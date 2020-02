DIODATO DI SODIO A SANREMO! TRIONFA “FAI RUMORE” DEL CANTANTE TARANTINO. LA CANZONE È DEDICATA A LEVANTE? IL GOSSIP IMPAZZA SUI SOCIAL. I DUE SONO STATI INSIEME DAL 2017 (DOPO LA SEPARAZIONE DELLA CANTAUTRICE DAL SUO EX MARITO) FINO A QUALCHE MESE FA. LEGGENDO IL TESTO DI "FAI RUMORE", È EVIDENTE COME DIODATO SI RIVOLGA AD UNA EX… - SUL PODIO ANCHE GABBANI E I PINGUINI TATTICI NUCLEARI. DIODATO SI PORTA A CASA ANCHE I DUE PREMI DELLA CRITICA. EDEN DI RANCORE CONQUISTA IL RICONOSCIMENTO PER IL MIGLIOR TESTO- VIDEO

È Diodato il vincitore del settantesimo Festival di Sanremo con il brano Fai rumore. Secondo posto per Francesco Gabbani e la sua Viceversa. Chiudono il podio i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Ringo Starr.

Diodato vince anche i premi della critica della sala stampa Mia Martini e della Lucio Dalla. Il Premio Bardotti per il miglior testo se lo porta a casa Rancore per Eden. Il Premio Bigazzi per la migliore orchestrazione va a Ho amato tutto di Tosca. A Viceversa di Gabbani il Premio Tim.

Diodato, la canzone in gara a Sanremo è dedicata a Levante? Il gossip impazza sui social

"Fai rumore" di Diodato è una delle canzoni favorite alla vittoria finale di Sanremo 2020. E, secondo i ben informati, sarebbe dedicata a un'altra concorrente in gara quest'anno, Levante. Quello che sappiamo per certo è che i due sono stati insieme dal 2017 - dopo la separazione della cantautrice dal suo ex marito Simone Cogo - fino a qualche mese fa. La loro storia d'amore, praticamente mai pubblicizzata sui social, è emersa solo poco tempo fa.

Leggendo il testo di "Fai rumore", è evidente come Diodato si rivolga ad una ex. «Ma fai rumore sì / Che non lo posso sopportare / Questo silenzio innaturale / Tra me e te», recita il testo della canzone. Che sia dedicata a Levante o meno, il brano ha riscosso tantissimo successo, alimentato anche dalla spinta dei social, dove in molti hanno cominciato a sognare un ritorno di fiamma fra i due.

