UN COMPAGNO DI TROPPO - “SE LA MOGLIE DI UN PREMIER AVESSE OSATO MUOVERE UNA CRITICA COSÌ, COSA SAREBBE SUCCESSO?” – MARIANNA APRILE E LUCA TELESE LITIGANO IN DIRETTA SUL CASO GIAMBRUNO, E INTERPELLANO I LORO OSPITI. PADELLARO: “STIAMO DICENDO CHE NON DEVE FARE PIÙ IL GIORNALISTA?”. E LA CONDUTTRICE REPLICA: “MAGARI POTREBBE METTERSI IN ASPETTATIVA…” - VIDEO

#Giambruno è un intellettuale talmente arguto che ha deciso di trasformare #Rete4 nel pianerottolo di casa #Meloni alla Garbatella. D’altronde Giorgia, donna coltissima, non avrebbe mai potuto scegliere un peracottaro. Viva l’Italia ?? pic.twitter.com/9NJsxPfsik — Francesco Lollobrigida Parody (@Barbarab1974FAN) July 27, 2023

Estratto dell’articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.it

Il tweet del ministro tedesco Karl Lauterbach sul clima in Italia e la risposta muscolare di Andrea Giambruno su Rete 4, a Diario del giorno, fanno discutere Luca Telese e Marianna Aprile in diretta a "In onda" su La7. "Io e Marianna abbiamo opinioni molto diverse su questo punto", premette Luca Telese e Marianna Aprile: "Se la moglie di un presidente del consiglio avesse osato muovere una critica così accesa, cosa sarebbe successo?".

[…] Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano: "Diciamo che il ministro tedesco ha detto una fesseria, poi stiamo dicendo che Giambruno non deve fare più il giornalista?". Marianna Aprile risponde: "No, nessuno sta dicendo questo, però magari potrebbe mettersi in aspettativa". E Luca Telese: "Vogliamo mettergli un bavaglio?" e Padellaro: "Magari dirà una cosa giusta o sbagliata, ma facciamogliela dire". E ancora Luca Telese difende l'amico:

Io lo conosco da prima che diventasse il compagno della Meloni, è un giornalista e dice le sue opinioni, lo può fare e vivaddio che ha opinioni diverse dalle nostre.

[…] Anche Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa, Cooperazione internazionale nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico, ha fatto notare: "Le dichiarazioni del ministro tedesco non sono solo sgradevoli, ma sono molto sbagliate. È una mancanza di rispetto nei confronti di un Paese che è afflitto dalla crisi climatica.

L'ho detto al ministro Musumeci in aula, che ha fatto una cosa importante, ha attaccato il negazionismo climatico. Ma questa cosa deve dirla ai suoi compagni di partito, come Pichetto Fratin che nega l'origine antropica dei cambiamenti climatici". E su Giambruno: "Anche se fosse stato il marito della Merkel a entrare nelle dinamiche tra due paesi sarebbe stato fatto notare. Quando si fa il presidente del consiglio ci possono essere relazioni molto dure, ma bisogna stare sul terreno della politica". […]

