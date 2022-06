COME TI ASSESTO IL PALINSESTO – COME CANDELA ANTICIPATO LE UNICHE NOVITÀ DEL PALINSESTO RAI RIGUARDANO IL SECONDO CANALE: SE RAI1 RIPARTE DAI SOLITI AMADEUS, CARLO CONTI E MILLY CARLUCCI, PER RIANIMARE RAI2 SONO STATI IMBARCATI A-LESSA MARCUZZI, CHE CONDURRÀ IL VARIETÀ-NOSTALGIA “BOOMERISSIMA”, ALESSANDRO CATTELAN, CHE POTRÀ REPLICARE IL FLOP “DA GRANDE” IN SECONDA SERATA E ILARIA D’AMICO ALLA GUIDA DI UN PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO – ELISA ISOARDI RIPARTE DALLA DOMENICA POMERIGGIO E…

La stagione autunno-inverno di Rai1 riparte dalle sue solide certezze. I volti a cui affidare le chiavi della prima serata sono i soliti: Carlo Conti (Tale e Quale Show) e Milly Carlucci (Ballando con le stelle). Amadeus è l’asso pigliatutto non solo perché condurrà ancora per due anni il Festival di Sanremo. Per lui c’è anche lo show musicale in tre serate (Arena ‘60 ‘70 ‘80 e ‘90) oltre all’appuntamento quotidiano con I Soliti Ignoti, il programma più visto della tv generalista

Una serata e via. Lunedì 19 dicembre Gianni Morandi celebra nella «sua» Bologna i sessant’anni di carriera

«Dopo 25 anni in Mediaset ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti». Con queste parole Alessia Marcuzzi aveva lasciato Mediaset. Ora riparte da Rai2 (auguri, perché la rete è ormai spenta da anni) con Boomerissima, il varietà-nostalgia del martedì che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni che vanno dal 1970 al 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio ieri o oggi

Visto che il suo programma di prima serata (Da grande) non aveva avuto ascolti indimenticabili, Alessandro Cattelan torna nella sua comfort zone di nicchia: dal 13 settembre sarà il martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata con #epccsuraidue. La Rai poteva osare di più

I volti delle polemiche sono quelli di Bianca Berlinguer e Marco Damilano. La prima (accusata di dare troppo spazio ai putiniani) sarà regolarmente in onda il martedì con #cartabianca, il secondo (l’ennesimo giornalista esterno acquistato dalla Rai) si affaccerà su Rai3 commentando il fatto del giorno (Il cavallo e la torre, striscia dal lunedì al venerdì alle 20.35)

È dai tempi della cacciata di Santoro che Rai2 cerca di trovare un talk che funzioni su Rai2 e ogni volta è andata male. Adesso tocca a Ilaria D’Amico con Che c’è di nuovo, un programma di approfondimento che porta sulla scena «fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo»

Elisa Isoardi riparte dalla domenica di Rai2 con Vorrei dirti che…«a metà strada tra il factual e l’emotainment, un viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, persone comuni che hanno contattato il programma perché vogliono ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare». Insomma C’è posta per te senza Maria De Filippi...

