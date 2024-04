IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? INTANTO SU SKY TROVATE “OPPENHEIMER”, IL FILM PIÙ PREMIATO E APPREZZATO DELLA STAGIONE PASSATA - CON L'ARRIVO DEI DAVID DI DONATELLO VENERDÌ 3 MAGGIO, SU SKY TROVATE ANCHE QUALCHE FILM IN CONCORSO, COME “C’È ANCORA DOMANI” “PALAZZINA LAF” E “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO, MENTRE “ROMA SANTA E DANNATA” FIRMATO CIPRÌ DAGO GIUSTI LO TROVATE SOLO SU RAI PLAY - SU NETFLIX AVETE UNA NOVITÀ, “ASUNTA", SERIE CRIME SPAGNOLA DIRETTA CHE SEMBRA PIUTTOSTO INTERESSANTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

oppenheimer 18

Che vediamo stasera? Intanto su Sky trovate “Oppenheimer” di Christopher Nolan con Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt, il film più premiato e apprezzato della stagione passata. Per saperne qualcosa di più di Oppenheimer e della bomba atomica sempre su Sky trovate un documentario parecchio ben fatto del 2023, “To End All War: Oppenheimer & The Atomic Bomb” di Christopher Cassel con intervista a Bill Nye, Charles Oppenheimer, Michio Kaku, Hideko Tamura.

dago e marco giusti in roma santa e dannata 3

Con l'arrivo dei David di Donatello venerdì 3 maggio, su Sky trovate anche qualche film in concorso, come “C’è ancora domani” di Paola Cortellese, “Palazzina Laf” di Michele Riondino, “Rapito” di Marco Bellocchio. “Roma Santa e Dannata” firmato Ciprì Dago Giusti lo trovate solo su Rai Play. Su Netflix avete una novità, “Asunta” o “The Asunta Case”, serie crime spagnola diretta da Jacobo Martinez che sembra piuttosto interessante, che parte come tanti crime seriali, dalla misteriosa scomparsa di una bambina, Asunta, praticamente sotto gli occhi dei genitori, Rosario e Alfonso, interpretati da Candela Pena e Tristan Ulloa.

dead boy detectives

Solo che dalle indagini risulta ben presto che i principali indagati della scomparsa della bambina sono proprio loro. E il caso prende davvero una piega molto, molto dark. Non prendete sottogamba la serie per ragazzi tratta dai fumetti di Neil Gaiman “Dead Boys Detectives”, diretta da ben otto registi diversi, e tutti sconosciuti, scritta da Steve Yockey che è appena apparsa su Netflix, interpretata da George Rexstrew, Jayden Revri, Kassius Nelson, Briana Cuoco, Yuyu Kitamura.

loot

Leggo che è piuttosto buona anche la serie di Apple Tv + “Loot”, arrivata proprio adesso alla seconda stagione, ideata da Alan Yang, che dirige anche 8 episodi, e Matt Hubbard, costruita su una donna, la Molly Kovack di Maya Rudolph, che dopo vent’anni di matrimonio, si vede arrivare la bellezza di 87 miliardi di dollari dal marito (non è sempre così…) e non sa bene come spenderli.

