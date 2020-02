LAURO SEGRETO - “I GENITORI: BASTA CENE FUORI, VESTITI O TELEFONINO, SIAMO PIENI DI DEBITI. ESCE CON GLI AMICI, FINGE DI AVER GIÀ MANGIATO, SI VERGOGNA A DIRE CHE NON HA SOLDI. PAURA, ANSIA, RABBIA LO DIVORANO. HA 12 ANNI. VUOLE TUTTO QUELLO CHE NON HA. SPACCIA, RUBA MOTORINI, LI RIVENDE. ENTRA IN UN SUPERMERCATO. HA UNA PISTOLA. DAMMI I SOLDI, CAZZO, IN FRETTA. ECCOLI, LI STRINGE TRA LE MANI. È ECCITATO. HA 14 ANNI….”