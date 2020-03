COSE DA QUARANTENA: L'ULTIMO CAMILLERI INEDITO SI FERMA SUL 15% SU RAI1, BATTUTO DA HARRY POTTER SU ITALIA1 (16,3%). LE CASE SONO PIENE DI RAGAZZI E RAGAZZINI. CANALE5 SI FA SCIPPARE UN'ALTRA PRIMA SERATA (10%) - PALOMBA SPECIAL SU RETE4 (6%) VS MENTANA (4,7%), RAI2 (4,5%) E RAI3 (5,6%) - AMADEUS IN REPLICA (19,3%) VS 'STRISCIA' (17,2%) - MORENO (4,6%), PALOMBA (5,3-5,7%), GRUBER (8%) - E.DANIELE (16,4-11,8%) - 'FRONTIERE' (10,3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 23 marzo 2020, su Rai1 il film tv C’era una volta Vigata – La concessione del telefono ha conquistato 4.118.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto 4.412.000 spettatori (16.3%). Su Rai3 la riproposizione di In Arte Mina ha raccolto davanti al video 1.656.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%.

la concessione del telefono camilleri

Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 1.179.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia ha registrato 1.246.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 458.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 490.000 spettatori con l’1.6%. 20 è la rete digitale più seguita con il film Rogue One: a Star Wars Story segna 579.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Siren registra 228.000 spettatori con lo 0.7%. Su Sky Cinema1 la prima visione di Cetto C’è Senzadubbiamente segna 400.000 spettatori pari all’1.3%. Su Fox Life in prima visione la terza stagione di Station 19 ha raccolto 86.000 spettatori e lo 0.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Striscia chiude alle 21.46 ma perde ugualmente contro la replica di Soliti Ignoti.

Su Rai1 la replica di Soliti Ignoti in replica ottiene 6.172.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.529.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.479.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.772.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.363.000 spettatori con il 4.3% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.969.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.673.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.834.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.550.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 714.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 351.000 spettatori con l’1.1%.

Preserale

Nella sfida tra replica ci guadagna Bonolis, vicinissimo ad Insinna.

la concessione del telefono camilleri

Su Rai1 in replica L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.893.000 spettatori (16.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.444.000 spettatori (20%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.354.000 spettatori (14.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 5.246.000 spettatori (19.6%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.101.000 spettatori (4.3%), The Rookie segna 1.296.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Ieneyeh ottenuto 709.000 spettatori (2.8%).

CSI ha totalizzato 822.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Blob segna 1.155.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.007.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 133.000 spettatori (share dello 0.6%), nel primo episodio, e 139.000 spettatori (share dello 0.5%), nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 554.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 253.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai Movie Accadde al Commissariato – in omaggio a Lucia Bosè – segna 176.000 spettatori e lo 0.6%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione su Rai3 al 15.6%.

la concessione del telefono

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.257.000 telespettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.793.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.446.000 spettatori (14.7%), nella prima parte, e 1.371.000 spettatori (12.6%) nella seconda parte. Su Rai 2 Un Caso per Due ha raccolto 175.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 159.000 spettatori pari all’1.5% di share, nel primo episodio, e 121.000 spettatori pari all’1.1% nel secondo episodio. Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 1.058.000 spettatori pari al 15.6%. Agorà convince 960.000 spettatori pari al 9.9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 847.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete 4 Carabinieri 2 registra una media di 343.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 325.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Coffee Break ha informato 510.000 spettatori pari al 4.7%.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde parte al 9.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.604.000 spettatori (11.8%). Il meglio di Linea Verde ha raccolto 2.005.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.826.000 telespettatori con il 12%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 656.000 spettatori con il 5.1%, nella prima parte, e 1.117.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 317.000 spettatori con il 2.2%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.190.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 1.006.000 spettatori con il 7.8%.

la concessione del telefono 2

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 2.014.000 spettatori (12.2%). Quante Storie ha raccolto 888.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 274.000 spettatori con il 2.1%, nella prima parte, e 457.000 spettatori (2.4%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto. 805.000 (3.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 901.000 spettatori con share del 7.1% nella prima parte, e 1.011.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Tagadà al 5.1%.

la concessione del telefono 1

Su Rai1 Diario di Casa ha ottenuto 2.062.000 spettatori con il 9%. La Vita in Diretta (prima parte) ha convinto 2.199.000 spettatori pari all’11% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.653.000 spettatori con il 14.9%. La Vita Diretta ha raccolto 3.127.000 spettatori con il 15.4% (presentazione: 2.530.000 – 14%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.314.000 spettatori con il 13.8%. Una Vita ha convinto 2.766.000 spettatori con il 12.6% di share. A seguire Le Ali della Vita ha ottenuto 1.530.000 spettatori con l’8.1%.

Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.792.000 spettatori con il 10.1%. Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.002.000 spettatori con l’11.3%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.498.000 spettatori pari al 13.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.639.000 spettatori (13.8%), nella prima parte, 3.138.000 spettatori (14.6%), nella seconda parte. Su Rai2 La Casa dei Miei Ricordi ha raccolto 916.000 spettatori con il 4.5%. Quark Atlante – Yellowstone Selvaggio ottiene 757.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.296.000 spettatori con il 5.4%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.416.000 spettatori (6.3%), nel primo episodio, 1.534.000 spettatori (7.3%), nel secondo episodio, e 1.333.000 spettatori (6.8%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 998.000 spettatori (5.5%).

harry potter

Il Piccolo Principe ha appassionato 897.000 spettatori con il 4.9%. Grande Fratello Vip ha raccolto 609.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.901.000 spettatori con il 21.4%. I Grandi della Letteratura ha raccolto 580.000 spettatori (3.2%). Aspettando Geo… segna 1.175.000 spettatori con il 6.5%. Geo ha registrato 1.763.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.023.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Tagadà ha interessato 938.000 spettatori (share del 5.1%) mentre Tagadoc ha ottenuto 389.000 spettatori con il 2.1%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.8%.

Seconda Serata

Frontiere al 10.3%.

Su Rai1 Frontiere è stato seguito da 1.388.000 spettatori con il 10.3% di share. S’è Fatta Notte ha ottenuto 515.000 spettatori con il 7.2%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 1.048.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rai2 The Startup segna 361.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai 3 Commissari – Sulle Tracce del Male segna 713.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Legacies è visto da 876.000 spettatori (7.4%), nella prima puntata, e 502.000 spettatori (7%), nella seconda puntata. Su Rete 4 Mina – Ieri & Oggi è stato scelto da 383.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Real Time/+1 Piedi al Limite segna 534.000 spettatori e il 2.5%.

harry potter

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.853.000 (24.3%)

Ore 20.00 7.657.000 (25.1%)

TG2

Ore 13.00 3.488.000 (15.6%)

Ore 20.30 2.590.000 (8.2%)

TG3

Ore 14.25 3.221.000 (15.2%)

Ore 19.00 3.624.000 (14.1%)

TG5

Ore 13.00 4.997.000 (22%)

Ore 20.00 6.813.000 (22.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.697.000 (14.2%)

Ore 18.30 1.694.000 (7.4%)

TG4

Ore 12.00 647.000 (4%)

Ore 18.55 1.032.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 1.228.000 (5.2%)

barbara palombelli stasera italia

Ore 20.00 1.910.000 (6.2%)