monica setta monica setta MONICA SETTA RAI GULP monica setta
DANDOLO FLASH! MONICA SETTA SI RIPOSA IN VISTA DEL SUO RIENTRO SU 'RAI 1': DA SETTEMBRE AVRA' UNA STRISCIA QUOTIDIANA DI ECONOMIA. ECCO LA CONTURBANTE GIORNALISTA, INTIMA AMICA DI ELISA ISOARDI FU SALVINI, IN UNO DEI SUI RARI MOMENTI DI RELAX....-
“CRUCIANI, TU TI MASTURBI? COME LO FAI? COME?” – AIDA NIZAR FOLLEGGIA NEL FUORI ONDA DI “LIVE-NON E’ LA D’URSO” – “TU TI HAI MASTURBATO?”, CHIEDE A CICCIOLINA SFOGGIANDO UN ITALIANO CREATIVO – “HAI VOGLIA, PIU’ DI UNA VOLTA”, RISPONDE LA PORNOSTAR – POI IL FILMATO SI INTERROMPE MENTRE ELEONORA GIORGI CHIOSA RIVOLTA ALLA D’URSO: “TU NON HAI TEMPO PER QUESTE COSE, VERO?”- VIDEO+FOTO
CHI SALVERA’ SALVINI DA ZAIA E GIORGETTI? – IL GOVERNATORE DEL VENETO E IL SOTTOSEGRETARIO NON NE POSSONO PIU’ DEI 5STELLE E VANNO IN PRESSING SUL “CAPITONE” PER CHIEDERE IL VOTO ANTICIPATO - IL LEADER DELLA LEGA NON NE È CONVINTO, E POI GODE NEL VEDERE DI MAIO PRONTO A DIRE SÌ A QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL CARROCCIO. MA C'È ANCHE LA PREOCCUPAZIONE PER LA MANOVRA E IL BILANCIO 2020….
VAFFANBANKA! - I BANCHIERI FANNO GLI UTILI SULLE SPALLE DEI LAVORATORI - NEL 2018 L’INDUSTRIA BANCARIA HA ACCUMULATO 12 MILIARDI E MEZZO DI PROFITTI, MA I RICAVI SONO FERMI - IL TESORETTO È STATO RAGGIUNTO CON LA SVENDITA DI CREDITI MARCI E TAGLI AI DIPENDENTI PER OLTRE 2 MILIARDI - LA “FABI” DI SILEONI ATTACCA I BIG DEL CREDITO…
NELLA NOTTE DI ROMA! "TOGLIETEVI LA MAGLIETTA DEL CINEMA AMERICA, E’ DA ANTIFASCISTI, VE NE DOVETE ANDARE VIA" – BOTTE, BOTTIGLIATE, PUGNI E TESTATE: UNA DECINA DI PERSONE AGGREDISCE 4 VENTENNI A TRASTEVERE - IL PIÙ GRAVE È RICOVERATO CON UNA FRATTURA AL NASO - ZINGARETTI: "SIAMO TUTTI CON LORO, FERMARE LO SQUADRISMO"
“HANNO UCCISO LA ROMA” – DOPO L’ADDIO DI TOTTI, LA FURIA DI CLAUDIO AMENDOLA SI ABBATTE SU PALLOTTA-BALDINI: “SI CONCLUDE FINALMENTE IL TEOREMA BOSTONIANO-LONDINESE. C'È SEMPRE STATA, DALL'INIZIO, LA VOLONTÀ DI DEROMANIZZARE LA ROMA. E ORA CI SONO RIUSCITI” – IL SENATORE DI FORZA ITALIA GASPARRI: “PALLOTTA E’ COME ATTILA. E’ ORA CHE VADA VIA” – SUPERMARKET GIALLOROSSO: MANOLAS VICINO AL NAPOLI…
IL BATTESIMO DEL PICCOLO PRINCIPE - PARTERRE DE ROI ALLA BASILICA DI SAN LORENZO IN DAMASO PER MAFFEO, FIGLIO DEL PRINCIPE ATTORE URBANO BARBERINI, ASSESSORE ALLA CULTURA DI TIVOLI – MADRINA LA PRINCIPESSA ALESSANDRA BORGHESE, IL MOMENTO PIU’ EMOZIONANTE QUANDO URBANO HA LETTO IL RACCONTO SCRITTO DALLA MITOLOGICA FRANCA VALERI DEDICATO AL PRINCIPINO
L'ULTIMA STAGIONE DEL FOUR SEASONS - NEW YORK DICE ADDIO AL RISTORANTE DEI PRESIDENTI, LUOGO DI CULTO DI BANCHIERI, STAR E GURU DI WALL STREET: ''DOPO QUASI 60 ANNI CI ARRENDIAMO'' - IL CONCETTO DI ''POWER LUNCH'' ERA NATO LÌ, DOVE SI ATTOVAGLIAVANO TIPINI COME KISSINGER E ANNA WINTOUR, E DOVE UNA PATATA BOLLITA COSTAVA 40 DOLLARI. ENTRANDO TROVAVI UN ARAZZO DI PICASSO, MA LA SUA FINE È INIZIATA CON…
DIMMI DI CHE TI FAI E TI DIRÒ CHI SEI – LE DROGHE CHE CONSUMATE? DIPENDONO DALLA VOSTRA PERSONALITÀ! – UNO STUDIO METTE IN CORRELAZIONE 5 TRATTI CARATTERIALI E LE SOSTANZE STUPEFACENTI – PER ESEMPIO, I CONSUMATORI DI EROINA SONO NEVROTICI E IMPULSIVI, MENTRE CHI SI FA DI ECSTASY È AMICALE E ESTROVERSO – C’È UNA PREDISPOSIONE NATURALE ALLA DIPENDENZA, E I PIÙ IMMUNI SONO…