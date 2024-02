ARTICOLI CORRELATI

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

denny mendez

“Rimango l’unica miss Italia nera, ai miei tempi diciamo che tra Montanelli e Prodi, c’era un po’ di disaccordo…” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l’ex miss Italia e attrice Danny Mendez, che ha rilasciato una lunga intervista a Giorgio Lauro nel quale ha parlato del suo passato e del suo presente, condiviso con un parlamentare di Fratelli d’Italia.

Oggi è fidanzata? “Ho una persona che però in questo momento non è con me”. Si tratta del deputato di FdI Gimmi Cangiano. “Stiamo bene ed è una storia abbastanza recente”. Quindi questa unione smentisce chi dice che il partito del suo fidanzato abbia tratti xenofobi. “C’è chi vola più alto in questo senso, la Lega. Quando ho vinto Miss Italia mi mandarono a Ponte di Legno, dove c’era il mitico Bossi. Mi accolsero con fischi e qualche commento razzista…”

dEnny mendez - GIMMY CANGIANO

Oggi queste polemiche a sfondo razzista probabilmente non verrebbero più fatte. “Sono in disaccordo, in Italia c’è ancora razzismo, non prendiamoci in giro”. Cosa ne pensa della premier Meloni? “Lei è una guerriera, è una che non le manda a dire: sta in prima linea e ci mette la faccia”. La ex del suo compagno, Valeria Marini, l’ha presa di mira sui social, sostenendo che le avrebbe rubato il fidanzato.

“Mi stupisco che Valeria – ha spiegato la Mendez a Rai Radio1 - che è una grande donna, una professionista come lei, dica cose simili”. La showgirl ha attaccato in modo molto forte anche Cangiano. “Non commento, mi stupisco che una persona più grande di me possa dire queste cose”.

denny mendez foto di bacco (1) denny mendez denny mendez foto di bacco (2) denny mendez foto di bacco valeria marini foto di bacco gerolamo cangiano valeria marini foto di bacco (1) enrico lucci valeria marini gerolamo cangiano foto di bacco valeria marini Denny Mendez