Marco Giusti per Dagospia

perdita durango

E in chiaro stasera che vediamo? Fosse per me, giuro, aspetterei le 23, 25 per rivedermi su Cielo una bomba come “Perdita Durango”, diretto da Alex De La Iglesia, scritto dal Barry Gifford di “Cuore selvaggio” con Rosie Perez, Javier Bardem, James Gandolfini, Demian Bichir, e partecipazioni illustri come Screamin Jay Hawkins, Alex Cox, Don Stroud. Violentissimo e scatenatissimo spin-off pieno di violenza e nudità di “Cuore selvaggio“ di David Lynch, visto che tratta lo stesso personaggio ideato da Barry Gifford, interpretata qui da Rosie Perez e lì da Isabella Rossellini.

perdita durango 3

Perdita, assieme al suo focoso amante dal taglio di capelli un po’ discutibile, il Romeo Dolorosa dal bonissimo Javier Bardem, fa una serie di scorribande in tutto il Messico violentando e massacrando chi trova. Bang! Bang! Film durissimo. Estremamente (dark) natalizio. In un primo tempo doveva girarlo Bigas Luna con Madonna, Javier Bardem e Dennis Hopper. Poi il cast divenne Victoria Abril, Johnny Depp e Ray Liotta. Quando entrò Alex De La Iglesias si arrivò a Rosie Perez, Bardem e Gandolfini. L’edizione originale spagnola, che ho prestato a Dago che è pazzo del film (ci credo) è più lunga di 10 minuti e ha ancora più sesso e più violenza. Cosa vedremo stasera? Leggo che dura 126 minuti…

james dean il gigante

In prima serata, però, mi rivedrei ancora una volta il lunghissimo (198’) e glorioso mélo texano “Il gigante” di George Stevens con Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean, Carroll Baker, Dennis Hopper, Sal Mineo, Rai Movie alle 21, 10. Anche se non è il miglior film di James Dean e Rock Hudson come maschio americano non è proprio giusto. Ma lo schermo di George Stevens, che si era fatto le ossa sulle comiche mute di Stanlio e Ollio, con un maestro assoluto come Stan Laurel, è incredibile. Non a caso fu l’unico Oscar, per la regia, che vinse il film.

james dean il gigante

Dean ebbe, l’ultimo giorno di lavoro, una Porsche Spyder come regalo. La prima cosa che fece fu accompagnare Mercedes McCambridge al trucco e venne bloccato dalla polizia interna della Warner Bros perché andava troppo veloce. Non gli piacevano né il film né il suo ruolo. Spesso scappava dal set. Mi ha raccontato Ursula Andress, all’epoca stavano assieme, che la chiamava Elizabeth Taylor, che lo adorava, per sapere che fine avesse fatto Jimmy, introvabile sul set.

cineromanzo il gigante james dean elizabeth taylor

Stevens gli impedì di fare corse d’auto a Palm Springs durante la lavorazione. I due litigarono per tutta la lavorazione. Stevens non sopportava il metodo da Actor’s Studio di Dean e Dean chiamavo “Fatso”, ciccione, Stevens.E Dean morì otto giorni dopo aver finito la lavorazione del film. Sulla sua nuova Porsche Spyder.

ZIO DI JOHNNY STECCHINO

Su Rai Tre alle 21, 20 avete una delizia di cartoon Pixar come “Alla ricerca di Dory”, di Andrew Stanton, Angus MacLane, ma vedo che passano bei film natalizi come “Forrest Gump” di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field,, talia 1 alle 21, 20, e “Yesterday” di Danny Boyle con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Joel Fry, Ed Sheeran, su Canale 5 alle 21, 20. Per non parlare del divertentissimo “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, ma scritto assieme a Vincenzo Cerami, con Benigni in doppio ruolo, Paolo Bonacelli, Franco Volpi, Ivano Marescotti, Rete 4 alle 21, 25.

il sesso degli angeli di xavier villaverde

Incredibili come i tormentoni del film “Nun me somiglia pe’ niente!” e “Il traffico!” siano ancora così ricordati dal pubblico. Rai Uno alle 21, 25 si butta su una commedia francese natalizia che verte sul ritorno sulle scene di un vecchio pianista, “Note d’amore” di Alexandre Laurent con Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Ilys Barillot, Achille Marques da Costa. Magari funziona. Cielo propone un decisamente più sbarazzino e meno visto “Il sesso degli angeli”, diretto da Xavier Villaverde con la bellissima Astrid Berges-Frisbey, Llorenç González, Álvaro Cervantes, Sonia Méndez, triangolo sentimentale tra un lui e una lei che diventa poi lui più lui, ma dove rientra anche lei in situazione superfluida.

down in the valley. 3

Adoro Astrid Berges-Frisbey che notai come sirena in uno degli ultimi capitoli de “I pirati dei Caraibi”. Interessante anche la storia d’amore tormentata nella San Fernando Valley tra Edward Norton e Evan Rachel Wood proposta in “Down in the Valley” di David Jacobson, 7Gold alle 21, 15. Ci sono David Morse come padre poliziotto che si oppone al fatto che la figlia scappi con Edwardc Norton, Bruce Dern e il piccolo Rory Culkin.

lara croft tomb raider la culla della vita. 3

Un po’ meno interessanti mi sembrano il fantascientifico “Io, Robot” di Alex Proyas con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Canale 20 alle 21, 05, “Lara Croft Tomb Raider – La culla della vita”, secondo episodio della saga Lara Croft, diretto da Jan De Bont con Angelina Jolie, il bisteccone Gerard Butler, Ciaran Hinds, Noah Taylor, Chris Barrie, Warner Tv alle 21, film ormai di vent’anni fa.

miracolo sull'8 strada

In seconda serata, fra repliche viste e riviste, vi segnalo la favola spielberghiana “Miracolo sull’8° strada”, diretta nel 1985 da Matthew Robbins, scritto da Brad Bird con gli strepitosi Hume Cronyn e Jessica Tandy, Elizabeth Peña, Frank McRae, Canale 27 alle 23, 10. Una coppia di vecchi newyorkesi si oppone alla vendita delle loro case per fini speculativi e vengono aiutato nientepopodimeno che dagli alieni! Nasce come episodio di “Storie incredibile” che venne invece sviluppato come film.

jeff bridges il grande lebowski

Ci sarebbe anche un thrillerino con psicopatico che distrugge la vita della sua psichiatra, Gina Gershob, “Borderline”, diretto nel 2002 da Evelyn Purcell, nessuno status critico, con Sean Patrick Kelly, il pazzo, e Michael Biehn, il detective. Intorno a mezzanotte è scontro tra la commedia romantica “Un giorno per caso” di Michael Hoffman con George Clooney e Michelle Pfeiffer, Rete 4 alle 0,00, e il classico dei fancazzisti mai cresciuti “Il grande Lebowski” dei Coen con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, Italia 1 alle 0, 15.

il naso o la cospirazione degli anticonformisti 2

Su Rai Tre/Fuori orario alle 0, 20 occhio al bellissimo film animato “Il naso o La cospirazione degli anticonformisti” di Andrey Khrzhanovskiy, 2020, che unisce al racconto di Kafka e la riduzione operistica di Shostakovich. Premio Speciale della Giuria a Annecy nel 2020. Su Rai Movie alle 0, 50. Su Iris all’1, 50 vedo che c’è un bel film del vecchio Carl Reiner, “Questo pazzo sentimento” con Bette Midler, Dennis Farina, Paula Marshall, Gail O'Grady, David Rasche. Chiudo con “Nostalghia” di Andrej Tarkovskij con Oleg Jankovskij, Erland Josephson, Domiziana Giordano, Patrizia Terreno, Rai Tre alle 2, 35.

