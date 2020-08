giuseppe conte olivia paladino in spiaggia

Giuseppe Candela per Dagospia

CONTE E PALADINO, ECCO QUANTO COSTANO LE FOTO DELLA COPPIA

Nella precedente rubrica avevamo raccontato dei paparazzi alla ricerca di Giuseppe Conte e Olivia Paladino, le foto del Premier con la sua compagna in vacanza al mare hanno un valore di mercato importante: "Per uno scatto dei due al mare si va dai 35 ai 50 mila, dipende dal tipo di foto e dalla trattativa con i settimanali ma queste foto tirano. Per rendere l'idea le foto del bacio 'spontaneo' di Belen Rodriguez con Antinolfi sono state pagate di meno", ci svela una fonte beninformata.

luisa ranieri luca zingaretti

ZINGARETTI PRODUCE CON LUISA RANIERI LA FICTION "LOLITA LOBOSCO". E LA POLICY SUL CONFLITTO DI INTERESSI?

Luisa Ranieri sarà la protagonista di Lolita Lobosco, nuovo fiction tratta dagli omonimi romanzi di Gabriella Genisi. Il marito Luca Zingaretti aveva acquistato i diritti e figura tra i produttori della fiction di Rai1 con la sua Zocotoco, società di produzione dell'attore e di sua moglie. Per settimane si è discusso della policy sul conflitto di interessi ma le polemiche in questo caso stanno a zero: la serie ha ottenuto l'ok.

DILETTA LEOTTA E IBRAHIMOVIC

DILETTA LEOTTA E I FLIRT CHE PUZZANO DI BRUCIATO

Il settimanale Chi in edicola ha annunciato urbi et orbi l'esistenza di un flirt tra il campione Zlatan Ibrahimovic e la conduttrice Diletta Leotta. A Milano c'è che ricorda che il calciatore e l'influencer sono Brand Ambassador di Buddyfit, nuova applicazione nel campo del fitness. Puzza di bruciato per un flirt "sponsorizzato"? Magari sarà esploso l'amore proprio durante questi incontri professionali, già qualche settimana fa la Leotta su Diva e Donna era apparsa in atteggiamenti affettuosi con tale Alessandro Congiu. Anche in questo caso si tratta solo di una bella amicizia, sarà mica un modo per far ingelosire l'ex King Toretto dopo la rottura per un (presunto) tradimento del pugile?

CHE FINE HA FATTO IL CONDUTTORE CHE HA PRESO IL BONUS?

eva grimaldi imma battaglia foto di bacco

Come mai il nome del conduttore che ha intascato i 600 del bonus è finito subito nel dimenticatoio dopo la rivelazione di Repubblica? I tre parlamentari sono stati identificati mentre il presentatore non è stato neanche più citato. Il nome è blindato ma qualche spiffero filtra e noi li riportiamo: ha amici potenti e non ha lavorato d'estate. Troppo poco? L'indagine continua...

GRANDE FRATELLO VIP: GIOVANNI TERZI DICE NO, EVA GRIMALDI NON CI SARA'

Girano cast ufficiali del Grande Fratello Vip che non sono ufficiali (fatti circolare per creare chiacchiericcio, aggiungiamo noi) ma chi entrerà nella casa più spiata d'Italia il prossimo 14 settembre? Nonostante il suo nome sia dato per certi da molti non ci sarà Giovanni Terzi, lusingato dall'offerta e in ottimi rapporti con Signorini ma impossibilitato per una serie di ragioni private. Dopo il no del calciatore Nicola Ventola, non sarà nel cast nemmeno Eva Grimaldi che ha già partecipato all'Isola dei Famosi.

lecciso al bano 1

NON SOLO YARI, I FIGLI DI ALBANO FANNO MURO CONTRO LE NOZZE CON LA LECCISO

Scompiglio a Cellino San Marco, il settimanale Nuovo ha riportato la reazione furiosa di Yari Carrisi davanti all'ipotesi delle nozze tra suo padre e Loredana Lecciso. Stando alle nostre fonti in realtà tutti figli di primo letto avuti da Romina starebbero facendo muro cercando di convincere Albano a non sposare la sua compagna. Sarà vero?

paola ferrari

PATRIZIA GROPPELLI E PAOLA FERRARI CONTRO LA SANTANCHE' BALLERINA

Per protestare contro la chiusura delle discoteche decisa dal governo Daniela Santanché ha deciso di postare un video in cui balla al Twiga, il suo bagno/discoteca di Forte dei Marmi, con il compagno Dimitri D'Asburgo Lorena. Il video ha suscitato la reazione di Patrizia Groppelli, ex moglie di Dimitri e compagna di Alessandro Sallusti a sua volta ex della Santanché: "Ve l'avevo detto del karma, dopo questo video, il karma esiste! E se mi conoscete sapete che non ho bisogno di rosicare ma il Covid è una cosa seria, specialmente qui in Versilia! Quando ce vo ce vo".

daniela santanche' protesta contro conte ballando al twiga

E tra i commenti spunta quello della "nemica" della pitonessa Paola Ferrari: "Pensandoci, se un senatore della Repubblica italiana (pagato da noi...ma conta poco) si permette di incitare a violare leggi e regole e lo fa ridendo e prendendo in giro chi ha vissuto o vive il dramma del Covid...allora siamo davvero alla fine di questo nostro amato Paese. Ma proprio alla fine".

GIRA VOCE

1) La brutta figura di Valentina Bisti che si "autolancia" al Tg1 per promuovere il suo libro non è passata inosservata. Stupore e polemiche che avrebbero portato la Lega a chiedere spiegazioni ai vertici Rai per l'imbarazzante episodio. Ci saranno conseguenze?

2) Gira voce che Max Giusti, fresco di approdo nell'agenzia Mn di Umberto Chiaramonte, abbia messo le cose in chiaro prima della sua partecipazione all'ultima edizione di Pechino Express. Ok come concorrente in un reality ma in cambio la conduzione di un programma sulla seconda rete. Rai2 ha mantenuto la promessa affidandogli Boss in Incognito, condotto in precedenza da Gabriele Corsi.

valentina bisti 4

3) Gira voce che Rai Ragazzi vorrebbe rinunciare alla versione Junior dell'Eurovision Song Contest previsto a novembre in Polonia. Il più dubbioso sarebbe il direttore Luca Milano che considererebbe l'evento più adatto alla tv generalista. Come finirà?

INDOVINELLI

1) Nei giorni scorsi il conduttore e la sua fidanzata hanno firmato in coppia un articolo su un quotidiano nascondendo però ai lettori il loro rapporto, noto tra gli addetti ai lavori ma mai ufficializzato pubblicamente. Perché?

2) Nei corridoi di Viale Mazzini si chiacchiera molto di una relazione lesbo nata dietro le quinte di in un programma estivo. Chi sono?

max giusti foto di bacco

3) Che ci faceva nei giorni scorsi in provincia di Cosenza il noto parlamentare in compagnia di una ragazza bionda molto più giovane di lui? Della sua vita privata non si sa molto, come mai tutto questo mistero?