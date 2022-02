ILARY LINGUACCIA VIDEO

Estratto dell'articolo di Anna Lupini per la Stampa

ilary blasi totti ig

La notizia della possibile separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi lascia con l'amaro in bocca. I rumors, lanciati tra gli altri da Dagospia e confermati dai soliti ben informati, non lascerebbero spazio a dubbi, ma si resta in attesa della voce dei protagonisti sulla questione con un filo sottile di speranza. Un amore leggendario, durato 20 anni e vissuto anche da Roma, come tutte le vicende che riguardano il suo figlio prediletto, il Capitano.

(…)

di recente anche il profilo Instagram di Ilary parla chiaro. Fa un viaggio in Lapponia e al suo fianco c'è un amico fidato: Luca Tommassini. Una presenza che non crea problemi e non desta sospetti e che oggi, lealmente, declina la richiesta di ogni commento, rimanendo quello che è: un amico fedele al fianco di Ilary. Anche l'ultima uscita di Ilary, a ballare nello storico locale Muccassassina, è con Luca.

luca tommassini foto di bacco

PILLOLE DI GOSSIP

Ivan Rota per Dagospia

totti ilary

Divertente l’inizio del GF Vip con il conduttore che stigmatizza il bacio saffico tra Soleil Sorge e Delia Duran (e le definisce due evidenziatori) perché anche i bambini guardano. Poi Alfonso Signorini lo manda in onda a inizio programma quando i bambini lo guardano. Riprende in effetti il giudizio di numerosi concorrenti. Secondo Nathalie Caldonazzo, infatti, molti telespettatori potrebbero essere rimasti colpiti da tali scene che avrebbero urtato la sensibilità: “Tu devi anche calcolare determinate cose. Non è che tutti possono capire e a tutti può piacere questa cosa, questo lo devi mettere in conto. Perché poi questo GF Vip magari è visto anche nel paesino fatto di famiglie tradizionali con figli e tutto”.

ILARY MICHELLE HUNZIKER 15

Terremoto in Casa Totti. Si dice che Francesco Totti non abbia gradito il bacio tra la moglie Ilary Blasi e Michelle Hunziker nel programma Michelle Impossible. Inoltre a Milano si vocifera che il campione veda spesso una ragazza che ha partecipato a un’edizione dell’ Isola dei Famosi condotta proprio dalla Blasi. Quest’ultima di contro è stata avvistata con un attore impegnato presentatole dalla sorella Melory a una cena con Igor Righetti e Miriam Leone.

LA CRISI TOTTI-ILARY VISTA DA OSHO

Melory, altra sorella di Ilary Blasi ha perso il lavoro e scrive sui social: ”è la sorella di... chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata!", ha aggiunto la cognata di Francesco Totti. "Non è facile per me accettarlo, dopo tutti questi anni di impegno, studio e dedizione al mio lavoro. Ma lo voglio affrontare così, con il sorriso e una linguaccia. Inoltre spero di abbattere i pregiudizi che a volte vengono fatti dietro a un semplice cognome! Ce la faremo, si ricomincia".

LE TENSIONI IN UCRAINA VISTE DA OSHO

Sempre più lanciato Cristiano Malgioglio ospite ormai quasi fissi a Che Tempo che fa dove la scorsa settimana ha incontrato Dargen D’Amico che in più occasioni ha detto di stimare il cantautore. D’Amico, dopo il successo al Festival di Sanremo con Dove si Balla potrebbe collaborare con la Malgy con un pezzo che potrebbe ripetere il successo di Mille. Con lo zampino di Fedez?

Parte la settimana della moda a Milano e si parte, si fa per dire con un botto ai confini della realtà: alla sfilata di Sophia Nubes, oggi sfileranno in passerella Fabrizio Corona e Nina Moric. Dopo liti, abbandoni, scenate e altro i due ex si ripresentano insieme…

TOTTI ILARY 6

TOTTI ILARY 11

Il GF Vip è finito con una rissa da saloon causata involontario dall’eliminato Kabir Bedi. La “tigre della magnesia” in studio ha tirato le somme del suo percorso e ha di nuovo rimproverato Manila Nazzaro di aver tradito Soleil e Katia Ricciarelli che subito si è scagliata contro l’ex Miss Italia. Quest’ultima ha risposto per le rime sostenuta da una Miriana Trevisan per la quale ci sarebbe voluto l’esorcista. La soprano, candidata all’eliminazione con Daniele Silvestri e la Caldonazzo, ha chiesto al pubblico di farla uscire perché è stanca. Sì, è stanca di vedere certe facce e di ascoltare le voci insopportabili delle due santerelline Manila e Miriana. Nella notte la Ricciarelli è stata consolata da Jessica che le ha persino portato da mangiare ma ha ribadito la sua volontà di uscire e di non capacitarsi del fatto che ora Lulú non la saluti.

TOTTI ILARY

Sempre là Ricciarelli. Katia, rivolgendosi a Soleil, dice: “Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una pera cotta. Meglio che lui (Alex Belli) non si avvicini più, con me ha chiuso”. “Mi sento una cogli**a” risponde con un filo di voce Soleil, mentre asciuga le lacrime. Ma Katia attacca anche il bacio che Delia “ Duran Duran” (così l’hanno soprannominata) e Soleil si sono date in giardino nel corso della festa organizzata dal GF Vip. Forse in fondo la soprano è troppo ingenua… e poi non farsi mancare nulla sfancula Belli. Inoltre Soleil nomina Davide Silvestri perché in confessionale ha criticato il bacio artistico senza parlare direttamente con lei.

FRANCESCO TOTTI ILARY BLASI TOMMASO PARADISO A SABAUDIA

Il triangolo no. Basta. Nell’ ordine Alex aveva chiesto alla finta moglie di lasciare entrambi il GF Vip. Poi i due hanno litigato. Ora finalmente è stato cacciato dalla casa, ma Delia non ci ha proprio pensato a seguirlo. Lui le ha persino dato della porcellina per il bacio con Soleil che prima dice di amarlo, poi nega e non lo saluta prima che esca. Poi, dopo aver detto che Solel ha un animo splendido, Delia nomina Soleil. Un delirio. Adesso cosa si inventeranno le sue amiche nemiche? L’attenzione su di loro scema, quindi continuano a buttare legna sul fuoco, ma ormai è legna bagnata…

E ci si mette anche Teo Mammucari, uno dei volti di punta di Madiaset che non le manda a dire: “Il Grande Fratello Vip? E’ un genere che detesto. Dopo tre minuti che li guardo vomito. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore”…

ilary blasi e francesco totti al mare 8

Una testata ha dedicato un articolo con il seguente titolo: “Chiara Ferragni e Fedez, lei vola a New York e si trasforma in Catwoman e lui fa il baby sitter a Milano” e con questo occhiello “Chiara Ferragni sul social indossa gli attillati panni della temibile Catwoman”. L’influencer si é incazzata e ha risposto via social:” Una mamma che lavora perché deve essere giudicata negligente? Una mamma che si sente bene con il proprio corpo perché si deve sentire in colpa? Una mamma che non dimentica di essere anche donna, moglie, lavoratrice, figlia, amica, perché deve essere discriminata?”

ARTICOLI CORRELATI

ilary linguaccia

ilary blasi e francesco totti al mare 6 ilary blasi e francesco totti al mare 5 il bacio tra michelle hunziker e ilary blasi il bacio tra michelle hunziker e ilary blasi 7 ilary blasi e francesco totti al mare 13 il bacio tra michelle hunziker e ilary blasi 6 allenamento ilary blasi e francesco totti 3 il bacio tra michelle hunziker e ilary blasi 4 CAPODANNO ALLE MALDIVE - FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI ilary blasi totti 14 anni ig totti ilary sabaudia totti ilary ilary blasi totti ig (2) totti ilary ilary blasi e francesco totti al mare 9 ilary blasi e francesco totti al mare 14 ilary blasi e francesco totti al mare 7