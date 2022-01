IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - LA NOTIZIA DELLA GIORNATA È CHE STASERA LA SITUAZIONE IN STREAMING È MOLTO PIÙ VIVA RISPETTO A QUELLA IN SALA. VEDO CHE AMAZON, TRA UN “DOCTOR SLEEP” E “YAKUZA PRINCESS”, PRESENTA ANCHE “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI, CHE CIONDOLAVA ORMAI STANCAMENTE IN UNA UNICA SALA, INDOVINATE QUALE?, CON 223 EURO DI INCASSO - SU NETFLIX CI SAREBBE UN ALTRO FILM (MA QUANTI NE FA?) CON ILENIA PASTORELLI PROTAGONISTA, “QUATTRO METÀ” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ewan mcgregor doctor sleep

La notizia della giornata è che stasera la situazione in streaming è molto più viva rispetto a quella in sala. Vedo che Amazon, tra un “Doctor Sleep”, il sequel di “Shining” diretto da Mike Flanagan con Ewan McGregor e Rebecca Ferguson che ha molti fan, e “Yakuza Princess”, tra “Il collezionista di carte” e il nuovissimo film diretto da George Clooney, “The Tender Bar” con Ben Affleck, presenta anche “Tre piani” di Nanni Moretti, che ciondolava ormai stancamente in una unica sala, indovinate quale?, con 223 euro di incasso.

yakuza princess

Su Sky trovate il freschissimo fantasy “A Discovery of Witches”, l’ottimo “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo secondino e Silvio Orlando detenuto, rigorosissimo carcerario dove detenuti e secondini si confrontano in una sorta di continuo duello dove i primi cercano di capire fin dove possano arrivare nello spingere la pazienza dei secondi alla ricerca di qualche libertà in più (“E’ brutta la prigione, eh?” fa Silvio Orlando detenuto a Toni Servillo, ispettore. “Tu sei in carcere. Io no”, gli risponde Servillo senza scomporsi).

nanni moretti tre piani

Ci sarebbe anche un altro film (ma quanti ne fa?) con Ilenia Pastorelli protagonista, “Quattro metà” di Alessio Maria Federici. Ieri sera su Netflix ho visto un buon horror spagnolo ambientato in un ottocento polveroso, “El paramo-Terrore invisibile” di David Casademunt con Inma Cuesta, Robert Alamo e il piccolo Asier Flores, con una famigliola che vive in una casa sperduta nella prateria, la desolata provincia di Teruel, assediata da una bestia invisibile che terrorizza la mamma e suo figlio.

ilenia pastorelli 4 meta

Quando il padre parte per cacciarla, mamma e figlio rimango soli. Con la bestia. Molto ben girato, con ambientazioni, costumi e fotografia di gran livello, come spesso capita con i piccoli horror spagnoli. David Casademunt è un trentenne di Barcellona al suo primo film dopo aver girato corti e documentari. Ve lo consiglio.

el paramo. matilde gioli 4 meta

