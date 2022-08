IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO IN CHIARO STASERA? CI SAREBBE UN BEL FILM SULL’ALZHEIMER, “WHAT THEY HAD” PROPRIO IL FILM ALLEGRO CHE CI VUOLE PER DIGERIRE LE FESTE DI FERRAGOSTO E LA CAMPAGNA ELETTORALE - INTERESSANTE “40 CARATI”: C’È UN UOMO CHE SALE SUL CORNICIONE DI UN GRATTACIELO E GIURA DI BUTTARSI DI SOTTO, MA E' UNA COPERTURA PER UN COLPO GROSSO NEL PALAZZO DI FRONTE - ALLE 3,05, “40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO”, FILM A EPISODI CON EDWIGE FENECH, BARBARA BOUCHET, TOMAS MILIAN E UNO STREPITOSO MARTY FELDMAN… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nope 7

“Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo" ieri è già sceso, solo 389 mila euro con un totale di 964 mila euro. Certo, i film italiani non li fanno nemmeno dopo un mese di programmazione. Ieri, mi ha detto Ciro Ippolito, rimasto a Roma come facevano i veri cinematografari, come Dino Risi, ha provato a vedere al cinema Lux “Backstage dietro le quinte”, una specie di “Fame” all’italiana diretto da Cosimo Alemà, il regista di “La santa” e “Zeta – una storia hip-hop”, con Jane Alexander, Irene Ferri, Aurora Moroni e Giulio Pampiglione. Magari è interessante. Vi ricordo che domani esce anche “Nope” di Jordan Peele.

ma di tate taylor 1

Se avete già visto “Prey”, dove una cacciatrice comanche se la vede con il Predator dei quattro film precedenti nel 1719 e il freschissimo cartoon Pixar “Lightyear” su Disney+ o “13 vite” di Ron Howard su Netflix, posso consigliarvi “Pets2” o l’horror “Ma” di Tate Taylor con una minacciosa Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis sempre su Netflix.

what they had 3

Ma che vediamo in chiaro stasera? Ci sarebbe un bel film sull’Alzheimer, “What They Had” di Elizabeth Chomko con Hilary Swank e Michael Shannon che hanno una mamma con l’Alzheimer e un padre che non si rassegna, Iris alle 21. Proprio il film allegro che ci vuol per digerire le feste di Ferragosto e la campagna elettorale. Ci sono anche Blythe Danner, Robert Forster, Taissa Farmiga. Qualcosa di meno pesante ci sarà?

lino banfi edwige fenech sabato domenica e venerdi

Magari senza scivolare nel solito film con Edwige Fenech e Lino Banfi… Purtroppo non è bellissimo “Sabato domenica e venerdì”, Cine 34 alle 21, commedia sexy a episodi diretti da Sergio Martino, quello con Edwige che fa la geisha e Banfi, da Pasquale Festa Campanile, quello con Michele Placido e Barbara Bouchet, e da Castellano e Pipolo, quello con Celentano. Il più riuscito ci sembrò allora quello di Celentano con il balletto del Crazy Horse. Anche quello più stravagante.

sabato, domenica e venerdi' 6

Lova Moor, stripteseuse bellissima e di gran culto, allora trentenne, fu anche l’ultima moglie di Alain Bernardin, patron del locale e del balletto. C’è quindi anche un po’ di situazione autobiografica nel raccontino. Grande cast secondario, dove trionfano Salvatore Baccaro, un giovane Ernest Thole, Lory Del Santo e Maria Teresa Ruta quando si spogliava.

riccardo scamarcio kat saunders tre metri sopra il cielo

Un bel po’ più recente “3MSC. Tre metri sopra il cielo” diretto da Luca Lucini, tratto dal romanzo di culto giovanile di Federico Moccia, con Riccardo Scamarcio che esplose proprio grazie a questo ruolo, Katy Louise Saunders, Galatea Ranzi, Mauro Meconi, La5 alle 21, 10. Magari è un po’ invecchiato “Io sono Tempesta” di Daniele Luchetti, Rai Movie alle 21, 10, visto che lo spunto nasceva direttamente dalla notizia, allora attualissima, della pena ai servizi sociali nel ricovero per vecchi in quel di Cesano Boscone che scontò un paio di annetti fa il nostro Silvio Berlusconi.

elio germano marco giallini io sono tempesta

Magari non era facile costruire un intero film da uno spunto di quel tipo. Soprattutto senza affrontare il tema più grande, cioè Berlusconi stesso e le sue allegre avventure legali. Tutto questo avrebbe portato lontano. E questo si saranno detti Luchetti e i suoi co-sceneggiatori di talento, Sandro Petraglia e Giulia Calenda, sorella brava proprio di Carlo Calenda, nell’affrontare il tema del ricco un po’ trafficone, appunto il Numa Tempesta di Marco Giallini, che finisce ai servizi sociali invece di finire in galera.

io sono tempesta 2

Allora cosa farne? Diciamo che la scelta è stata quella di ricostruire il vecchio scontro/incontro tra ricco e povero, che in questo caso è il Bruno di Elio Germano, con figlio a carico, ambientandolo nella Roma di oggi, piena di poveri e di diseredati e in un’Italia dove basta un attimo per finire dalla ricchezza alla povertà. Con tutto quello che questo può significare in termini di meccanismi narrativi.

ted 3

Divertente, un filo troppo parolacciaro e volgaruccio, “Ted” di Seth McFarlane con Mark Wahlberg che divide l’appartamento con un orsetto di pezza, Ted, chiacchierone e erotomane. Strepitosa Mila Kunis. Lo fanno su Canale 27 alle 21, 10. Sembra che sia terribile, e quindi imperdibile, questo “Atomic Shark” diretto da Lisa Palenica con Alex Chayka, William Bill Connor, tutti a caccia di uno squalo atomico pronto a distruggere San Diego, Cielo alle 21, 15. Cazzatona, ovvio.

turks & caicos 2

Personaggi ambigui, spie inglesi e crisi della finanza globale sono gli ingredienti del poco visto “Turks & Caicos”, La7D alle 21, 20, ambientato proprio nelle bellissime isole Turks & Caicos, diretto dal sofisticato David Hare con Bill Nighy, Helena Boham Carter, Wynona Ryder, Christopher Walker. Sulla carta sembra appetitoso…Horror con piaghe demoniache e strane presenze, “I segni del male” è diretto dal bravo Stephen Hopkins e interpretato da Hilary Swank, David Morrissey, Anna Sophia Robb e Stephen Rea, Rai4 alle 21, 20.

40 carati 3

Più interessante “40 carati”, Canale nove alle 21, 25, curioso giallo, opera prima di Asger Leth, figlio di quel regista danese, Jorden Leth, riscoperto e omaggiato come un maestro da Lars Von Trier in “Le cinque variazioni”, con Sam Worthington e Elizabeth Banks. Come spiegava bene il titolo originale, “Man on the Lodge”, c’è un uomo, Sam Worthington, che sale sul cornicione di un grattacielo, il Roosevelt Hotel di New York e giura di buttarsi di sotto.

40 carati 1

Lo farà però solo se la polizia non chiamerà subito ad aiutarlo una celebre detective, la bionda Elizabeth Banks, specializzata in casi come questo, cioè di aspiranti suicidi, ancora in crisi perché l’ultimo suicida le si è spiaccicato proprio sotto i suoi occhi. Mentre lei arriva, veniamo a sapere che l’uomo si chiama Nick Cassidy, è in realtà un ex-poliziotto, finito in galera con una condanna a 25 anni per un furto che giura di non aver commesso, poi evaso durante i funerali del padre. Ma non sappiamo bene il suo gioco.

40 carati 1

In realtà l’azione dell’uomo sul cornicione copre un colpo grosso che si sta svolgendo giusto nel palazzo di fronte ad opera del fratello di lui, il Jamie Bell di “Tin Tin” e “Billy Elliot” e la bonissima new entry latina Genesis Rodriguez, figlia del cantante di culto supertrash anni ’80 El Puma (sì è proprio lui), un coattone messicano col ciuffo che arrivò anche a Sanremo.

40 carati 4

Giustamente, se no il film era un po’ du’ palle con quel bisteccone di Sam Worthington appeso al cornicione e la detective bionda lì a far salotto, proprio nel momento clou dell’azione Genesis Rodriguez si spoglia e il film riacquista un po’ di interesse. Perché si debba fare il colpo non si può dire, né il ruolo che ha il perfido gioielliere Ed Harris.

terence hill il mio nome e thomas

In seconda serata avete la commedia francese “Un figlio all’improvviso” di Vincent Lobelle e Sébastien Thiery con Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Rai Tre alle 22, l’ingenuo, sentito, ma assurdamente poco professionale “Il mio nome è Thomas” di e con Terence Hill, Rai Movie alle 23, che sembrò quasi un addio al cinema che l’attore aveva fatto e amato con il suo amico Bud.

scacco alla regina 3

Abbiamo poi un piccolo horror col mostro che si risveglia a mezzanotte, “The Midnight Man” di Travis Zariwny con Gabrielle Haugh, Robert Englund, Lin Shaye, Rai 4 alle 23, un altro film alla Moccia, tratto da Moccia e pure diretto da Moccia, “Amore 14” con Riccardo Garrone, Pamela Villoresi, Pietro De Silvam Giampiero Cognoli e Veronica Olivier, La5 alle 23, 10. Su Cielo vi avviso che torna in replica l’erotico-fumoso “Scacco alla regina” di Pasquale Festa Campanile con Haydée Politoff, Rosanna Schiaffino, Romolo Valli, tratto dal romanzo di Renato Ghiotto.

la scuola serale 1

Sembra curioso “La scuola serale” di Malcolm D. Lee con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Italia 1 alle 00, 15. Rete 4 alle 00, 35 tira fuori il favoloso “Leoni al sole” di Vittorio Caprioli con Franca Valeri, lo stesso Caprioli, Philippe Leroy, Serena Vergano, scritto da Dudù La Capria. Le avventure di un gruppo di napoletani beve fancazzisti sulla riviera. Stracultissimo.

leoni al sole 2

Nella notte passa la commedia sulle televendite “Provare per credere” di Sergio Martino con Gianni Ciardo, Patrizia Pellegrino e Guido Angeli, gran venditore e inventore del tormentone “provare per credere”. Inutile che vi dica dell’incredibile numero di Guido Angeli quando morì il suo amico e patron Aiazzone. Fu il più bel lamento funebre che la tv italiana avesse mai visto.

la donna della calda terra 5

Per i fan di Laura Gemser e Pilar Velazsquez torna l’erotico - esotico “La donna della calda terra” di José Maria Forqué, Cielo all’1, 15. In molti gradiranno “Le weekend”, ottimo film diretto da Roger Mitchell, scritto da Hanif Kureishi, con Jim Broadbent e Lindsay Duncan che vanno a Parigi per i trent’anni del loro matrimonio e incontrano Jeff Goldblum, Iris all’1, 30.

40 gradi all’ombra del lenzuolo

Nella notte più fonda passano “Saw IV” di Darren Lynn Bousman con Tobin Bell, Costas Mandylor, Rai Due alle 2, il televisivo “Piccolo assassino” di Stefano Calanchi con Imma Piro, Gianfranco De Grassi, Rai Premium alle 2, 40, la commedia di Vittorio Sindoni (ma si firma Marco Aleandri), “Tanto va la gatta al lardo…” con Luciano Salce, Franca Valeri, Walter Chiari, Stefano Satta Flores, Cine 34 alle 2, 35, il divertente “40 gradi all’ombra del lenzuolo”, film a episodi diretto da Sergio Martino con Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Dayle Haddon, Tomas Milian e uno strepitoso Marty Feldman, Rete 4 alle 3, 05.

edwige fenech 40 gradi all’ombra del lenzuolo

Occhio che su Rai Movie alle 3, 05 trovate “Terrore sul Mar Nero” diretto da Norman Foster e Orson Welles, tratto da un romanzo di spionaggio di Eric Ambler, interpretato dallo stesso Welles, Joseph Cotten, Dolores Del Rio, Agnes Moorehead, Richard Bennett. Welles, che su richiesta della RKO rielaborò un un po’ il fllm, che non piaceva ai critici, sostiene che montò solo parte del film, aggiunse la voce off di Joseph Cotten, ma sostanzialmente il regista è Foster.

orson welles terrore sul mar nero

Gran parte del cast, però, è composto da suoi attori del Mercury e amici. La protagonista, Dolores Del Rio, sua fidanzata all’epoca, la portò lui quando Howard Hughes gli chiese di inventarsi una nuova Michèle Morgan. La Morgan doveva essere la protagonista quando il film vedeva come regista Robert Stevenson. Il film, inoltre, è pieno di trovate alla Welles.

terrore sul mar nero

Chiudo con il rarissimo melodramma “Verginità” di Leonardo De Mitri con Eleonora Rossi Drago, Leonardo Cortese, Otello Toso, Arnoldo Foà, Iris alle 5, dove la Rossi Drago ha la sciagurata idea di partecipare a un concorso di bellezza e finisce nelle mani sbagliate pensando così di poter vincere…

