi della città e la Festa ha trovato la sua giusta dimensione valorizzando il meglio del cinema italiano e internazionale grazie allo straordinario lavoro della direttrice artistica Paola Malanga".

Farinelli ha ringraziato il sindaco Gualtieri "per l'onore ricevuto in questi due anni di aver presieduto il Cda della Fondazione Cinema per Roma".

FESTA DEL CINEMA DI ROMA, CAMBIO AL VERTICE: SALVO NASTASI SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE

federico mollicone foto di bacco (2)

Estratto da www.corriere.it

Cambio di vertice per la Festa del Cinema di Roma. Salvo Nastasi, già presidente della Siae, è pronto ad accettare l'incarico di nuovo presidente del festival cinematografico, in programma dal 16 al 27 ottobre 2024. Nastasi fa sapere che lavorerà a titolo gratuito e manterrà la presidenza di Siae.

[…] Giunge dunque al termine l'esperienza di Gian Luca Farinelli […]. Nastasi - detto Salvo - (Bari 1973), avvocato con un passato (dal 2004 al 2015) da direttore generale del ministero per i Beni e le Attività Culturali (ha ricoperto le funzioni di direttore per lo Spettacolo da Vivo e poi di Capo di Gabinetto del ministero durante diversi Governi ed è stato Commissario Straordinario di Governo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro San Carlo di Napoli e dell’Arena di Verona).

salvo nastasi matteo renzi foto di bacco

Dal 2015 al 2018 è stato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario di Governo per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Bagnoli-Coroglio a Napoli.

Dal 2017 al 2019 è stato anche coordinatore per la Presidenza del Consiglio per l’organizzazione di Matera Capitale della Cultura 2019. Dal 2016 è presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Infine dal 2018 è alla presidenza della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e Consigliere delegato di Treccani Reti Spa.

salvo nastasi foto di bacco