IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E IN CHIARO CHE VEDIAMO? AVETE LA PRIMA TV ASSOLUTA DI "DUNGEONS & DRAGONS: L'ONORE DEI LADRI", MA ANCHE IL CAPOLAVORO DI CARLO VERDONE "BIANCO ROSSO E VERDONE". INUTILE DIRE CHE SI RIVEDE SEMPRE VOLENTIERI - VI CONSIGLIO "WARRIOR" GRANDE FILM DI BOTTE, AMORE FRATERNO E LACRIME CON DUE FRATELLI IRLANDESI LOTTATORI CHE SE LE DARANNO DI SANTA RAGIONE NELLA FINALE MONDIALE DI MMA - NELLA NOTTE TORNA L'EROTICO D'AUTORE "LE ETÀ DI LULÙ"… - VIDEO

dungeons & dragons - l onore dei ladri

Marco Giusti per Dagospia

E in chiaro che vediamo? Italia 1 sbandiera come prima TV assoluta alle 21, 40 "Dungeons&Dragons: L'onore dei ladri" diretto da John Francis Dalei e Jonathan Goldstein con Chris Pine, Regè Jean Page, Michelle Rodriguez, divertente fantasy per ragazzini.

verdone milena vukotic bianco rosso e verdone

Certo, non può essere una prima su Cine 34 alle 23, 15 "Bianco rosso e Verdone" capolavoro di Carlo Verdone con la Sora Lella in viaggio con il nipote, il bambinone Mimmo ("Che nipote, confonde la sorta con un par di mutande"), Irina Sanpiter in viaggio con un marito che la massacra ("io ti amo? Tu mi ami? Lo vedi che il sentimento è reciproco?) e scapperà con Angelo Infanti, e un emigrato in Germania silenzioso che torna per votare in Italia dalla Germania. Inutile dire che si rivede sempre volentieri.

una 44 magnum per l’ispettore callaghan

Se vi piace l'horror avete l'ottimo "La Llorona- Le lacrime del male" di Michael Chaves con Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patrizia Velsquez, MediaseItalia2alle 21, 15, ambientato nella Los Angeles del 1973. Fece un incasso clamoroso quando uscì. Su Iris alle 21,15 trovate lo strepitoso "Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan" diretto da Ted Post ma scritto da Terrence Malick e John Milius che ribalta il personaggio di Callaghan, mettendolo al centro di un pericoloso complotto fascistoide di poliziotti infami.

il colonnello von ryan

Su Rai Movie alle 21,10 passa "Il colonnello Von Ryan " di Mark Robson con Frank Sinatra, Trevir Howard, Sergio Fantoni, Raffaella Carra' e Max Turilli, umbro tedesco specializzato in un ruoli di nazista paffuto dai capelli rossi. Se abitate a Roma lo avrete sicuramente visto. Girava sempre in un sidecar d'epoca. Canale 20 alle 21, 05 propone l'action con giovane killer addestrata a uccidere "Red Sparrow", diretto da Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoneart, Jeremy Irons. Così così.

jim carrey cameron diaz the mask

Sempre divertente con un Jim Carrey nel momento più alto della sua carriera, "The Mask" di Chuck Russell con Cameron Diaz. Come Jim Carrey si metteva la maschera si trasformava in un personaggio folle animato alla Tex Avery. Ne venne girato anche un sequel, senza Jim Carrey, davvero modesto. Vi consiglio però "Warrior" di Gavin O’Connor con Tom Hardy, Joel Edgerton, Jennifer Morrison, Rai4 alle 21,30, grande film di botte, amore fraterno e lacrime con due fratelli irlandesi lottatori, Tom Hardy ancora ignoto e Joel Edgerton, che se le daranno di santa ragione nella finale mondiale di MMA, Arti Marziali Miste, battezzata Sparta in quel di Atlantic City.

warrior

Prima, però dovranno vedersela con bestioni del tipo di Francisco Barbosa, detto il Piovra, il nero Midnight, perché ti manda nel mondo dei sogni, il pazzo Mad Dog Grimes e, soprattutto il grande Koba, un gigante russo che riduce i suoi avversari a polpette e non ha mai perso un incontro. Gavin O'Connor, regista del già del vigoroso "Pride and Glory" mischia un po' di tutto . Ma riesce a coinvolgerci in maniera originale su tutti i livelli.

warrior

Sia nella parte melo, i due fratelli con padre alcolista e mamma morta di stenti, sia in quella sociale, i due che si devono battere il primo a causa della crisi e dell'indifferenza delle banche, il secondo perche reduce impazzito della guerra in Iraq in cerca di sfoghi violenti. Ma il film ci coinvolge anche nell'ora finale che vede all'opera i nostri eroi con i lottatori più violenti del mondo.

warrior

Ora, il fratello marine si fa allenare dal vecchio padre ubriaco, arriva sul ring, mena e se torna nei camerini, il maggiore, già professore di fisica alle superiori, che si batte perché le banche non gli portino via la casa, ha la tecnica di incassare tutto e poi giocare di furbizia con grandi mosse che blocchino gli avversari, come la mitica armsbar (vai a capì che è...). Il regista sa come filmare gli incontri di lotta, un po' Playstation, ma di grande presa, ma ha dalla sua anche due armi potenti.

collections privees2

Passiamo alla seconda serata con una stravaganza di Mel Gibson regista e protagonista, "L'uomo senza volto" con Nick Stahl, Rai Movie alle 23, 15. Su Cielo alle 23, 35 torna un po' di erotismo anni 70 con il film a episodi "Collections privèes" diretto da Just Jaeckin, Shuji Tetayama e Walerian Borowicz con Roland Blanche Laura Gemser, Martesana Dawn, Marie Catherine Conti. L'episodio di Jaeckin è il più semplice con un sopravvissuto alla tempesta che sull'isola dove pensa di essersi messo in salvo incontra una tribù di amazzoni capitanato da Laura Gemser. Quello di Borowicz è tratto da Mauopassant, un dialogo tra un cliente e una prostitute che ha qualcosa da nascondere in un armadio.

le eta' di lulu' 5

Bello il film sui militari americani di Clint Eastwood, "Gunny" con Marsha Mason, Mario Van Peebles, Everest McGill e Bo Svenson Iris alle 23, 25. Italia 1 alle 0, 10 propone il fantasy diretto dal regista russo Sergei Bodrov "Il settimo figlio" con Jefff Bridges, Juliane Moore,Ben Barnes e Kit Harington. Rai Movie all'1, 20 passa "Sweet Sixteen" di Ken Loach con Martin Compston, William Ruane, Ann-Marie Fulton, mentre Cielo all'1, 25 ripropone l'erotico d'autore "Le età di Lulù" di Bigas Luna con Francesca Neri nel film che le dette un po' di celebrità. Venne chiamata in sostituzione di Angela Molina che non se la sentiva più.

jean louis trintignant happy end

Fuori Orario su Rai Tre dedica una nottata ai documentari del maestro Frederick Wiseman sull"America, cioè "Monrovia, Indiana", 140 minuti, e "In Jackson Heights", 190 minuti. Su Iris si ride alle 2, 15 con la commedia di Ivan Reitman "Due padri di troppo" con Robin Williams e Billy Crystal e la stupenda Natassia Kinski, e su rai Movie alle 3, 15 si medita sulla fine della vecchia Europa con il beffardo "Happy End" di Michael Hanele cin Jean Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Matthìeu Kassovitz.

carnalita morbosa

Il finale con Trintignant che sceglie di suicidarsi mare vale tutto il film. A tardissima notte arrivano le commedie sexy più scollacciate, "Carnalita' morbosa" di Mario Sicilano con Marina Frajese, Sonia Bennett, Adriano Bonfanti e il povero Enzo Andronco, caratterista dei film du Franco e Ciccio che si ritrovò sul set di un porno e "L'adolescente" di Alfonso Brescia con Sonia Viviani, Tuccio Musumeci e Daniele Giordano.

