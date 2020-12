COME HANNO FATTO QUATTRO RAGAZZI APPASSIONATI DI TETTE A CREARE PORNHUB? – DOPO IL PEZZO-BOMBA DEL “NEW YORK TIMES” SI È TORNATO A PARLARE MOLTO (MALE) DEL MONOPOLISTA DEL PORNO ONLINE – MA SI SA POCO E NULLA DELLA SOCIETÀ MADRE, "MINDGEEK", E DEI FONDATORI – ALL’INIZIO SI ERANO CONCENTRATI SOLO SULLA NICCHIA DELLE “DONNE CON LE TETTE GROSSE”. POI SI RESERO CONTO CHE C’ERA UNA NICCHIA ANCORA PIÙ GRANDE: QUELLA DELLE MILF. IL RESTO È LEGGENDA

children of pornhub inchiesta del new york times

PORNHUB E' ACCUSATO DI LUCRARE SUI VIDEO DEGLI STUPRI DEI MINORENNI. E SUBITO MASTERCARD E VISA BLOCCANO I PAGAMENTI

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/articolo-quot-new-york-times-quot-ha-messo-ginocchio-pornhub-255269.htm

Dagonews (dal DailyMail)

Che succede a Pornhub? Dopo l’articolo del New York Times sui video di stupri di minorenni, per la prima volta nella sua storia il monopolista dei video per adulti online si è ritrovato immerso nell’incertezza improvvisa.

mindgeek

Questa incertezza ha spinto Visa e Mastercard a tagliare ogni legame con la piattaforma, e molte persone a chiedersi chi c’è davvero dietro Pornhub? Si sa molto poco dei proprietari e ancor meno del suo effettivo valore.

I fondatori di Pornhub sono Stephane Manos, Ouissam Youssef, Feras Antoon e Matt Keezer, che hanno fondato il sito nel 2007, due anni dopo la fondazione di YouTube, a Montreal, in Quebec (Canada). Si conoscevano tutti da anni mentre frequentavano la Concordia University e condividevano due grandi passioni: Internet e la pornografia.

feras antoon

Antoon è l'unico che mantiene ancora un ruolo attivo formale, cioè amministratore delegato della società madre di PornHub, MindGeek. MindGeek è una società privata, ha sede in Lussemburgo e ha più di 1.200 dipendenti.

Non è chiaro chi abbia inventato propriamente PornHub, ma Keezer è quello che ha acquistato il nome del dominio (per $ 2,750) da qualcuno che aveva incontrato a una festa alla Playboy mansion

Keezer adesso gestisce un sito web di prenotazione di voli mentre Manos e Youssef sono a capo di Valsoft, un’azienda che acquisisce e amplia le società di software. Sono diventati amici grazie all’amore per il biliardino al college.

matt keezer

Nel 2003, Keezer, Manos e Youssef, allora studenti, avevano già fondato siti web come Jugg World, A ** Listing, KeezMovies e XXX Rated Chicks, dove le persone potevano guardare foto di porno e scaricare brevi video, ma niente di paragonabile a PornHub, dove le persone possono navigare e sfogliare migliaia di video. A quei tempi, quei siti erano gestiti da una società madre nota come Mansef. In un'intervista al New York Magazine nel 2011, Antoon ha spiegato come gli altri tre si siano inizialmente concentrati sulla nicchia delle “donne con tette grosse. Poi si erano resi conto che la nicchia delle MILF - la nicchia delle donne anziane – era ancora più grande. E sono diventati i maestri delle tettone. Nicchia MILF ".

Insieme, fondarono Brazzers, un sito a pagamento il cui nome era un gioco sul loro background mediorientale e sulla loro pronuncia della parola "fratelli" (brothers). Con Brazzers, hanno iniziato a lanciare sempre più video porno facendo contratti con produttori di LA e Las Vegas e mettendo insieme video di alta qualità. Il loro “marchio” erano, come ha descritto Antoon, le donne con le tette grosse.

youporn

L'operazione ha continuato a crescere e Antoon - che è il cognato di Manos - è stato chiamato ad aiutare. Ogni anno l'azienda ha raddoppiato le sue dimensioni.

I ruoli erano, secondo il profilo del New York Magazine su di loro, i seguenti; "Youssef era il visionario del business, Manos il venditore e motivatore, Keezer il genio dell'ottimizzazione dei motori di ricerca."

Antoon ha definito Keezer "di gran lunga il migliore del mondo", dicendo: "Chi può arrivare al numero 1 di google con " porno "e" sesso”? Siamo il risultato numero 1 [per ciascuno]. Sai quanto è difficile? PornHub è andato online all'inizio del 2007 ed è cresciuto rapidamente, ma è stato ostracizzato dall'industria, che si è lamentata del fatto che, come YouTube, stava rapinando dai siti Web a pagamento i contenuti per pubblicarli gratuitamente e guadagnare tramite banner pubblicitari. Non faceva parte di Mansef ma era invece gestito dalla società Interhub.

mark antoon

Nel 2010, dopo aver lanciato diversi altri marchi sotto la società ombrello, Interhub e Mansef sono stati venduti al milionario tedesco Fabian Thylmann per circa 140 milioni di dollari. In seguito all'acquisizione, Thylmann ha cambiato il nome dell'azienda in Manwin e ha continuato a comprare altri siti web pornografici, dopo aver raccolto $ 362 milioni di finanziamenti da Colbeck Capital.

Tre anni dopo, ha rivenduto la sua quota indietro ad Antoon per $ 100 milioni. A questo punto, la società era stata rinominata MindGeek. Antoon, secondo Le Journal de Montreal, ha acquistato due appartamenti di lusso per $ 730.000 nel 2017.

palazzi comprati dai fondatori di pornhub

Un altro articolo del giornale ha riferito che gli uomini si sono vantati online di investire parte dei loro soldi in immobili sia negli Stati Uniti che al di là dell’Oceano. Si dice che abbiano investito in uno sviluppo di 600 condomini a Montreal e che “uno degli uomini menzionati” abbia investito in Florida e in Medio Oriente.

fabian thylmann

Nessuno di loro condivide alcun dettaglio della propria vita privata online. Non hanno account di social media pubblici. In un'intervista del 2016 con Vice, Mark Antoon ha descritto MindGeek più come un'azienda tecnologica che come qualcosa che ha a che fare con il porno. Montreal, ha detto, era il luogo ideale per questo.

pornhub

'Montreal offre un ambiente ideale per i talenti tecnologici. Ha uno sfondo multiculturale unico, una grande gioia di vivere e uno standard di vita accessibile che lo rendono un'opzione molto attraente per le industrie tecnologiche ", ha affermato.

MindGeek, che ha sede in Lussemburgo, con uffici a Montreal, Cipro e Londra, è stata criticata per il suo potere monopolistico nel settore, visto che possiede importanti società di produzione, ma anche di servizi di streaming e distribuzione.

pornhub

Sotto il timone della società madre MindGeek, Pornhub ha attualmente oltre 22 milioni di utenti registrati in tutto il mondo e attira ogni giorno 120 milioni di visitatori, superando Amazon e Netflix nelle classifiche del traffico online.

fondatori pornhub palazzo comprato da feras antoon a montreal pornhub thailandia inps pornhub 1 tweet su app io e pornhub pornhub pornhub thailandia children of pornhub inchiesta del new york times 2 MINDGEEK

pornhub coronavirus pornhub quartier genereale di mindgeek a montreal redtube stupro su pornhub 1 brescia ai bresciani su pornhub 7 TRUMP SU PORNHUB 1 benito mussolini su pornhub TRUMP SU PORNHUB 2 store di pornhub a milano 4 children of pornhub inchiesta del new york times foto adolescenti pornhub

pornhub manifesto brescia ai bresciani su pornhub shakedown di leilah weinraub, il primo film non porno su pornhub 6 pornhub store di pornhub a milano 14 pornhub PORNHUB PORNHUB 1 The Pornhub Sexual Health Center PORNHUB - I GUSTI DEGLI ITALIANI coronavirus pornhub