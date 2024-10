Ivan Rota per Dagospia

dalila gelsomino eros ramazzotti

Stanno insieme da tre anni e ora Miley Cyrus e il suo fidanzato Maxx Morando sono a un passo dal matrimonio.La popstar con il batterista dei Liily sarebbero pronti a fare il grande passo dopo diversi mesi di convivenza. Per lei ci è voluto tempo a causa della devastante unione con quel manzo di Liam Hemsworth da cui ha divorziato quattro anni orsono.

Ci va giù pesante Dalila Gelsomino con Eros Ramazzotti dopo la fine della loro relazione: “Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo. Ma fino a prova contraria questa è anche la mia vita…”

maxx morando miley cyrus

Chi sono tra Luca Argentero, Alessandro Tersigni, Eleonora Daniele, Laura Torrisi, Ilenia Pastorelli, Flavio Montrucchio e Filippo Bisciglia i vip che Alfonso Signorini definisce irriconoscenti? Ecco cosa ha detto a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino: “Peccato che ci sia poca riconoscenza verso questo programma perché non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il Grande Fratello. Non so per quale ragione però so per certo che quando li chiami per fare una partecipazione al programma dicono ‘no no per carità’, ma come, hai avuto la luce grazie a questo programma…”

La puntata del Grande Fratello é piena zeppa di aneddoti hard. Partiamo da quello più “sconvolgente”. Dopo una lunga discussione sui problemi che ci sarebbero tra loro, Carmen Russo che dice di aver scopato con Enzo Paolo Turchi nella casa due sere prima. E lui conferma.

tommaso marini

E poi Enzo Paolo Turchi: “Una cosa bruttissima che mi è successa a 11 anni e che nessuno sa, ma non voglio dirla a mia moglie, solo a te Alfonso Signorini”. Ma perchè? Perché?

La verità è che Shaila ha ragione, a Lorenzo di Helena non frega un emerito niente (come a lei di Javier) e la nomination ne è la pura conferma, c'è stata più passione tra i due in questo momento che nelle esterne che si sono fatti con Javier ed Helena.

Beatrice Luzzi ha fatto notare la mancata messa in onda di una clip molto scomoda su Shaila e sul suo comportamento: era nel letto con Javier e poi è andata a percularlo con le Non é la Rai. Poi come mai Beatrice ha chiesto due volte se Shaila si fosse innamorata di un uomo?

sonia bruganelli

E che dire di Alfonso Signorini che dice a Beatrice Luzzi: “Tu sei un’ esperta di piumoni” ricordando la di lei storia con Giuseppe Garibaldi nella scorsa edizione? Lei lo fulmina con lo sguardo. E nella notte l’ opinionista ha lanciato una frecciatina velenosa al conduttore: “La cultura non necessariamente rende signori…”

Javier: "io ieri sera volevo dare a Shaila un bacio sotto le coperte, lei si avvicinava ma io le ho detto "io oggi non ti bacio’”: siamo alle finte del bacio come alle elementari?

shaila gatta

Javier sembra fare il finto imbranato. Poi dice che se esce Shaila vuole essere nominato: una sceneggiata patetica da finto innamorato. Quasi ti fa diventare simpatico quello scappato di casa di Lorenzo.

Maria Vittoria: "modera le parole hai capito? in diretta non lo dire, non è bello da sentirsi dire a una donna "è solo per trombare perché non trombo da tanto"".

Tommaso: "ah e che dico? che dico?" Ma da dove arriva sto sessuomane?

Yulia e Giglio sono sempre più vicini… è solo una forte amicizia o c’è qualcosa di più? Lei comunque finisce al televoto (che questa volta decreterà due immuni) con Shaila, Lorenzo e Amanda Lecciso. Loro non sanno di questa strana votazione.

La nuova star più amata negli States é Cooper Koch. Dichiaratamente omosessuale ha girato l'horror Swallowed e il thriller They/Them, nel quale recitano anche Kevin Bacon e Anna Chlumsky. Ora é Erik Menèndez nella seconda stagione di Monster. Dice di essere stato discriminato per il fatto di essere gay, ma ora il suo successo è planetario.

shaila gatta copia

Solo per “orsi”. Pierluigi Diaco dice che "non sarebbe male" un calendario senza veli del suo collega Domenico Restuccia: “Però un calendario “bear”per me non sarebbe male”.

Il fatto di mettersi lo smalto e altri comportamenti hanno portato a alcune illazioni nella giuria di Ballando con le Stelle. Ieri a La Volta Buona, Tommaso Marini ha detto a Caterina Balivo: “Ti piace il mio smalto? Questo che ho oggi sulle unghie rappresenta dei segni tribali. Vorrei anche svelare il vero motivo del perché lo indosso. C’è una ragione specifica, non è per vanità, è iniziato tutto per un altro motivo. Perché facendo scherma, mi si rovinavano sempre due unghie, diventavano brutte, rotte, non erano un bel vedere…”

carmen russo enzo paolo turchi

E Laura Freddi, sempre a La Volta Buona, conferma le voci (che ormai sono urla) su Sonia Bruganelli: Lei avrebbe voluto fare quel ruolo di giurata rimanendo nella sua confort zone. Certo, avrebbe desiderato quello. Per lei era un ruolo più appropriato…”

A La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli confessa a Alberto Matano: “Non mi sono pentita di essere venuta a Ballando con le Stelle, ma ho capito di aver sottovalutato l’immagine che negli anni avevo dato di me (ma pensa!) Io pensavo che mettermi alla prova fisicamente in un momento dove la mia vita è cambiata e quindi far vedere qualcosa di diverso potesse quantomeno interessare“.

Che cosa si é pentita di aver pubblicato sui social Selvaggia Lucarelli? “…Mi sono pentita forse di aver condiviso un po’ troppo la mia storia d’amore. Nel senso che mi sono resa conto che il mio fidanzato (lo chef e artista Lorenzo Biagiarelli) ha pagato molto il fatto di essere associato a me. Non parlo molto volentieri di questa storia, ma credo che questo argomento sia davvero calzante. Quando quest’anno è avvenuto l’episodio della povera ristoratrice che si è tolta la vita, si è scatenata su di lui una tempesta social molto violenta. E io so perfettamente, come lo sa anche lui, che questa cosa si è scatenata perché sta con me…”

laura freddi