IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? CINE 34 ALLE 21 PROPONE “UN’ESTATE AL MARE”, MENTRE SU ITALIA 1 POSSIAMO RIVEDERCI “LUCY” CON SCARLETT JOHANSSON CHE GRAZIE A UNA SUPERDROGA DIVENTA CAPACE DI CONTROLLARE PRIMA IL 20, POI IL 30, POI IL 40 PER CENTO DELLE PROPRIE FACOLTÀ MENTALI. DA DARE A ANDREA GIAMBRUNO - SU RAI MOVIE ALLE 21,10 VI SEGNALO L’EFFERATO, SUPER STRACULT, HORROR WESTERN “BONE TOMAHAWK” - IN SECONDA SERATA PASSA IL CURIOSO ACTION INTELLETTUALE “ATOMIC BLONDE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

richard gere king david

Che vediamo stasera in chiaro in tv? Ci sarebbe su Tv2000 alle 20, 55 un disastroso ma imperdibile “King David”, kolossal biblico girato tra Sardegna, Abruzzo e Matera dall’australiano Bruce Beresford con Richard Gere al massimo della forma, Edward Woodward, Alice Krige, Denis Quilley, Niall Buggy, Cherie Lunghi, il clamoroso Hurd Hatfield (“Il ritratto di Dorian Gray”) e qualche attore italiano di straculto, Marino Masé, Nicola Di Gioia, addirittura George Eastman come Golia in versione decapitato, e un imparruccato Tomas Milian dei tempi di Monnezza non accreditato nel cast, ma ben riconoscibile. Il film fu un terribile flop. Beresford disse poi che il copione era sbagliato, Richard Gere totalmente mistcast come David.

lino banfi victoria silvsted un’estate al mare

Cine 34 alle 21 risponde con un Vanzina del 2008, “Un’estate al mare” con Lino Banfi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Victoria Silvstedt, Anna Falchi, Alena Seredova. La battuta migliore, scrivevo al tempo, è quella di Massimo Marino, allora king delle notti delle tv coatte romane. Nell'episodio di dichiarata eredità risiana, «Il giovedì», a un Enzo Salvi che alza a tutto volume l'impianto della sua macchina al ritmo di «Senti che Hi-Fi», Marino replica con un secco «'A fai finita!».

anna falchi ezio greggio un’estate al mare

Strano, antico, ma di classe l'episodio con Gigi Proietti attore cane riciclato nel doppiaggio, che si trova a prendere il posto del grande attore teatrale Maurizio Micheli in una rappresentazione a Porto Rotondo della «Signora delle Camelie». Ma ci sono anche Anna Falchi, Alena Seredova, Biagio Izzo e il mio caro amico Nick Di Gioia come bagnino di Ostia.

unbroken

Su Iris alle 21 avete il noiosetto “Unbroken”, biopic diretto da Angelina Jolie dedicato alla vita del campione olimpionico italo-americano Lopuis Zamperini interpretato qui da Jack O'Connell. Ci sono anche Miyavi, Domhnall Gleeson, Finn Wittrock, Garrett Hedlund, Jai Courtney. Produzione, ricordo, di super serie A, cioè fotografia di Roger Deakins, musiche di Alexandre Desplat, sceneggiatura firmata dai fratelli Joel Coen ed Ethan Coen, da Richard LaGravenese e da William Nicholson. Ma nessuno l’ha visto. Il “Nico” previsto su Canale 20 alle 21, 05 non è il Nico musicarello triste di Susanna Nicchiarelli, ma l’action diretto dal bravo Andrew Davis con il loffio Steven Seagal, ma anche Sharon Stone e Henry Silva.

kurt russel in bone tomahawk

Su Rai Movie alle 21, 10 se vi piacciono gli horror western vi segnalo l’efferato, super-super-super Stracult “Bone Tomahawk”, miglior film di S. Craig Zahler con Patrick Wilson, Kurt Russell, Lili Simmons, Sean Young, Richard Jenkins, Matthew Fox, dove un gruppo di quattro uomini, uno sceriffo, il suo vice, un pistolero e un cowboy si arma per recuperare tre poveracci che una banda di trogloditi cannibali ha rapito in una cittadina del west. Finale totalmente horror e totalmente folle. Ultraviolento, ma te lo vedi fino alla fine.

due gran figli di...

Su Canale 27 alle 21, 10 la commedia “Due gran figli di…” diretto da Lawrence Sher con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close, J.K. Simmons, Katt Williams, Terry Bradshaw. Amori impossibili per complessità spaziotemporali sono al centro del curioso, ma modesto “La casa sul lago del tempo” diretto da Alejandro Agresti, remake di un film coreano (“Il mare”) con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Shohreh Aghdashloo, Christopher Plummer, Dylan Walsh, dove un architetto e una dottoressa si scrivono lettere d’amore da anni diversi. Riusciranno mai a incontrarsi?

scarlett johansson lucy 3

Su Italia 1 alle 21, 20 possiamo rivederci il fumettoso “Lucy” di Luc Besson con una bellissima Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Pilou Asbæk. Scarlett è Lucy “Lucy” di Luc Besson, una ragazzetta americana che grazie a una superdroga blu che le hanno infilato a sua insaputa nella pancia diventa capace di controllare prima il 20, poi il 30, poi il 40 per cento delle proprie facoltà mentali. Da dare a Andrea Giambruno. Ma Lucy non ha più sentimenti, anche se bacia così, a buffo, Pierre Del Rio, cioè Amr Waked, il macho poliziotto francese che cerca di aiutarla nella sua missione.

scarlett johansson lucy

Certo, si dirà, se sei così intelligente, perché fai un film con Luc Besson che non ne imbroccava uno buono da anni? Eppure questo “Lucy”, grande successo alla sua uscita, almeno per un’ora, prima che diventi una follia mistica alla “2001: odissea nello spazio”, e prima che Lucy arrivi al 100 per cento delle proprie facoltà, è un gran bel divertimento. Quando cioè Scarlett si risveglia in una prigione con i coreani cattivi che se la vogliono fare in quel di Taiwan e da supereroina con superpoteri inizia a sparare a tutti. Poi si fa togliere dalla pancia la droga rimasta e intanto chiama la mamma in America e si mette a piangere.

scarlett johansson in lucy di luc besson

E il supercattivo è il geniale Min Sik Choi, l’eroe di “Old Boy”, una specie di Gigi Burruano coreano, magnifico. E’ lui che controlla il traffico della droga blu che è stata messa nella pancia di Lucy e di altri quattri disgraziati che sono stati inviati in Europa. Lucy cercherà di recuperarli perché, grazie alla droga, vuole arrivare al 100 per cento delle sue facoltà e vedere un po’ che succede, complice il geniale professor Norman di Morgan Freeman.

scarlett johansson lucy

Sì, è un polpettone incredibile dove c’è di tutto, ma Scarlett come Lucy è magnifica e quando spara o blocca i maschi in aria solo con la forza del pensiero ci fa impazzire. Min Sik Choi, il pessimo Mr. Jang, il Gigi Burruano coreano, è uno dei migliori cattivi che siano visti negli ultimi anni, e molte battute sono notevoli. “Preferisco arrivare tardi che morire”, dice il bel Pierre a Lucy mentre lei sta andando come una pazza contromano per le strade di Parigi. “Nessuno muore mai del tutto”.

gunpowder milkshake

Su Rai Due alle 21, 20 se la batterà con l’action cafone franco-americano pieno di star “Gunpowder Milkshake” diretto da Navot Papushado con Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Chloe Coleman, una sorta di macchinona femminista post-metoo dove le donne menano, fanno i killer, sparano. Così così. Su Tv8 alle 21, 30 abbiamo il sempre divertente “Robin Hood principe dei ladri” di Kevin Reynolds con Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman. Funziona, anche se Kevin Costner non è il massimo come Robin Hood, ma in coppia con Morgan Freeman sono piaciuti a tutti.

come ti ammazzo il bodyguard

Passiamo alla seconda serata con “Come ti ammazzo il bodyguard”, action diretto da Patrick Hughes, un asso nella pubblicità, con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Rai 4 alle 22, 45. La storia vede un celebre bodyguard fare la guardia all’incolumità di un pericolosissimo killer che ha deciso di testimoniare contro un terribile oligarca russo. Non sarà un’impresa facile. Su La7 alle 23, per icordare il golpe di Pinochet in Cile, occhio al bel documentario “Salvador Allende” che gli ha dedicato un maestro come Patricio Guzmán.

charlize theron atomic blonde

Su Italia 7 alle 23, 10 passa il curioso action intellettuale “Atomic Blonde” diretto da David Leitch, già co-regista di John Wick, tratto dalla graphic novel “The Coldest City” di Sam Hart e Antony Johnston con Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella. Cinque anni di preparazione, due denti rotti nelle scene d’azione, un botto di vodka con ghiaccio, perfino il bagno nei cubetti di ghiaccio… ma le conveniva davvero a Charlize Theron produrre e interpretare questa fredda, violentissima spia bionda lesbica?

la scena lesbo in atomic blonde

Il film, che è molto piaciuto solo a Tarantino (basterà?) si vedicchia, è ben confezionato, con una colonna sonora strepitosa di canzoni fine anni ’80 che devono descrivere la Berlino poco prima del crollo del Muro nel 1989. Così dài di David Bowie (“Cat People” e “Under Pressure”), di New Order (“Blue Monday”), di George Michael (“Father Figure”), di Falco (“Der Kommissar”, ma non la esegue lui), di Clash (“London Calling”), di Depeche Mode (“Behind the Wheel”). Anche se il solo brano davvero del 1989 è “Fight the Power” dei Public Enemy, che racconta una crudissima scena di scontro tra la Stasi e un gruppetto di ragazzi punkettoni e hip-hop.

la scena lesbo in atomic blonde 3

Ecco, le cose migliori di questa avventura a fumetti con una Charlize Theron anche troppo metallica alla fine sono le canzoni, gli abiti e le scarpe firmatissime della protagonista, con tanto di esaltazione del tronchetto Dior, una bella ma forse inutile citazione di Stalker di Tarkovsky che un gruppo di cinephiles vedono a Berlino Est, la scena lesbo tra la protagonista e la bonissima Sofia Boutella, che aggiunge una stravaganza al film che non c’era nel fumetto. Ma James McAvoy è un po’ sprecato, come sono un bel po’ sprecati John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan, tutti grandi attori che fanno spioni o infamoni.

charlize theron atomic blonde

Per non dire del grande Til Schweiger, uno dei bastardi tarantiniani, che riconoscerete nel ruolo dell’orologiaio. O di star del cinema che fu come Barbara Sukowa ridotta a comparsa. Avrei preferito vederla in Don Matteo… Meglio il giovane Bill Skarsgard, che viene fuori davvero, o i rari momenti dove James McAvoy si ricorda di saper recitare. Charlize ha gran classe, si getta anche in una lunghissima, complessa e violentissima sequenza alla Kill Bill in un palazzetto di Berlino Est che dovrebbe un po’ essere il clou di tutte le scene d’azione del film. Ma non basta. E non ha il fascino di Uma Thurman.

il vagabondo delle foreste 1

Su Canale 20 alle 23, 20 un altro action, “Asher” del sofisticato Michael Caton-Jones con Ron Perlman, Famke Janssen, Richard Dreyfuss, Jacqueline Bisset, Peter Facinelli. Su Rai Movie alle 23, 25 vedo che ripassa il curioso western diretto e interpretato da Burt Lancaster “Il vagabondo delle foreste” (“The Kentuckian”) con Burt Lancaster, Dianne Foster, John Carradine, Walter Matthau.

carnage 4

Nella notte vi segnalo su Iris all’1, 50 l’ottima commedia drammatica di Roman Polanski “Carnage”, tratta dalla pièce di Yasmina Reza con Christoph Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster, John C. Reilly. Polanski, nel suo film claustrofobico, riesce a sviluppare l'orrore della società civile degli adulti, in questo caso quattro newyorkesi di diverse tipologie, ma potrebbero benissimo essere romani o milanesi, di fronte a una naturale lite tra ragazzini. Il figlio della coppia più ricca, Winslet-Waltz, ha rotto due denti al figlio della coppia più piccolo borghese, Foster-Reilly. Cosa fare? E' quello che Polanski ci mostra per tutto il film.

carnage 3

Le due coppie cercheranno di trovare un accordo per far superare l' incidente ai due pargoli e nello stesso tempo scateneranno una serie di problemi intrecciati fra loro stessi, di coppia, di rapporti di potere, di sessualità. Messa in scena pazzesca, con almeno due grandissimi moment comici, quando la Winslet vomita sui coffee table books d'arte di Jodie Foster ("il mio Kokoshka!") e quando sempre la Winslet getta il Blackberry del marito (che ha squillato senza pietà per tutto il tempo).

febbre di sesso prima di uccidere

Su Rai 2 alle 2 passa un film che ruota attorno all’attentato alle Torri dell’11 settembre, “Un anno dopo” di Danny Leiner con Olympia Dukakis, Jim Gaffigan, Judy Greer, Maggie Gyllenhaal, Thomas McCarthy. Poco visto. Su Rete 4 alle 2, 10 troviamo il film più raro e impossibile della nottata, “Febbre di sesso prima di uccidere” diretto da Adimaro Sala con Umberto Di Grazia, Pia Giancaro, Patrizia Antinori, Dino Mele, un erotico-impegnato che non troviamo segnato da nessuna parte, probabilmente mai finito da Adimaro Sala, che risulta regista di soli quattro film (“La pelle a scacchi”, “La notte dell’ultimo giorno”), più o meno sullo stesso modello produttivo. Pia Giancaro, già Giamporcaro sposò poi il principe Ruspoli e smise col cinema…

il tempo delle mele 3

Su Cine 34 alle 2, 55 passa il classico “I contrabbandieri di Santa Lucia” diretto da Alfonso Brescia con Mario Merola, Antonio Sabàto, Gianni Garko. Il film recupera gran parte delle scene d’azione del disastroso “Afyion, Oppio” di Ferdinando Baldi. Ciro Ippolito chiese al distributore, Maggi, di poterlo utilizzare per costruire di corsa appunto un suo film con Mario Merola, “I contrabbandieri di Santa Lucia”. E così andò. Dovrebbe apparire in qualche scena coi contrabbandieri in azione anche il giornalista Dante Matelli che era andato sul set per scrivere un articolo. Su Iris alle 3, 10 qualcuno sicuramente si vedrà “Il tempo delle mele 3” diretto da Claude Pinoteau con Sophie Marceau, Vincent Lindon, Elena Pompei, Robert Attias. Che fine ha fatto Elena Pompei?

