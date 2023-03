IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? VOGLIAMO RIVEDERCI “IL PADRINO – PARTE II”? OPPURE “L’ESORCISTA II – L’ERETICO”? FU UN FLOP TREMENDO. DOPO DIECI MINUTI DI PROIEZIONE GIÀ ALL’ANTEPRIMA IL PUBBLICO VOLEVA MENARE I RESPONSABILI DEL FILM- MA PER MARTIN SCORSESE, CHE PURE È FAN DEL PRIMO ESORCISTA, QUESTO È ADDIRITTURA SUPERIORE - SVEGLIATEVI ALL’1,50 PERCHÉ TORNA “MALENA” DI GIUSEPPE TORNATORE, CON UNA CONTURBANTE MONICA BELLUCCI SUPERNUDA… - VIDEO

il padrino – parte due

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Che dite. Vogliamo rivederci “Il Padrino – parte II” di Francis Coppola con Robert De Niro nel ruolo di Don Vito Corleone da giovane, Diane Keaton, Al Pacino, Gastone Moschin, Robert Duvall, John Cazale, Iris alle 21? O “L’esorcista II – L’eretico” di John Boorman con Linda Blair, Richard Burton, Max Von Sydow, Ned Beatty, Louise Fletcher, James Earl Jones, Warner Tv alle 21. Era uno sfortunato ma sofisticato sequel che al tempo aveva grandi fan, ma venne massacrato dal pubblico. Friedkin e Ellen Burstyn non lo vollero fare.

robert de niro il padrino parte ii

Linda Blair lo fece ma senza ripetere la tortura del trucco e del vomito sputato qua e là: lo chiesero anche a Stanley Kubrick che rifiutò. Lo accettò John Boorman, grande regista, e Kubrick lo mise in guardia che per fare un sequel funzionante avrebbe dovuto esagerare con sangue e effetti orrorifici. Fu un flop tremendo. Dopo dieci minuti di proiezione già all’anteprima il pubblico voleva menare i responsabili del film, che scapparono fuori dal cinema e non trovarono le auto con gli autisti.

l’esorcista 2 l’eretico 1

Ovunque, il pubblico a fine film buttava scatolette di Coca Cola e panini contro lo schermo, furioso. Linda Blair lo ritenne il più grande passo falso della sua vita. “L’errore che ho fatto”, ammise anni dopo lo stesso Boorman, “fu di non dare al pubblico quello che si aspettava”. Lo rimontò un paio di volte, ma inutilmente. Per Burton fu solo un grosso assegno. All’epoca fu il film più caro prodotto dalla Warner Bros. Per Friedkin era orribile, “il peggior film che abbia mai visto”. E diminuiva il valore del suo. Ma per Martin Scorsese, che pure è fan del primo Esorcista, questo è addirittura superiore.

nicolas cage ghost rider spirito di vendetta

Su Canale 20 alle 21, 05 i fan di Nicholas Cage si divertiranno sia con “Ghost Rider: Spirito di vendetta” di Mark Neveldine, Brian Taylor con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Christopher Lambert, sia con l’ancor più terribile “Un conto da regolare” di Shawn Ku con Nicolas Cage, Benjamin Bratt, Rai 4 alle 21, 20. Su Tv 2000 alle 21, 10 quelli di Ken Loach trovano invece “In questo mondo libero…” con Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Colin Caughlin, Joe Siffleet, storia di ragazze che trovano lavoro agli immigrati. Serio e documentato.

il ggg – il grande gigante gentile

Poi ci sarebbe, Canale 27 alle 21, 10, “Il GGG” diretto da Steven Spielberg, scritto da Melissa Mathison, tratto dal celebre romanzo di Roald Dahl, interpretato da Mark Rylance, Rebecca Hall, Jemaine Clement. Tutti trentenni di oggi conoscono le battute del gigante a memoria e adorano il suo disgustoso menù. E, grazie alle tavole meravigliose di Quentin Blake, sanno perfettamente come è fatto il GGG dalle grandi orecchie, i suoi nove giganti cattivi che gli stanno vicino laggiù nel regno dei Giganti, e la piccola Sophie, l'orfanella protagonista del libro che viene rapita nella notte dal GGG, che diventa da subito il suo migliore amico.

il grande gigante gentile ggg spielberg

Spielberg e la Disney spinsero per una versione più buonista e universale del GGG, tagliarono qualche punta antipatica, ma rimasero fedeli sia al testo di Dahl, alla sua idea di avventura per l'infanzia e anche alla grafica di Quentin Blake, che è magnificamente citata in una sequenza. Difficile dire se il tipo di animazione attuale, che digitalizza i volti degli attori, sia la strada migliore per portare sullo schermo la creatura di Dahl e tutti i nove giganti cattivi.

il gigante gentile

Alla fine, malgrado il grande lavoro fatto da Spielberg, dalla sua sceneggiatrice Melissa Mathison, dallo stesso Mark Rylance, che recite le battute di Dahl come fosse Shakespeare, è una versione un po’ compromissoria del romanzo tra la geniale prosa e la cattiveria di Dahl e il buonismo magico spielberghiano. Dopo “Il ponte delle spie”, ricordo, ci aspettavamo molto di più. In molti rimasero delusi. Ma forse sono anche questi effetti digitali che ammorbano non poco il film.

e poi c e katherine 1

Svegliate Serena Bortone e Mara Venier. Perché è un’ottima commedia sull’inclusività nel mondo della tv commerciale “E poi c’è Katherine” di Nisha Ganatra con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Amy Ryan, Denis O'Hare, Max Casella, dove una famosa conduttrice della tv, che ha solo autori maschi, come Fiorello, come Amadeus, come quasi tutti anche da noi, si ritrova, per rispettare le quote rose come nuova autrice una preparatissima ragazza. Mettiamoci anche che la conduttrice, interpretata da una strepitosa Emma Thompson, sente il fiato sul collo di chi vuole il suo posto e non rinnova i suoi testi da anni. Molto divertente e molto realistico.

l’amante inglese

Su Cielo alle 21, 15 avete un bel mélo francese, “L’amante inglese” di Catherine Corsini con Kristin Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal, Bernard Blancan, Aladin Reibel, dove la sposatissima Kristin Scott Thomas, si innamora perdutamente di un muratore spagnolo. Su Italia 1 alle 21, 20 avete “Jack Reacher: Punto di non ritorno” di Edward Zwick con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge.

tom cruise la guerra dei mondi

In seconda serata aveva fama di commedia terrificante con un Richard Gere in versione Babbo Natale “Franny” di Andrew Renzi con Richard Gere, Theo James, Dakota Fanning, Clarke Peters, Erica Lynne Marszalek, Rai Movie alle 22, 55. Meglio rivedersi su Italia 1 alle 23, 40 “La guerra dei mondi” di Steven Spielberg con Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Robbins, Miranda Otto, che è già una sorta di “The Last of Us”.

nel nome del padre

Assolutamente da recuperare un horror-fantasy diretto da Sam Raimi e scritto da Billy Bob Thonton, “The Gift” con Cate Blanchett, Keanu Reeves, Hilary Swank, Giovanni Ribisi, dove la Blanchett è una donna che vede squarci di futuro e si metterà in seri guai. Su Iris alle 0, 45 è un bellissimo biopic su uno storico ribelle dell’Ira, George Conlon, e sui suoi rapporti col padre, “Nel nome del padre” di Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite, grande attore morto troppo presto, Emma Thompson, John Lynch.

monica bellucci malena

Fuori Orario/Rai Tre presenta una serata dedicata alla coppia di filmmaker e documentaristi Massimo D'Anolfi e Martina Parenti. Si comincia all’1, 45 con “I promessi sposi”. Svegliatevi all’1, 50 perché torna “Malena” di Giuseppe Tornatore con una conturbante Monica Bellucci supernuda che fa girare la testa a tutto un paesino della Sicilia in tempo di guerra. L’idea di Tornatore era un omaggio al cinema in bianco e nero di Germi-Fellini-Bolognini, un viaggio nell’Italia della guerra e un monumento alla Bellucci.

monica bellucci malena

Ne viene fuori un sotto Malizia che non ha la stessa forza voyeuristica del film di Samperi con Laura Antonelli. Certo. La Bellucci funziona, la macchina produttiva di Mario Cotone e Piero Notarianni pure, ma la storia di Luciano Vincenzoni è banalizzata e il grande sceneggiatore si incazza di brutto. Rimane la struttura di commediaccia sexy dei tempi della Fenech. Perché no? Su Rete 4 alle 3 arriva “Se vuoi vivere… spara!”, esordio nella regia di Sergio Garrone, fratello dell’attore Riccardo, che qui si fa chiamare Rick Garrett.

se vuoi vivere...spara 2

Nel western aveva scritto e prodotto Deguejo e Killer Kid. In un primo tempo, ottobre 1967, il film si intitola Spara, Johnny... spara, ma prevede lo stesso cast. Rispetto a Vari e Savona, che avevano messo in scena i suoi copioni, Garrone si riconosce regista più fantasioso e creativo: “Io non mi fermavo a mettere la macchina da presa”. La storia vede Ivan Rassimov, lanciato allora come Sean Todd (in un primo tempo addirittura si ventilava un Jean Todd), che viene intrappolato in un sadico gioco dagli abitanti di una cittadina.

se vuoi vivere...spara 1

Ci sono anche Ken Wood alias Giovanni Cianfriglia di Anzio, Isabella Savona, Riccardo Garrone. Sergio Garrone ricorda, però, che il film aveva una specie di finta coproduzione con la Spagna, nel senso che esisteva un piccolo produttore indipendente che comprava i diritti per la distribuzione del film in Spagna. Poi, facevano finta di andarci, anche se giravano tutto tra Elios e Magliana, risparmiando così i costi del viaggio e del set. Ma il gioco era vantaggioso per tutti, a cominciare dai coproduttori spagnoli, che intascava i contributi ministeriali. Furbacchioni.

lady scarface

Su Rai Tre alle 3, 15 avete un. Bel film di Marco Ferreri scritto da Goffredo Parise e Rafael Azcona, “Una storia moderna – L’ape regina” con Marina Vlady, Ugo Tognazzi, Linda Sini, Riccardo Fellini, Achille Majeroni. La Vlady vinse come miglior attrice a Cannes nel 1963. Chiuderei con un poliziesco del 1941, “Lady Scarface” di Frank Woodruff con Dennis O'Keefe, Judith Anderson, Frances E. Neal, Eric Blore, Rand Brooks. Buona notte.

Un anno prima Judith Anderson aveva interpretato da sorella cattiva di “Rebecca, la prima moglie” di Alfred Hitchcock. Qui è anche più cattiva. La ritroveremo anche in “Un uomo chiamato cavallo” come vecchia indiana, Buffalo Cow Head. Favolosa.

il padrino – parte due 2 l ape regina una storia moderna 1 l ape regina una storia moderna 2 l ape regina una storia moderna 3 l’esorcista 2 l’eretico l’esorcista 2 – l’eretico lady scarface l’esorcista 2 – l’eretico. l’esorcista 2 l’eretico 2 l’esorcista 2 l’eretico 3 Richard Gere in Franny di Andrew Renzi the gift monica bellucci malena giuseppe tornatore, giuseppe sulfaro e monica bellucci sul set di malena se vuoi vivere...spara 3 monica bellucci malena giuseppe tornatore e monica bellucci sul set di malena monica bellucci malena 2 monica bellucci malena 3 monica bellucci malena 5 the gift monica bellucci malena 4 Richard Gere in Franny di Andrew Renzi the gift the gift Richard Gere in Franny di Andrew Renzi Richard Gere in Franny di Andrew Renzi LA GUERRA DEI MONDI la guerra dei mondi jack reacher – punto di non ritorno 3 Richard Gere in Franny di Andrew Renzi Richard Gere in Franny di Andrew Renzi jack reacher punto di non ritorno ghost rider spirito di vendetta daniel day lewis nel nome del padre in questo mondo libero 2 nel nome del padre in questo mondo libero 1 in questo mondo libero 3 nicholas cage un conto da regolare 1 il gigante gentile nicholas cage un conto da regolare 2 il gigante gentile e poi c e katherine 2 e poi c e katherine 3 l’amante inglese e poi c e katherine 4 robert de niro in il padrino parte ii