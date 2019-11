COME MAI NON CI SONO STATI APPELLI PER LA ALAN KURDI, 8 GIORNI FERMA PRIMA DI ENTRARE A TARANTO? – LA RISPOSTA LA DÀ MARCELLO SORGI A “L’ARIA CHE TIRA”: “C’ERANO LE ELEZIONI IN UMBRIA” – “SI TRATTAVA DI UNA NAVETTA, MOLTO PICCOLA PER 170 PERSONE. LE CONDIZIONI DI VITA ERANO IMPOSSIBILI” - PENSATE COSA AVREBBE DETTO SAVIANO CON SALVINI AL VIMINALE… - VIDEO