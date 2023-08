IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? MA L’AVETE VISTO “TUTTI I SOLDI DEL MONDO”, IL DISASTROSO FILM DI RIDLEY SCOTT SUL RAPIMENTO GETTY IN ONDA SU RAI MOVIE ALLE 21, 10? - SU CINE 34 ALLE 21 TROVATE “L’ALLENATORE NEL PALLONE 2” - IN SECONDA SERATA PASSA IL BUFFO, MAGARI NON SVILUPPATO, “ARANCE E MARTELLO”, AMBIENTATO NELLA ROMA DEI TEMPI DI ALEMANNO E DI TREDICINE (RICORDATE?) - NELLA NOTTE OCCHIO A “FOLLIE DI NOTTE” E SOPRATTUTTO AL FILM MALEDETTO “LA GRANDE ABBUFFATA". CIBO E SESSO FINO ALLA MORTE … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

tutti i soldi del mondo

Che vediamo stasera? Ma l’avete visto “Tutti i soldi del mondo”, il disastroso film di Ridley Scott sul rapimento Getty in onda su Rai Movie alle 21, 10? All’anteprima dei critici romani, tutti avevano da dire parecchio sulla credibilità della storia, che parte con una citazione della Dolce vita non si capisce perché e seguita con un miscuglio di citazioni di Topo Gigio anni ’60 che non possono coincidere con l’arrivo delle Brigate Rosse, che hanno una bella sede centrale con la scritta a caratteri cubitali Brigate Rosse come se fosse quella del Partito Liberale e Mark Wahlberg li chiama pure “Comunisti di merda” come fosse un Sallusti qualsiasi.

tutti i soldi del mondo 5

Nella sua voglia di Dolcevita-e-Grandebellezza, Ridley Scott ha messo tutto assieme nel calderone del cinema italiano che ha visto (poco e male). Ma non è questo, va detto, il male peggiore del film- Ora. E’ vero che Christopher Plummer e Michelle Williams sono strepitosi come il vecchio taccagno miliardario e la nuora trepidante per la scomparsa del figlio, è vero pure che non tanti registi sarebbe riusciti a recuperare in così pochi giorni tutte le 22 scene girate con Kevin Spacey e buttate al cesso e rigirate con Christopher Plummer, anche se forse Spacey avrebbe potuto dare tutto un altro tono alla storia, più freddo e più moderno, meno realistico, madic erto non si può vedere il francese Romain Duris nei panni del criminale calabrese legato alla ’Ndrangheta dei Mammoliti e Piromallo.

tutti i soldi del mondo

Se è ridicolo Duris, sono ancor più ridicoli l’uomo della Cia Mark Wahlberg al soldo del vecchio Getty che dovrebbe risolvere la situazione e tutta la polizia italiana, uscita non si sa più da quale coproduzione anni ’60. Anni e anni di poliziotteschi italiani legati ai sequestri celebri, come fu per noi quello di Getty, dovrebbero avere insegnato qualcosa a Ridley Scott. Almeno a riprendere Alfette e Giuliette. E invece viene fuori un pasticcio dove Mark Wahlberg, l’uomo della Cia, addirittura può dare ordini ai carabinieri.

tutti i soldi del mondo

Ma c’è di peggio. Nel film scompare del tutto il personaggio del padre del ragazzo, cioè di Paul Getty Jr, che finisce per non avere nessun ruolo nella vicenda, ma che nel 1973 non era ancora il vegetale che ci viene mostrato, anche se nel 1971 era morta di eroina la sua nuova moglie, l’attrice Talitha Pol, ma solo dopo il 1984 finirà in carrozzella per poi andarsene per sempre nel 2003. Non può non avere avuto un ruolo nella storia.

christopher plummer in tutti i soldi del mondo

Ma è ovvio che Ridley Scott tenda a modellare il film attorno al personaggio di Abigail o Gail Harris, la moglie precedente di Paul nonché madre di John Paul III e di altri suoi tre figli, che è anche l’unica rimasta in vita, visto che il vecchio Jean Paul Getty muore nel 1976, due anni dopo la fine del sequestro, e non subito dopo come risulta nel film, mentre John Paul Getty III, dopo una piccola carriera da attore con Raul Ruiz e Wim Wenders (Il territorio e Lo stato delle cose) morirà a 54 anni nel 2011, dopo 30 anni passati in ospedale dopo l’infarto per eccesso di droghe e alcool nel 1981. Cambiamo pagina.

l’allenatore nel pallone 2

Potrebbe non essere male questo oscuro filmetto su due adolescenti che nel 1962 attraversano l’America alla ricerca di Eleanor Roosevelt, “Dear Eleanor” di Kevin Connolly con Isabelle Fuhrman, Liana Liberato, Jessica Alba, Josh Lucas, Luke Wilson, Tv2000 alle 20, 55. Almeno sembra originale. Su Cine 34 alle 21 trovate “L’allenatore nel pallone 2” diretto ancora una volta da Sergio Martino con Lino Banfi, Anna Falchi, Giuliana Calandra, Camillo Milli, Urs Althaus, Francesco Totti, Joanna Cecylia Moskwa, Dino Cassio, ma anche Mughini, Collovati, Mazzone, Little Tony.

anna falchi l’allenatore nel pallone 2

Alla ricerca di apparizioni eccellenti e di come inserirli, scrivevo quando uscì sul Manifesto, il film perde un bel po' di logica e di storia, che è una fotocopia di quella del vecchio Allenatore, e prende la configurazione di un tipico barzelletta movie, costruito a sorprese e scenette. Alcune sono da antologia, come i numeri di Banfi-Canà con Mazzone in treno e con Lotito in un dopo Lazio-Longobarda, altre un po' ovvie, alcune inutili. Le preoccupazioni maggiori, insomma, malgrado un copione firmato in 6, risultano quelle di far entrare tutte le ospitate dentro lo stesso film, dando la stessa importanza, inoltre a Roma e Lazio, visto che Banfi è romanista e Martino laziale.

l’allenatore nel pallone

In questo contesto i caratteristi vecchi e nuovi chiamati in scena risultano trofei da esibire senza spesso avere lo spessore di veri personaggi da inserire in adeguate situazioni comiche. Resta comunque intatto il piacere di rivedere in ottima forma, dopo anni, Lino Banfi che torna ai celebri 'porca puttena' e 'ti spacco la noce del capocollo' e un regista come Sergio Martino, molto amato nel mondo soprattutto per i thriller, che gira un vero film dopo tanta fiction.

la notte dell’agguato

Su Iris alle 21 trovate un bellissimo western che allora sembrò una assoluta novità, “La notte dell’agguato” diretto da Robert Mulligan e prodotto dal suo socio Alan J. Pakula, che presto passerà alla regia, con Gregory Peck, Eva Marie Saint, Robert Forster, Noland Clay, dove il vecchio cowboy in pensione Gregory Peck si trova a dover difendere Eve Marie Saint e il suo bambino, da un capo indiano pericolosissimo che in fondo rivuole solo suo figlio. Mi piaceva molto Robert Mulligan. In un primo tempo il film avrebbe dovuto girarlo George Stevens, ma non gli funzionava il copione.

tom hanks meg ryan in c e posta per te 1

SU Canale 20n alle 21, 05 avete il fantascientifico coatto “Pitch Black” di David Twohy con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald. Trovai deliziosa questa versione moderna di “Scrivimi fermo posta” di Ernest Lubitsc trasportata al tempo delle mail e della posta elettronica, cioè “C’è post@ per te” di Nora Ephron con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey, Greg Kinnear, Jean Stapleton, Canale 27 alle 21, 10. Lei cura una libreria per bambini molto elegante, lui ha una catena di librerie per nulla elegante, ma si incontreranno. Da rivedere. Mi interessa anche l’horror australiano “I, Frankenstein” di Stuart Beattie con Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski, Miranda Otto, Socratis Otto, Jai Courtney, Cielo alle 21, 15.

amici e nemici 1

E vi segnalo su 7Gold alle 21, 15 l’avventuroso alla Alistair MacLean “Amici e nemici” di George Pan Cosmatos con Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, Elliot Gould, Claudia Cardinale e Richard Roundtree. C’è pure William Holden in un buffo cameo che accompagnava la sua fidanzata Stephanie Powers. Ha delle recensioni terribili e, confesso, non l’ho mai visto, ma il cast è curioso e Cosmatos è un regista pieno di sorprese. Tutto girato in Grecia… Su Rai5 alle 21, 15 passa però il premiatissimo, tra Palma d’Oro a Cannes e Oscar come miglior film, “Parasite” di Joon-ho Bong con Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Hyae Jin Chang, Yeo-Jeong Cho, Woo-sik Choi, So-dam Park, spettacolare film sulla lotta di classe oggi.

parasite 1

Del resto viviamo in una società dove da una parte ci sono i super-ricchi che abitano in case stupende firmate da celebri architetti e da un’altra famiglie miserabili che vivono da parassiti nei sottoscala. I due mondi si incontrano solo quando i ricchi assumono come camerieri, autisti, i poveri. Ma il divario e l’odio fra loro è ormai davvero grande per una coesistenza pacifica. L’inizio del film, con la presentazione dei membri della famiglia di Ki-taek, interpretato da Son Kang-ho, e di sua moglie Chung Sook, interpretata da Chang Hyae-jun, che si ritrova in un fetido sottoscala senza wi-fi e cercano in ogni modo di capire come possono rubare la connessioni dalla famiglia più ricca del piano di sopra, è magistrale.

parasite 3

Notevoli sono anche i piccoli trucchi della famiglia di Ki per sopravvivere, fra documenti falsi, cartoni di pizza da asporto mal costruiti. Qando il figlio di Ki, Choi Woo-shik, viene assunto come istitutore di una ragazza nella ricca villa disegnata da un architetto di grido di un potente amministratore delegato, le cose cambiano. Anche perché non si piazza solo il ragazzo, ma presto il padre prende il posto dell’autista, la madre quello della tata e la sorella diventa psicoterapeuta del figlio dei ricconi che pensa di essere un guerriero indiano. Come in Us di Jordan Peele, come nel Joker di Tod Phillips e come in Shoplifters di Koreda ci sono prolemi di identità, di sdoppiamenti, di vite rubate che ha creato il capitalismo. E c’è, ovviamente, il momento dello scoppio di tutta questa violenza repressa e di vite non vissute con la propria faccia.

notti in bianco baci a colazione film

anale 5 alle 21, 20 punta tutto sulla ennesima replica di “Padre Pio”, quello diretto da Carlo Carlei con Sergio Castellitto, Sergio Albelli, Pietro Biondi, Gianni Bonagura, Andrea Buscemi. Buona notte… Rai 2 alle 21, 20 punta invece sulla commedia diretta da Francesco Mandelli e di scarsa fortuna “Notti in bianco, baci a colazione” con Ilaria Spada, Alessio Vassallo, Giordano De Plano, Tess Masazza, Niccolò Senni, tratto dal romanzo di Matteo Bussola, storia di un fumettista sposato con una scrittrice con tre figli da far crescere che potrebbe dare una svolta alla sua vita spostandosi a Parigi.

torno indietro e cambio vita

Su Warner tv alle 21, 30 occhio a “F.B.I. Agenti in sottoveste”, buddy buddy coi poliziotti al femminile diretto nel 1988 da Daniel Goldberg con Rebecca De Mornay, Mary Gross, Ken Marshall, Fred Dalton Thompson. Su Tv8 alle 21, 30 torna lo spettacolare “Balla coi lupi” diretto e interpretato da Kevin Costner con Graham Greene, Mary McDonnell, Rodney A. Grant. Su Canale Nove alle 21, 35 la buffa commedia con sfalsamento temporale “Torno indietro e cambio vita” di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Giulia Michelini, Ricky Memphis, Max Tortora, Paola Minaccioni.

captive state

Passiamo alla seconda serata col fantascientifico “Captive State” di Rupert Wyatt con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone, dove una forza aliena tiene prigioniera la razza umana e urge una rivoluzione. Su La7 alle 23, 15 passa il buffo, magari non sviluppato, “Arance e martello” di Diego Bianchi alias Zoro con Diego Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini, Francesca Acquaroli, Luciano Miele, Ilaria Spada. Ambientato nella Roma dei tempi di Alemanno e di Tredicine (ricordate?). La sezione del Pd di Roma Est.

arance e martello di zoro diego bianchi

Il mercato del rione che sta per chiudere e la gente si incazza. Il referendum per le dimissioni da Presidente del Consiglio di Berlusconi. La giornata più calda degli ultimi 150 anni. La Roma del 2011 che Zoro, alias Diego Bianchi, già star di Gazebo ci mostra nel suo primo film da regista e interprete sempre in calzoni corti e ciavatte, “Arance&Martello”, è più lontana da noi di quella dei peplum di Carmine Gallone.

arance e martello di zoro diego bianchi 3

Non fosse per il Capitano, “fra 200 anni Totti verrà riscoperto come uno di quei grandi filosofi…”, non fosse per la presenza conturbante di Ilaria Spada, “bella, brava, studiosa e… fregna!”, è incredibile come l’arrivo di Grillo e Renzi abbia del tutto cancellato e spostato nel tempo il 2011 di Alemanno sindaco e Berlusconi Presidente del Consiglio, il dibattito interno nel Pd pre-Renzi e ancora bersaniano.

arance e martello ilaria spada

Più per i lunghi tempi del cinema che per una precisa scelta, il film di Zoro ci mostra il rudere della Roma del 2011, che certo è un bel tuffo nel passato. E comunque il momento dell’arrivo di Alemanno sindaco, uno strepitoso Giorgio Tirabassi, e del suo assessore Tredicine, qui ribattezzato Quattordicine, a Roma Est fa davvero effetto. Ma è stato davvero possibile? La storia segue la rivolta di fruttaroli, pescivendoli, ambulanti vari di Roma Est quando scoprono che il sindaco ha deciso di chiudere il mercato. Nemmeno fossero i fruttaroli di “Campo de Fiori” nella versione Aldo Fabrizi.

arance e martello

Prima chiedono ai titolari della sezione del PD, la coppia scojonatissima Francesco Aquaroli e Antonella Attili, un aiuto concreto. Ma poi, quando scoprono che anche quella piccola sezione del PD è titubante e, dopo un mini-referendum infruttuoso, la risposta è di aspettare e capire, decidono per l’azione violenta. Così i bottegai del mercato occupano la sezione e prendono un gruppetto di piddini in ostaggio fino all’arrivo del sindaco e poi della polizia.

arance e martello di zoro diego bianchi 2

Zoro, interpretando proprio il suo personaggio, più o meno, con telecamerina e ciavette, testimonia il tutto filmando prima quello che doveva essere un documentario sul mercato, poi le ragioni della rivolta, poi la discussione teorica della sezione e infine l’irruzione della polizia. Il suo momento verità di fronte alla macchina è notevole. Sulla carta tutto bene. Gli attori, abbastanza inediti, anche se ci sono caratteristi eccellenti come il grande Stefano Altieri, il nuovo Bombolo romano, come vecchio militante, Nicola Pistoia come pizzicarolo e la bella Margherita Vicario come pesciarola, ce la mettono tutta.

arance e martello

Il problema, anzi i problemi sono altri. Uno il linguaggio. Zoro ha girato decine e decine di docu-verità in giro per le sezioni e nella Roma degli ultimi anni, ma con gente vera, che ci sta a farsi riprendere, ma non interpreta dei personaggi. In questo caso gli attori devono interpretare i modelli realistici del mondo di Zoro&Gazebo come fosse il film di Rolando Ravello “Tutti contro tutti”, che ha un po’ lo stesso stile di realismo Fandango. E qualcosa non torna. Non capisci dove sei. Secondo: la storia.

GIANCARLO GIANNINI PASQUALINO SETTEBELLEZZE

Su Iris alle 23, 20 rivedrei con molto piacere “Uomo bianco va col tuo Dio” di Richard C. Sarafian con Richard Harris, John Huston, John Bindon, Prunella Ransome, in pratica la storia che racconterà poi Inarritu in “The Revenant”, anche perché c’è un John Huston favoloso che fa una sorta di Achab nel west trascinandosi la sua nave. Su Rete 4 alle 23, 40 potrà sfuggirvi magare la riproposta di “Pasqualinio settebellezze” di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini, Fernando Rey, Elena Fiore, Shirley Stoler, francamente, rivisto, parecchio deludente. Su Rai 2 a mezzanotte e 05 avete un film di Gianni Amelio che non si vede da molto, “La stella che non c’è” con Sergio Castellitto, Tai Ling, Angelo Costabile, Hiu Sun Ha. Ambientato in Cina.

tatanka

Su Tv8 alle 0, 30 passa la versione coatta giovanile di “Le relazioni pericolose” di Laclos, cioè “Cruel Intentions" diretto da Roger Kumble con Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, Selma Blair, Joshua Jackson. Nella notte passano buoni film. Come “Tatanka” di Giuseppe Gagliardi con il vero pugile Clemente Russo, Rade Serbedzija, Giorgio Colangeli, Carmine Recano, Susanne Wolff, Rai Due alle 2, 05. Su Rete 4 alle 2, 20 passa il mondo movie anni ’60 “Tropico di notte” di Renzo Russo con Sophie Tikel, Carol Carter, Wilbert Bradley, Vanoye Aikens, Alice Clements, Susana Duijmxs, assolutamente da recuperare perché riporta i numeri musicali esotici del tempo con due ballerini favolosi come Wilbert Bradley e Van Aikens.

blues metropolitano

Su Cine 34 alle 2, 30 avete il “Nashville” napoletano, cioè “Blues Metropolitano” diretto da Salvatore Piscicelli al suo terzi film con Marina Suma, Ida Di Benedetto, Barbara D'Urso, Paolo Bonetti, Tony Esposito, James Senese, Angelo Cannavacciolo, Marina Viro, la futura produttrice Viola Prestrieri, dove i protagonisti si muovono nella Napoli fantastica degli anni ’80, in un continuo effetto di realtà e fiction che allora magari non capimmo del tutto. Ma il film rimane un documento importante dell’epoca. Tony Esposito canta “Kalimba de luna”, Pino Daniele appare solo nei titoli di testa e di coda. Produce Claudio Bonivento.

follie di notte

Su Tv8 alle 2, 30 la commedia afro-cafona “Big Mama” di Raja Gosnell con Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, Jascha Washington, mentre Rete 4 alle 3, 50 ripropone il film mezzo hard, che vedrete tutto soft, “Follie di notte” di Joe D’Amato con Amanda Lear che fa da cornice. Amanda ha sempre detto che non sapeva che il film avrebbe avuto spezzoni hard. Ma, attenzione, che su Cine 34 alle 4, 15 arriva un film maledetto come “La grande abbuffata” di Marco Ferreri, scritto assieme al fidato Rafael Azcona, con Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, Andréa Ferréol, cibo e sesso fino alla morte.

la grande abbuffata 2

Tutto nasce come un banchetto gigantesco, un baccanale, in una villa parigina dove si incontrano il padrone di un celebre ristorante, un pilota playboy, un magistrato, un produttore televisivo. L’unica donna fra loro sarà Andréa Ferreol, allora sconosciuta attrice di teatro, che rappresenta qui la madre, l’amante, l’angelo della morte. Per l’occasione veniva pagata a chilo, più che ingrassava più veniva pagata. Arrivò a 85 chili. L’attrice ha recentemente raccontato che durante la scena dove Marcello Mastroianni la prende da dietro, lui ebbe un’erezione. Per non imbarazzarlo lei non disse nulla.

la grande abbuffata 2

In un’altra scena lui le accarezza il sedere come fosse stato quello di una statua. La sfiora, ma in realtà non la tocca. Florence Giorgetti, che ha il ruolo di una prostituta, ha accusato pesantemente Ferreri di essere un pervertito. Le chiese di fare cose non previste e brutali, come pisciare davanti a tutti. Il film venne massacrato a Cannes come maschilista e brutale visione del mondo e non si capì la vena grottesca di tutta l’operazione. Per questo finisce così tardi nella notte, mi sa.

