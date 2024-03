IL DIVANO DEI GIUSTI - PREPARATEVI PERCHÉ STASERA IN CHIARO C’È UNA BELLA SCELTA DI FILM. MAGARI NON MEMORABILI, MA POCO VISTI. RAI 1 PROPONE LA COMMEDIA SOFISTICATA DI MAX CROCI "POLI OPPOSTI" MENTRE ITALIA1 IL KOLOSSAL, CON QUALCHE PROBLEMA, “SUICIDE SQUAD” - BUONE NOTIZIE PER I FAN DI STAR TREK: “IL FUTURO HA INIZIO” IN ONDA SU CIELO – IN SECONDA SERATA SU ITALIA 1 RITROVIAMO LO SPETTACOLARE “HELLBOY II. THE GOLDEN ARMY”- CINE 34 MANDA LA RARISSIMA COMMEDIA PECORECCIA “QUELLA PROVINCIA MALIZIOSA” E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Preparatevi perché stasera in chiaro c’è una bella scelta di film. Magari non memorabili, ma poco visti. Rai 1 alle 21, 30 propone la commedia sofisticata di Max Croci “Poli opposti” con la coppia di “supercarini” Luca Argentero e Sarah Felberbaum, ma anche Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo. Se si esclude un notevole “C’è figa?”, detto dal vecchio padre di Giampaolo Morelli alla festa del figlio, c’è una certa grazia nella costruzione del racconto e nella direzione degli attori, segno che Max Croci ha cercato di rifarsi un po’ a modelli classici e meno classici, un percorso che va da (diciamo…) George Cukor a Rob Reiner. Stefano e Claudia, cioè Luca Argentero e Sarah Felderbaum, abitano e lavorano sullo stesso pianerottolo e si detestano.

Lui è uno psicoterapeuta per coppie in crisi, lei è un’avvocatessa divorzista. Lui si è appena lasciato con una moglie antipatica, l’arcigna Anna Safroncik, lei ha un figlioletto grasso, Riccardo Russo, avuto da un uomo sposato. Scoprono, grazie a Giampaolo Morelli, amico di lui e fratello di lei, che si conoscevano da piccoli, quando Stefano era grasso e Claudia era la sua unica amica. Si innamorano, poi c’è un quiproquo e tutto finirà bene. La cosa più interessante, a parte il gioco sul genere sentimentale, è il fatto che tutti scopino tranquillamente mentre i sentimenti procedono.

Così lui ha una storiella con l’amica di lei, una rossa produttrice tv, Grazia Schiavo, mentre lei ha una storiella con un tanguero finto argentino in realtà veneto. Segno che i tempi di Cukor sono finiti. Due momenti stracult per la cronaca, la coppia Morelli-Elena Di Cioccio, già presentatori di Stracult Show e Sarah Felderbaum che canta “Cocktail d’amore”. Italia 1 alle 21, 20 propone il kolossal, con qualche problema, “Suicide Squad” di David Ayer con Will Smith pelatone ammazzasette, Viola Davis cattiva come Franca Leosini, Cara Delevingne che balla mezza nuda come una divinità egizia, ma al massimo assomiglia a Franca Valeri nel suo numero di Piramidal (…il tuo fascino egizio, non conosce artifizio…), Jared Leto che vuole fare il Joker come in un video di Francesco Vezzoli e quella meraviglia di Margot Robbie come Harley Quinn con gli short a mezza chiappa, i due ciuffi bicolori e la mazza da baseball rompicapocce in mano.

star trek il futuro ha inizio

Ve lo dico subito. E’ un disastro totale di logica, di sceneggiatura, di personaggi che scompaiono e ricompaiono, di incomprensioni fondamentali tra produzione e regista, che magari avevano dei film diversi in testa. Ma è un divertimento totale e assurdo. Non andò neanche male, 175 milioni di budget, 748 di incasso. Anche se si capisce abbastanza facilmente che il film deve avere avuto una serie di problemi pesanti già in lavorazione, che il flop di Batman vs Superman deve aver pesato enormemente sulle scelte editoriale e che dovevano esserci montaggi diversi al punto che il finale rimasto non solo sacrifica troppe storie secondarie, ma non ha proprio un percorso narrativo funzionante. Eppure già il personaggio folle dell’ Harley Quinn di Margot Robbie e la sua storica romantica col Joker di Jared Leto (massacrato al montaggio) ci deliziano.

E ci piace anche il Capitan Boomerang dell’australiano Jay Courtney, cattivone tenerone che tiene un pelouche nella giacchetta, in continuo dialogo con Harley Quinn. Ci piace la follia che fa funzionare l’Amanda Waller di Viola Davis, il potere che genera il male per cui si ricorre ai supercattivi per combatterlo al punto che loro diventano i buoni. Ci piace la confusione politica della situazione, a metà tra l’America di Trump rovinata dalle guerre di Bush, dalle sparatorie tra neri e poliziotti, con Will Smith cecchino che si rifiuta di uccidere il megapoliziotto Batman, e una logica da Ghostbusters (il finale è identico), dove non ci sono più né Superman (morto) né Batman (fuori gioco, ambiguo) a salvarci la pelle. I meta-umani, in realtà, sono più umani degli umani, è il loro lato umano a renderli sociopatici in una società di sociopatici.

hellboy ii the golden army 4

Magari preferite rivedere “Con Air”, giocattolone violento diretto da Simon West con Nicolas Cage con canotta zozza e capello lungo, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Rachel Ticotin, Danny Trejo, dove un gruppo di galeotti ultramachi e pericolosissimi dirottano l’aereo su cui viaggiavano. Girato subito dopo “The Rock”. John Cusack lo detestava. A John Malkovich venne chiesto perché partecipasse al film e rispose: “Money”. Strepitoso Steve Buscemi come sadico serial killer. Alternative? Il thriller “Identità violate” di D.J. Caruso con Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez. Critiche pessime (“Non vi ucciderà, ma vi farà perdere ore preziose che non torneranno mai”). Cine 34 alle 21 propone la commedia bislacca “Io c’è” di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Massimiliano Bruno, Giulia Michelini, dove Edoardo Leo, padrone di b&b che non funziona, si inventa una religione di successo, tutta dedicata al culto dell’Io. Vabbé.

Canale 20 alle 21, 05 passa un revenge movie con Liam Neeson a caccia del signore della droga che gli ha ucciso il figlio, “Un uomo tranquillo” di Hans Petter Moland con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Laura Dern, Emmy Rossum, Julia Jones, John Doman. Critiche, per una volta, abbastanza buone. Su Canale 27 alle 21, 10 troviamo insieme Clint Eastwood e Amy Adams nel film sul baseball e i suoi segreti, “Di nuovo in gioco” diretto da Robert Lorenz con Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman. Sapete cosa pensa il pubblico italiano dei film sui grandi sport popolari americani, no? Meglio la commedia sentimentale a episodi “Appuntamento con l’amore” di Garry Marshall con Jessica Biel, Jessica Alba, Jamie Foxx, Julia Roberts, Taylor Lautner, Bradley Cooper, La5 alle 21, 10.

the suicide squad 1

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il film dedicato a Ruth Bader Ginsburg, leggendaria donna di legge americana quando era un giovane avvocato, “Una giusta causa” di Mimi Leder con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston, Kathy Bates, Cailee Spaeny. Su Cielo alle 21, 15 buone notizie per i fan di Star Trek con “Star Trek – Il futuro ha inizio” diretto nel 2008 da J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoë Saldana, Karl Urban. L’avrò visto? Magari vi divertite di più col biopic sugli amori giovanili di un genio,“Goethe!”, diretto nel 2010 da Philipp Stölzl con Alexander Fehling, Miriam Stein, Moritz Bleibtreu, Volker Bruch, Burghart Klaußner, Tv2000 alle 21, 30.

Le critiche sono piuttosto buone. Passiamo alla seconda serata con il war movie con le militanti curde “Red Snake” diretto dalla francese Caroline Fourest con Dilan Gwyn, Amira Casar, Camelia Jordana, Esther Garrel, Maya Sansa, Nanna Blondell, Iris alle 23, 05. Rai 5 alle 23, 10 propone “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, cioè un celebre concerto di David Bowie come Ziggy Stardust ripreso nel 1971 dal mitico D.A. Pennebaker, ma uscito solo nel 1985 con David Bowie, Mick Ronson, Trevor Bolder, Mick Woodmansy. Solo per i fan. Ovvio. Rai Movie alle 23, 35 ha in cartellone “Nelle tue mani” di Ludovic Bernard con Lambert Wilson, Jules Benchetrit, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré, Michel Jonasz, storia di un ragazzo dotatissimo per il piano che finisce in carcere per un furto sbagliato dove era stato coinvolto e grazie alla musica, e al maestro di conservatorio che crede in lui riuscirà a salvarsi da una vita sballata.

Occhio a “Redemption – Identità nascoste”, opera prima di Steven Knight con Jason Statham, Agata Buzek, Benedict Wong, Santi Scinelli, Vicky McClure, Canale Nove alle 23, 40, viaggio nella Londra più pericolosa dove si fa strada un veterano di guerra cresciuto in strada. Quando gli uccideranno la fidanzata, si preparerà alla vendetta. Buono. Steven Knight è un grande talento. Su Italia 1 alle 23, 50 ritroviamo lo spettacolare “Hellboy II. The Golden Army”, per me uno dei migliori film diretti da Guillermo Del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, James Dodd, John Hurt, John Alexander.

Non è solo un riuscito sequel, ma è un film che ha una sua poetica e dove tutti i personaggi funzionano magnificamente. Si torna al poliziesco all’italiana, ma ambientato a Milano negli anni della strategia della tensione con l’interessante “La polizia ha le mani legate” diretto da Luciano Ercoli, fotografato da Marcello Gatti, con Claudio Cassinelli, Arthur Kennedy (doppiato da Emilio Cigoli), Franco Fabrizi, Valeria D'Obici, Sara Sperati, Bruno Zanin in versione tossica, Elio Jotta, Walter Valdi, Giovanni Cianfriglia, Ugo Bologna, Cine 34 all’1, 15. Ancora meglio andiamo su Iris all’1, 20 col favoloso “Giorno maledetto” diretto da John Sturges, scritto da Millard Kaufman con Spencer Tracy, Robert Ryan, Ernest Borgnine, Lee Marvin, Walter Brennan, dove l’arrivo di un veterano di guerra senza un braccio, uno strepitoso Spencer Tracy, scatena gli abitanti di un infame paese razzista dove è stato compiuto un odioso delitto contro un cittadino americano di origine giapponese.

Borgnine racconta che chiamava Spencer Tracy “Mr Tracy” per il grande rispetto che aveva lui. E Tracy è la vera carta in più del film, anche se è un po’ vecchio per il ruolo. Mettiamoci anche un gruppo di attori spettacolare, Ryan, Marvin, Brennan, e la regia da western di Sturges. Tracy venne eprò battuto agli Oscar proprio da Borgnine, che lo vinse per il suo ruolo da protagonista in “Marty”. Rai Movie all’1, 25 propone “L’estate del mio primo bacio” diretto da Carlo Virzì con Laura Morante, Gabriella Belisario, Neri Marcoré, Regina Orioli, Raffaella Lebboroni, Andrea Renzi, ambientato a Orbetello e tratto dal primo romanzo di Teresa Ciabatti. Cielo all’1, 30 ripropone le sorelle lesbiche di “Le sorelle” di Roberto Malenotti con Susan Strasberg, Massimo Girotti, Nathalie Delon, Giancarlo Giannini, Lars Block.

Cine 34 alle 2, 55 propone invece la rarissima commedia pecoreccia “Quella provincia maliziosa” di Gianfranco Baldanello con Karin Well, Andrea Nova, Gianluigi Chirizzi, Lidia Costanzo. Ne riporto qualche simpatica battuta: “Il tuo orgasmo è clitorideo o vaginale?”. “Perdere la verginità è come togliersi un pullover, quando fa troppo caldo”. “No, questa non è una faida siciliana. Noi del Nord siamo civili, moderni e cornuti”. Fortunatamente abbiamo anche il bellissimo “Il fiore delle mille e una notte” di Pier Paolo Pasolini con Ninetto Davoli, Franco Citti, Tessa Bouché, Franco Merli, Ines Pellegrini, Margareth Clementi, forse la versione più bella mai girata de Le mille e una notte. Pasolini e Tonino Delli Colli filmano città ancora incontaminate dal cinema. Occhio che la versione integrale è quella da 133 minuti.

Iris alle 4, 25 propone il thriller alla Dario Argento “Sette scialli di seta gialli”, ufficialmente diretto da Sergio Pastore, ma qualcuno dice diretto da un regista ben più noto, con Anthony Steffen, Sylva Koscina, Jeannette Len, Giacomo Rossi Stuart. Chiudo con “Cadaveri eccellenti” diretto da Francesco Rosi, tratto dal libro di Leonardo Sciascia con Lino Ventura che indaga sulla morte di una serie di giudici importanti, Tino Carraro, Marcel Bozzuffi, Max Von Sydow, Rai Movie alle 5.

