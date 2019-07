COME DANDOLO-INSINUATO, SARA TOMMASI INCINTA ERA UNA “CALTAGIRONATA”? – SARETTA "HA INTERROTTO" LA GRAVIDANZA E ANNUNCIA UN’INTERVISTA VERITÀ A PETER GOMEZ PER “LOFT”: IL POST DELL’AGENTE DEBORA CATTONI, CON CUI C’È STATO UN MERAVIGLIOSO HAPPY ENDING – PERRICCIOLO, FATTI DA PARTE - VIDEO

DAL PROFILO FACEBOOK DI DEBORA CATTONI

Capisci di “ Amare “ una persona quando ti chiedi “ E se succedesse qualcosa a lei me lo perdonerei? “ Così non conta più ieri, ma domani e Oggi. Nessuno è perfetto. Siamo umani. E il perdono ci rende forti. Spesso sottovaluto il perdono perché ho paura che le persone se ne possano approfittare. Ma alla fine dei conti non siamo immortali. Abbiamo bisogno di più umanità.

Non sono una santa, e non voglio santi. Poi il lavoro è lavoro e l’amicizia è un’altra cosa. Fra me e Sara doveva essere solo lavoro. Però la sua anima mi ha colpito. Non lo so il perché. Forse ho sentito il bisogno di proteggerla. Anche se mi fa incazzare.

Una volta ho litigato con un Manager a Miami e questo non mi ha più perdonato, avevo ragione io o lui? Forse avevamo sbagliato tutti e due. Così sono stata male anni perché ho pensato “ Come si fa ad essere tanto stronzi ? “ infondo mi mancava ogni giorno. Era un uomo come piaceva a me. Voi direste che c’entra? Invece c’entra. Io e lui potevamo fare i numeri ma aveva un carattere impossibile. Ancora mi chiedo... chissà se lui mi pensa ancora? Io l’avrei perdonato. Ma lui non lo ha mai fatto. Questa lacuna è un punto a suo sfavore. Io voglio essere diversa. Tutto qui.

Con Sara ad oggi sono 5 anni che c’e collaborazione e amicizia, e senza filtri. Ho pensato che noi staremmo bene anche senza telecamere. Così ho scoperto di volerle bene. Non era solo lavoro.

Però vi prego non glie lo dite ??

Oggi Sara è stata intervistata per “ Loft il Fatto Quotidiano “

Un ottimo lavoro con lo staff di produzione a cura di Peter Gomez, ringrazio tutti per la pazienza e la comprensione.

Sara Tommasi interrompe la gravidanza, riabbraccia Debora Cattoni ed annuncia l’intervista verità con Peter Gomez

Superati i malintesi dei giorni scorsi Debora Cattoni e Sara Tommasi hanno rinnovato il patto d’acciaio instauratosi negli ultimi anni. L’entourage dell’ex naufraga ha anche chiarito che è stata costretta ad interrompere la gravidanza per la necessità di riprendere le cure che sta seguendo da diverso tempo (come precisato sul profilo Instagram della manager). Terapie che mal si sarebbe conciliate con il parto. Un momento particolare nel quale ha trovato il prezioso sostegno del fidanzato, Angelo Guidarelli, e il ritrovato feeling con la manager. Nei giorni scorsi Debora Cattoni aveva deciso di interrompere la collaborazione per alcune incomprensioni che sono state superate di slancio con una chiacchierata da buone amiche quali ormai sono da tempo.

Sara Tommasi interrompe la gravidanza per motivi di salute, a settembre l’intervista per Loft e il programma Sky ‘Lamborghini on the road’

“Fra me e Sara doveva essere solo lavoro. Però la sua anima mi ha colpito. Non lo so il perché. Forse ho sentito il bisogno di proteggerla. Capisci di “ Amare “ una persona quando ti chiedi “ E se succedesse qualcosa a lei me lo perdonerei?”. Del resto è bastato poco per comprendersi e voltare immediatamente pagina e tuffarsi in nuove stimolanti avventure professionali. A rivelarlo la stessa Sara Tommasi: “Sono stata intervista da Peter Gomez per il programma Loft – Il Fatto quotidiano. E’ stato un onore per me essere ospite di una produzione così prestigiosa.

Per l’intervista dovrete pazientare fino a settembre ma vi posso anticipare che sarà una bomba. Chiarirò tutto su quanto mi ha accaduto in passato tra droga e hard. Sono felice di poter raccontare la mia storia e di aver ricevuto attestati di stima per aver superato tutti i miei crucci”. Nei prossimi giorni Sara Tommasi raggiungerà Forte dei Marmi. “Sarò al Twiga ed inizierò a lavorare con Debora al nostro progetto Sky con la conduzione del programma Lamborghini on the road per tutto il mondo”.

