COS'HANNO IN COMUNE LA FAMIGLIA MANGO, IL CLAN CELENTANO E LA FAMIGLIA MORANDI? TUTTI I MEMBRI DELLE VARIE FAMIGLIE HANNO PARTECIPATO A SANREMO – EX ALLIEVA DI AMICI, LA GIOVANE ANGELINA, FIGLIA DI LAURA VALENTE, CANTANTE DEI MATIA BAZAR, E DEL COMPIANTO PINO MANGO, SALIRA' PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO DELL'ARISTON... - VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

angelina mango

Angelina Mango, ex allieva di Amici e artefice della hit estiva Ci pensiamo domani, gareggerà nella 74ma edizione del Festival di Sanremo in onda dal 6 al 10 febbraio 2024.

E la sua partecipazione al Festival presenta una peculiarità: Angelina è la terza della sua famiglia a calcare da protagonista il palcoscenico dell'Ariston. La giovane è infatti figlia di Laura Valente, cantante dei Matia Bazar, e del compianto Pino Mango. Quest'ultimo partecipò per ben sette volte al Festival di Sanremo, mentre Valente si esibì all'Ariston sia con i Matia Bazar, sia in coppia con il marito Mango nel 2007 con Chissà se nevica.

Tale peculiarità, tuttavia, non è soltanto appannaggio della famiglia Mango, ma anche del clan Celentano, che ha visto addirittura partecipare a Sanremo tutti i membri del nucleo familiare.

pino mango laura valente

Sia Adriano sia Claudia Mori, vincitori in coppia dell'edizione del 1970 con Chi non lavora non fa l'amore, sia i loro figli Rosita (come presentatrice nel 1989 assieme agli altri figli d'arte Paola Dominguin, Francesco Quinn e Gianmarco Tognazzi), sia Rosalinda nel 1990 e sia Giacomo nel 2002 (questi ultimi come cantanti) hanno infatti partecipato al Festival della Canzone Italiana.

E non è finita: a Sanremo partecipò anche il nipote di Adriano, ovvero Gino Santercole, che nel 1966 a fianco dell'illustre zio si presentò con la canzone Il ragazzo della Via Gluck.

E che dire della famiglia Morandi? Gianni vi ha regnato sovrano sia come cantante (per sette volte, vincendolo nel 2007 in trio con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi) sia varie volte come ospite e co-conduttore. Ma la kermesse canora ha visto anche protagonista l'ex moglie Laura Efrikian, che presentò il Festival nel 1962, e il loro figlio Marco Morandi che vi partecipò per due volte come cantante in seno ai Percentonetto nel 1998 e, come solista, nel 2002, lo stesso anno di Giacomo Celentano.

angelina mango

E il buon Gianni e la ex moglie Laura hanno visto partecipare al Festival di Sanremo non solo il figlio Marco, ma anche il nipote Paolo. Oltre a Marco, infatti, Gianni Morandi e Laura Efrikian hanno un'altra figlia, Marianna Morandi, madre di Paolo Antonacci, che ha partecipato alla kermesse canora nel 2022 come autore della canzone di Tananai, Sesso Occasionale. Brano che quell'anno gareggiava proprio contro quello dell'illustre nonno, Apri tutte le porte.

angelina mango angelina mango