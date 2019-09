COSA DIRA’ PAMELA PRATI A “NON E’ L’ARENA”? - LA TROUPE DI LA7 AVREBBE RAGGIUNTO ANCHE WANDA FERRO DURANTE UN EVENTO POLITICO A CATANZARO. NON SOLO LA PARLAMENTARE DI FRATELLI D'ITALIA MA SPAZIO ANCHE AD ALESSIA BAUSONE, POLITICA CALABRESE CHE SI ERA ESPOSTA PUBBLICAMENTE FIN DAI PRIMI GIORNI PER SVELARE L'INESISTENZA DI MARK CALTAGIRONE…

Giuseppe Candela per Dagospia

Avvisate Barbara D'Urso! Pamela Prati sarà ospite a Non è l'Arena di Massimo Giletti domenica 22 settembre, per il debutto il giornalista tira fuori dal cilindro il colpo a sorpresa. La showgirl sarda si sottoporrà alle domande del conduttore in diretta concorrenza con Live-Non è la D'Urso che per mesi si è occupata del caso scoperchiato da Dagospia.

Nelle scorse settimane avevamo anticipato anche l'esistenza di una trattativa tra Verissimo e la primadonna del Bagaglino, al momento è però certa la presenza della mancata sposa di Mark Caltagirone sulla settima rete. Stando alle nostre informazioni l'approccio all'argomento sarà più giornalistico, la troupe di La7 avrebbe raggiunto anche Wanda Ferro durante un evento politico a Catanzaro. Non solo la parlamentare di Fratelli d'Italia ma spazio anche ad Alessia Bausone, politicacalabrese che si era esposta pubblicamente fin dai primi giorni per svelare l'inesistenza di Caltagirone.

Al debutto Live-Non è la D'Urso ha dato spazio alle due ex manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo portando a casa un deludente 11% di share. A Cologno Monzese nei giorni scorsi qualcuno assicurava l'esistenza di un "pacchetto" già chiuso per tre settimane con tanto di confronto tra Donna Pamela e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ipotesi che resta in piedi ma non esistono certezze, scaletta e copione sono diventati ballerini. Come Dagoanticipato Matteo Salvini sarà suo ospite per l'uno contro tutti, Pamela Prati si racconterà su La7. I ruoli per una sera si ribalteranno. All'auditel l'ardua sentenza.

