Estratto dell'articolo di Francesca D'Amato per www.editorialedomani.it

morgan

È stato Morgan a sollevare dubbi sulle dinamiche dietro le quinte del talent show X Factor. Dopo essere stato allontanato ufficialmente dal programma aveva sganciato una bomba contro Fedez, attaccando il frontman degli Stunt Pilots, Zo Vivaldi. A seguito delle rivelazioni di Morgan sulle presunte collaborazioni con i cantanti e gli interessi comuni tra i giudici, il Codacons – che con Fedez si è incrociato spesso in tribunale, ma questa è un’altra storia – ha lanciato una raccolta firme per chiudere il programma.

[...] Seguendo il filo di Morgan attraverso Spotify e Youtube emerge che la maggior parte dei concorrenti di X Factor ha collaborato con alcune sotto-etichette discografiche di Warner Music Italy.

i sickteens

La major dal 2023 è il nuovo partner discografico di X Factor Italia, dopo aver sostituto la Sony con cui la collaborazione andava avanti dal 2008.

I CONCORRENTI DI X FACTOR E LA WARNER MUSIC

«Fedez, Dargen, Michielin sono una combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner», aveva affermato Morgan. L’artista aveva detto che i colleghi godevano di favoritismi per quanto riguardava scenografie, vestiti e coreografie. Nei curriculum della maggior parte dei concorrenti di X Factor c’è un fil rouge che li lega ed è Ada Music Italy, società indipendente del Gruppo Warner Music Italy.

il solito dandy

Per verificarlo basta cercare i singoli e i video degli artisti su Spotify e Youtube. L’album degli Astromare “AM &ROLL” è stato prodotto dalla M&M-D&G music e distribuito da Ada music Italy. [...]

Idem sul curriculum dei Sickteens, che nel 2022 hanno lanciato “Dove ci siamo lasciati” e l’anno dopo “Tutto al contrario”, entrambi prodotti da Orangle records e distribuiti da Ada music Italy. Matteo Alieno dal 2020 al 2022 ha collaborato con l’Honiro e nel 2023 ha lanciato l’album “Lucio Dalla”, prodotto dalla Maciste dischi e distribuito sempre da Ada Music Italy.

matteo alieno

Lo stesso vale per l’artista Il solito Dandy, che dal 2017 al 2023 è stato sotto l’etichetta discografica Neverending Mina e distribuito da Ada music Italy.

I suoi singoli tra cui “Turismo sentimentale”, “Pozzanghere”, “Thailandia” e “Boh”, sono stati invece prodotti per Neverending Mina e distribuiti da Artist first. L’Artist First è la stessa etichetta di Dardust, celebratissimo autore e produttore che vanta moltissime collaborazioni tra cui anche con Fedez e di Francesca Michielin.

angelica

L’inedito de Il Solito Dandy “Solo tu” è stato scritto da Leo Pari, artista anche lui distribuito da Ada music Italy.

Andrea Settembre, l'altro artista del team D’Amico, nel 2018 era uscito vincitore al Festival Show. A distribuire il cd Summer Hit era ancora la Warner Music. Infine l’inedito “Inverno” della cantante Angelica è stato scritto da Tananai, Antonacci e Davide Simonetta. Lo stesso professionista che cura anche l’art direction di Fedez e Annalisa e che ha scritto anche “Bellissima”.

«Se vediamo cosa è successo in questa edizione» aveva commentato infatti Morgan «nella prima puntata, uno dei ragazzi cantava stranamente una canzone di Annalisa, che ci siamo trovati poi come ospite, e adesso vediamo che Angelica, una delle potenziali vincitrici, canterà un inedito scritto dagli stessi autori che guarda caso compaiono anche nei dischi di Fedez, Michielin e Dargen».

settembre

ZO VIVALDI E LA WARNER

Lorenzo Sarti in arte Zo Vivaldi è il frontman degli Stunt Pilots insieme a Moonet e Farina, in squadra con Dargen D’Amico. Morgan aveva rivelato che in passato Zo Vivaldi aveva lavorato con Fedez. L’artista aveva firmato per lui dei brani per l’album Paranoia Airlines, ma anche per Trap Lovers della Dark Polo Gang e per altri artisti della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ai microfoni del podcast “Una media chiara” gli speaker chiedono a Zo Vivaldi cosa ne pensa dei talent show e lui afferma: «Ho etichetta e connessioni, non credo di aver bisogno dei talent in questo momento». [...] Al cantante le connessioni non mancano: i brani di Zo Vivaldi tra cui “Voilà”, “Ok ko” e “Spero di star male” sono distribuiti da Ada Music Italy e prodotti dalla Amongus Management di Davide Malvi.

astromare

Il produttore di Amongus, che su Instagram possiamo trovare con il nickname di «unbertoprimo», è anche uno dei produttori della Warner Chappell Music, società del gruppo Warner Music. In effetti se si va a vedere nella sezione “songwriters” del sito Warner Chappell tra i nomi presenti c’è anche quello di Zo Vivaldi.

[...] Non solo, sempre nel podcast “Una media chiara”, Zo Vivaldi afferma che Fedez aveva firmato anche il sotto management dell’album della Dark Polo Gang, lo stesso a cui Sarti stava lavorando. [...]

giudici x factor

Si tratta di normali scambi, collaborazioni, incroci che fanno parte integrante del mondo della musica. O come accusa Morgan l’incidenza di artisti dello stesso “giro” nello stesso talent è anomala?

fedez sarafine vince x factor 1 meme x factor 4 meme x factor 3 angelica bove 1 trend x factor il solito dandy morgan

[...]