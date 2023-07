IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA ASPETTANDO LA SERIE SUL VIAGGIO DI ALAIN ELKANN A FOGGIA? IN CHIARO IO MI RIVEDREI IL MITICO “ANIMAL HOUSE” SU CANALE 27 ALLE 21, 10- SU CANALE NOVE ALLE 21, 25 TROVATE “METTI LA NONNA IN FREEZER”, MENTRE SU CINE 34 ALLE 21 AVETE “BELLIFRESCHI” CON LA COPPIA LINO BANFI E CHRISTIAN DE SICA TRAVESTITI DA DONNE - IN SECONDA SERATA POTETE TROVARE IL THRILLER ESOTICO-EROTICO “IL CORPO”, MA LA BOMBA SERALE È “PROFONDO ROSSO” SU RETE 4 ALLE 00, 55. DAVVERO IMPERDIBILE… - VIDEO

Un bel mattino.

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera aspettando la serie sul viaggio di Alain Elkann a Foggia o la retrospettiva completa dei film sugli eroici sommergibilisti italiani, da “Uomini sul fondo” del Comandante De Robertis a “Vino, whiskey e acqua salata” a “Siluri umani”? Se avete Mubi vi consiglio il bellissimo “Un bel mattino” di Mia Hansen Love con una fenomenale Léa Seydoux mai così brava in un ruolo di ragazza sfortunata che le ha davvero tutte, tra fidanzati stronzi e un padre con l’Alzheimer.

john belushi animal house

In chiaro io mi rivedrei il mitico “Animal House” di John Landis con John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom, Kevin Bacon su Canale 27 alle 21, 10. E poi proverei a fracassarmi le lattine di Coca Cola come faceva Belushi. Sembrò una cosa fresca “Metti la nonna in freezer” diretto a quattro mani da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, scritto da Fabio Bonifaci da un’idea del produttore Nicola Giuliano, con una Miriam Leone particolarmente in forma, il sempre divertente Fabio De Luigi, Barbara Bouchet nel ruolo della nonna stecchita in freezer, Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude. Lo trovate su Canale Nove alle 21, 25.

metti la nonna in freezer

L’idea è presa dalla realtà, visto che tanti italiani, ora anche privati del reddito di cittadinanza, campano con le pensione dei nonni e delle nonne, così, quando il nonno muore per cause naturali, c’è chi tenta di farlo passare per vivo chiudendo il defunto nel freezer. E la Finanza indaga. A addolcire la macabra situazione da commedia nera ci pensa la coppia formata da Fabio De Luigi, molto divertente come ispettore inflessibile della Guardia di Finanza e innamorato pasticcione, e Miriam Leone, brava e bellissima, come restauratrice in bolletta e nipote della nonna in freezer.

elijah wood Ogni cosa e illuminata

Ma ci pensano anche un bel po’ di presenze comiche, Lucia Ocone, Marina Rocco, Susy Laude, Francesco Di Leva, Carlo De Ruggeri, sparse nella storie per rendere il tutto più commedia all’italiana e meno commedia nera all’inglese. Andrebbe rivisto anche “Ogni cosa è illuminata”, diretto da Liev Schreiber, tratto dal romanzo autobiografico di Jonathan Safran Foer, con Elijah Wood, Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer, Stephen Samudovsky, Zuzana Hodkova, dove un giovane scrittore ebreo americano parte per l’Ucraina di prima della guerra, ovviamente, per ritrovare la donna che ha salvato la vita a suo nonno durante la Seconda Guerra Mondiale. E lì entra in contatto con un mondo che non poteva conoscere.

christian de sica lino banfi bellifreschi

E’ una commedia sentimentale con un’idea molto originale anche “Un amore all’altezza” diretto da Laurent Tirard con Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, Stéphanie Papanian, César Domboy, Iris alle 21, dove nasce una storia d’amore tra il fascinoso Dujardin un po’ troppo piccolo rispetto a Virginie Efira. Su Cine 34 alle 21 trovate invece la commedia en travesti “Bellifreschi” di Enrico Oldoini con la coppia Lino Banfi e Christian De Sica in fuga dalla polizia in America travestiti da donne, con Lionel Stander. Ricordando la coppia al femminile, Christian disse a Stracult che Lino era proprio “femmina dentro”…

riccardo scamarcio kat saunders tre metri sopra il cielo

La5 alle 21, 10 ci riporta ai bei tempi dei romanzetti rosa di Federico Moccia con “3MSC. Tre metri sopra il cielo” di Luca Lucini con Riccardo Scamarcio al massimo della sua fama giovanile, Katy Louise Saunders, Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Mauro Meconi. Era solo vent’anni fa. Rai Movie alle 21, 10 ci porta invece nel mondo mucciniano con “L’estate addosso” di Gabriele Muccino con Brando Pacitto, Matilda Anna Ingrid Lutz, Taylor Frey, Joseph Haro, Guglielmo Poggi. Lui ama lei. Lei ama lui. Lui ama lui. Il tutto si traduce in “Mi sono innamorata di Matt!”-“Ma è frocio!!!”. Che è poi il momento clou del film, ispirato da una storia giovanile del regista e girato tra Roma, San Francisco, Cuba e New York.

GABRIELE MUCCINO L ESTATE ADDOSSO

Momento clou assieme alla successiva pippa che dopo 73 minuti il poro Marco, il protagonista, Brando Pacitto, – “Mi chiamo Marco, eccomi qua, ho 18 anni – si tira in bagno quando capisce che con la sua amica/nemica Maria, Matilda Lutz, ha poco da fare tranne torturarsi per intere notti nello stesso letto alla ricerca di una scopata non così facile da ottenere. Intanto Marco è finito a San Francisco ospite di due ragazzi gay, amici di un comune amico, tal Vulcano, vulcanologo romano che studia in California. Non sa, il poro Marco, che Vulcano ha accollato come ospite ai due amici gay anche la pariolina un po’ fascia e molto suorina Maria, che ha diviso con Marco ben cinque anni di liceo, ovviamente il Mamiani.

L ESTATE ADDOSSO 4

Marco litiga da subito con Maria riconoscendola come odiosa pariola da evitare come la peste. Per giunta è pure omofoba (“ma che so, du’ froci?”), vergine e dorme col pigiama. Il problema è che come Maria si scioglierà i capelli e si metterà in pants in quel di San Francisco diventerà un modello di stronzetta pariolina diversa, quella cioè che riesce a attizzare tutti i maschi presenti. E lì, anche se più o meno gay, sono tutti e tre maschi. Solo che il poro Marco ci va proprio sotto, anche perché la notte ci dorme assieme e non sa come resistere alle tentazioni della carne. Poi si parte per Cuba brindando molto muccinianamente “A ciò che siamo e a quello che saremo” anche se a suon di selfie perché siamo già nel 2016.

Tuesday Club

Su 7Gold alle 21, 15 avete il solido “Diritto di cronaca” di Sydney Pollack con Paul Newman, Sally Field, Barry Primus, Bob Balaban, Melinda Dillon, Luther Adler. Tutti uniti contro il giornalismo d’assalto. Su Rai 1 alle 21, 25 magari vi piacerà la commedia sentimentale svedese mai passata prima in tv (è già qualcosa) con cuochi celebri che salvano le donne tradite dai mariti infedeli “Tuesday Club – Il talismano della felicità” di Annika Appelin con Peter Stormare, Ida Engvoll, Marie Richardson, Björn Kjellman, Maria Sid.

amore 14

Passiamo alla seconda serata con il thriller esotico-erotico con Zeudi Araya ambientato a Trinidad “Il corpo”, diretto da Luigi Scattini con Enrico Maria Salerno in versione laida, Leonard Mann che fa il bello, Carroll Baker ancora in forma, Cine 34 alle 22, 55. Trionfano i grandi nudi di Zeudi Araya. Su La5 alle 23, 10 prosegue la saga mocciana con “Amore 14” diretto in prima persona da Federico Moccia con Veronica Olivier, Gianpiero Cognoli, Riccardo Garrone, Pamela Villoresi, Pietro De Silva.

mine vaganti

Su Rai Movie alle 23, 15 arriva quello che è forse il flm più celebre di Ferzan Ozpetek, cioè “Mine vaganti” con Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini, Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini. Fenomenale, anche se poco credibile, la scena coi due figli che decidono di fare coming out in famiglia nello stesso momento. Iris alle 23, 15 si lancia su un film della coppia Cassel-Bellucci, lo spionistico “Agents secrets” di Frédéric Schoendoerffer con Vincent Cassel, Monica Bellucci, Sergio Peris-Mencheta, Ludovic Schoendoerffer. Su Canale Nove alle 23, 55 avete l’ultimo episodio della saga di Smetto quando viglio, cioè “Smetto quando voglio: ad honorem” di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi.

Smetto quando voglio ad honorem

Diciamo che è decisamente più riuscito del secondo, grazie anche alla concentrazione dell'azione e dei personaggi, chiusi per buona parte della storia in carcere. Anzi, è proprio l'ambientazione carceraria a funzionare come genere a sé, sia per lo sviluppo della parte action, il recupero della banda a Rebibbia, la grande fuga dal carcere durante la prima operistica con Stefano Fresi cantante (favoloso), sia per la parte comedy, perché è la situazione ideale per il recupero di gag e il funzionamento dei personaggi.

Smetto quando voglio ad honorem

‎E i personaggi, arrivati alla terza puntata della saga, sono davvero moltissimi, al punto che attorno a Edoardo Leo, che ha funzionato sempre, e bene, da protagonista e da collettore degli altri elementi della banda, se vengono un po’ sacrificati le new entries del secondo episodio, Greta Scarano, Giampaolo Morelli, sono invece sviluppati i due “cattivi” solo intravisti negli episodi precedenti, cioè il dinamitardo Luigi Lo Cascio e Er Murena, Neri Marcoré, con un flashback che costruisce quasi uno spin-off, mentre ha un peso tutto suo il buffo direttore del carcere maniaco dell’opera interpretato da Peppe Barra, in versione baffuta come se fosse il fratello del mitico Gianfranco Barra, caratterista doc dei film di Dino Risi.

profondo rosso 9

Rai Tre alle 23, 40 ci ha preparata un thriller girato in Inghilterra da Andrea Di Stefano, il regista di “Ultima notte di Amore”, cioè “The Informer – Trenta secondi per sopravvivere” con Joel Kinnaman, Clive Owen, Ana de Armas, Rosamund Pike, Common, Martin McCann. Il film non è bellissimo, ma il cast è notevole. Ma la bomba serale è “Profondo rosso” di Dario Argento con David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Macha Meril, Clara Calamai su Rete 4 alle 00, 55. Davvero imperdibile.

monica bellucci per sesso o per amore? 3

E’ un buon film anche “Per sesso o per amore?”, commedia di Bertrand Blier con la Monica Bellucci di vent’anni fa, Bernard Campan, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin, Cielo all’1, dove la Bellucci è una prostituta di Pigalle, controllata da un potente e violento pappone, che scappa con un uomo che ha appena vinto alla lotteria e la vuole sposare. Su Iris all’1, 25 trovate “La figlia di Ryan” diretto da David Lean, scritto da Robert Bolt con Sarah Miles, Robert Mitchum, John Mills, Trevor Howard, Christopher Jones, Leo McKern, kolossal girato da Lean dopo “Il dottor Zivago” che non funzionò come avrebbe dovuto.

prepotenti piu' di prima 2

Mitchum coltivava marijuana in Irlanda sul set e faceva fumare tutti. Christopher Jones al tempo era fidanzato con Olivia Hussey, ma aveva avuto una storia segreta con Sharon Tate. La sua tragica morte lo sconvolse al punto che non fece altri film dopo questo. Il film fu un tale fiasco e venne così massacrato dalla critica, in testa Pauline Kael, che David Lean non girò più nulla per quattordici anni. Cine 34 alle 2, 20 presenta la commedia “Prepotenti più di prima” diretta da Mario Mattòli con Aldo Fabrizi, Nino Taranto, Ave Ninchi, Alice Sandro e un giovane Luca Ronconi.

eva robins nel film la cerimonia dei sensi

Occhio all’incasinato, velleitario, ma stracultissimo “La cerimonia dei sensi” di Antonio D'Agostino con Franco Pugi, Camillo Besenzon, Dina Castigliego, Valerio Fiorino, Piero Fraticelli, Cine 34 alle 3, 40. D’Agostino subito dopo si buttò sul porno. Chiudo con due polizieschi da notte fonda, “Roma violenta” di Franco Martinelli alias Marino Girolami con Maurizio Merli, Richard Conte, Silvano Tranquilli, Ray Lovelock, Rete 4 alle 3, 45, e il folle giallo supertrash malamente girato “La polizia brancola nel buio” diretto da Helia Colombo con Joseph Arkim, Francisco Cortez, Richard Fielding, Gabriella Giorgelli, Elena Veronese,Halina Zalewska, Rete 4 alle 5, 15, girato nel 1973 col titolo “Il giardino delle lattughe” e distribuito due anni dopo. Assolutamente da registrare.

