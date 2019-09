BELEN E STEFANO DE MARTINO COME SANDRA E RAIMONDO? – FRECCERO VORREBBE INGAGGIARE LA SHOWGIRL E IL BALLERINO PER UNA SIT-COM COMICA. MA IL SUO MANDATO SCADE IL 28 NOVEMBRE, QUINDI NISBA - IL DIRETTORE DI “RAI 2”: LASCERÒ AL MIO SUCCESSORE IL PROGETTO IN CANTIERE”, MA TUTTI SPERANO CHE RIMANGA IN UN CASSETTO, VISTI I FLOP DELLA “NOTTE DELLA TARANTA E DI “CASTROCARO” – FOTOGALLERY