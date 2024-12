IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA C’È UNA BELLA SCELTA DI CLASSICI. DIFFICILE SCEGLIERE TRA “CAVALCARONO INSIEME” E “QUELLA SPORCA DOZZINA - IN PRIMA SERATA AVETE ANCHE "LOCKDOWN ALL'ITALIANA", SORTA DI INSTANT MOVIE DEI DUE MESI CHE ABBIAMO TUTTI PASSATI CHIUSI A CASA PER LA PANDEMIA - NELLA NOTTE TOVATE IL CAPOLAVORO DI DAVID LYNCH “CUORE SELVAGGIO” CON NICOLAS CAGE NEL RUOLO MIGLIORE DELLA SUA CARRIERA, MENTRE I FAN DI JOHN KEATS GRADIRANNO IL BELLISSIMO “BRIGHT STAR”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

cavalcarono insieme

Che vediamo in chiaro in prima serata stasera? C’è una bella scelta di classici. Difficile scegliere tra “Cavalcarono insieme”, uno degli ultimi film di John Ford con James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones, Linda Cristal, Andy Devine, John McIntire, Rai Movie alle 21, 10, e “Quella sporca dozzina”, capolavoro del cinema violento di Robert Aldrich con Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, Telly Savalas, Jim Brown, Richard Jaeckel, John Cassavetes, Donald Sutherland, un film che riscrive le regole del genere bellico.

cavalcarono insieme 1

Qualcuno trovò un po’ invecchiato John Ford e il suo mondo di epopea del western. Ford stesso lo riteneva "la peggiore schifezza che ho fatto in 20 anni”. Lo aveva fatto per soldi (225 mila dollari più il 25% dei profitti) e per fare un piacere al boss della Columbia, Harry Cohn, che definiva “admired Cohn like "un grande, geniale serpente". Ma guardate la scena dove Stewart e Widmark parlano da soli sulla veranda…

quella sporca dozzina 6

Lo sapevate che James Stewart indossa qui per l’ultima volta il suo celebre cappello da western che aveva dai tempi di Winchester 73? E John Ford non voleva affatto quel cavolo di cappello… Anche Lee Marvin non vedeva di buon occhio il suo film, lo chiamava “schifezza” o “macchina acchiappasoldi”. Nella scena finale dove deve guidare il camioncino e portare via Charles Bronson, Lee Marvin era scomparso. Lo ritrovano in un pub del tutto ubriaco. Lo riempiono di caffè, lo portano sul set e lo mettono alla guida del mezzo.

quella sporca dozzina 2

"Ti ucciderò, Lee", gli urlò Bronson. Aldrich si servì del successo del film per salvare il suo studio, che stava fallendo dopo due film sbagliati. Leggo che Marvin non era la prima scelta. Le prime scelte erano John Wayne e Kirk Douglas, che stavano facendo un film assieme. Fu una grande occasione per tutti. Cassavetes ebbe l’unica nomination agli Oscar della sua vita, Sutherland sostituì all’ultimo secondo un attore che scappò dal set e nessuno sapeva chi fosse.

lockdown all'italiana 1

Su Cine 34 alle 21, 05 passa invece “Lockdown all’italiana”, opera prima da regista di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Romina Pierdomenico, rara commedia sul lockdown. Uscì incredibilmente al cinema, ricordo. Vediamo cosa ne scrissi a caldo. “Che cosa fai? Entri con le scarpe?”. “Ma Gucci? Gucci è aperto!?”.

lockdown all'italiana 9

Non sapete il piacere che ho provato di fronte ai primi dieci minuti di questo “Lockdown all’italiana”, sorta di instant movie o di diarietto liberatorio dei due mesi che abbiamo tutti passati chiusi a casa per la pandemia. Lo so che ci sono vari peccatucci, che non tutti gli attori sono perfetti, che certe situazioni si potevano amplificare, che la storia del tradimento e delle due coppie, una ricca, Ezio Greggio-Paola Minaccioni, e una proletaria, Ricky Memphis-Martina Stella, separate in case alla fine non sempre funziona, ma finalmente si respira aria di sana commedia all’italiana interamente dedicata a un momento che tutti, ma proprio tutti, abbiamo vissuto.

lockdown all'italiana 8

Magari tragicamente, ovvio, ma anche in questo modo da commedia casalinga di mariti vs mogli o mogli vs mariti, col televisore sempre aperto a trasmettere, guarda un po’, film dei Vanzina o di Banfi, come è davvero stato nella realtà, con le chiamate su zoom o su skype con i faccioni di amici e conoscenti. Manca il duo tragicomico milanese Gallera&Fontana, mancano i virologi da talk show, mancano, per fortuna però, i tragici bollettini giornalieri, ma già vedere Greggio con la mascherina penzolante dall’orecchio che cerca di rimorchiare sul pianerottolo di casa la maggiorata di Bergamo, tale Maria Luisa Jacobelli, che sembra uscita da qualche sogno tardoberlusconiano, è un momento di commedia da antologia proprio per la situazione.

lockdown all'italiana 13

Nessuno di questi ragazzini geniali di tik tok o del web c’era arrivato, Enrico Vanzina sì. Perché ha la commedia nel dna. “Cosa famo st’estate?” chiede svogliata al ricco marito avvocato Ezio Greggio, che già pregusta una serata di tv a guardare Barbara D’Urso, la moglie supersciura di Roma Nord Paola Minaccioni, anche collaboratrice alla sceneggiatura, prima che la situazione si chiuda in lockdown e, soprattutto, prima di scoprire che lui, il mostro, la tradisce da un anno con una commessa di Giardinetti, Martina Stella, in formissima, a sua volta sposata con un tassinaro romano coatto, Ricky Memphis, attivo solo se parla di calcetto, “Stasera a quelli del Tormarancia li sfonnamo”.

lockdown all'italiana 14

Dopo, ovvio, si scatena l’inferno. E volano i “Ma li mortacci tua!”, i “Come faccio a raggiungere il villone di Ansedonia?”, anche se, quando è chiaro che si dovrà tutti rimanere chiusi a casa insieme, anche le coppie che si sono appena rotte, la pragmatica Martina Stella se ne esce con un candido “per fortuna che faccio la commessa e porto a casa 1200 euro al mese”. La situazione vede quindi le due coppie, ormai in crisi, dover convivere per forza nel lockdown generale.

FIORE GEMELLO

Su Rai5 alle 21, 15 trovate l’interessante “Fiore gemello” di Laura Luchetti con Anastasyia Bogach, Kalill Kone, Aniello Arena, Mauro Addis, Fausto Verginelli, storia di una fuga in Italia di un ragazzo africano sbarcato illegalmente e di una ragazza che ha perso la voce da quando ha visto coi suoi occhi l’omicidio del padre. Cielo alle 21, 25 passa l’action “The Expatriate-In fuga dal nemico” di Philipp Stölzl con Aaron Eckhart ex agente della Cia, Liana Liberato, Olga Kurylenko, Neil Napier, Alexander Fehling.

ROLANDO RAVELLO il pirata marco pantani

Su Tele San Marino alle 21, 30 passa il biopic su Marco Pantani, cioè ”Il pirata – Marco Pantani” diretto da Claudio Bonivento con Rolando Ravello, Nicoletta Romanoff, Ivano Marescotti, Franco Mescolini, Omero Antonutti. Su Canale 20 alle 21, 30 c’è un gradito ritorno con “Godzilla II: King of the Monsters” diretto da Michael Dougherty con Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang.

clint eastwood lee van cleef per qualche dollaro in piu'

Passiamo alla seconda serata con l’energetico “Prey” di Dan Trachtenberg, più che un horror grande avventuroso con la strepitosa guerriera Amber Midthunder, Dane DiLiegro, Stefany Mathias, Benito Hofmann, Stormee Kipp, Rai4 alle 22, 55. Rai Movie alle 23, 05 passa ancora una volta “Per qualche dollaro in più” di Sergio Leone con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, Mario Brega. Cine 34 alle 23, 10 propone un poco noto “Un piede in Paradiso” diretto nel 1991 da E. B. Clucher alias Enzo Barboni con Bud Spencer, Carol Alt, Thierry Lhermitte, Jean Sorel, Ian Bannen, Sharon Madden.

laura dern nicolas cage cuore selvaggio

Iris alle 0, 10 propone il capolavoro di David Lynch “Cuore selvaggio” con Nicolas Cage nel ruolo migliore della sua carriera, Laura Dern pazza di lui, Willem Dafoe cattivissimo, Diane Ladd, Harry Dean Stanton e uno strepitosa Isabella Rossellini come Perdida Durango. Cine 34 all’1, 10 passa “Cane e gatto”, commedia di Bruno Corbucci con Bud Spencer, Tomas Milian, Mark Lawrence, Margherita Fumero, Bill Garrigues. I fan di John Keats e quelli di Ben Whishaw gradiranno il bellissimo “Bright Star” di Jane Campion con Ben Whishaw come John Keats, una romantica Abbie Cornish, Thomas Sangster, Paul Schneider, Samuel Barnett, Kerry Fox.

uomo bianco, va’ col tuo dio 5

Cine 34 alle 3 propone “Il bigamo” di Luciano Emmer con Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Franca Valeri, Memmo Carotenuto. Da rivedere. Sono sicuro che non ve lo ricordate come io non me lo ricordo. Iris alle 4, 20 propone “Uomo bianco, va col tuo Dio” di Richard C. Sarafian con Richard Harris nel ruolo di Zachary Bass, ma il vero nome era Hugh Glass, che verrà poi ripreso da Leonardo DiCaprio in “The Revenant”, cioè il trapper che all’inizio dell’800 sopravvisse all’attacco di un orso grizzly e riuscì a raggiungere i suoi infami amici che l’avevano dato per morto, John Huston come una sorta di Capitano Achab, Henry Wilcoxon, John Bindon, Prunella Ransome, Dennis Waterman. Tutto girato in Spagna.

jonathan degli orsi

Se John Binden venne allontanato dal set dopo una rissa col protagonista, Richard Harris, Huston era arrivato solo perché aveva dovuto lasciare il film che girava da regista, “L’ultima fuga” dopo uno scontro con George C. Scott. Lo scontro era a causa di Tina Aumont, che Scott non voleva nel film. Huston venne sostituito da Richard Fleischer e Tina Aumont venne cacciata dal set. Chiudo con un altro film di orsi e trapper, “Jonathan degli orsi”, diretto in Russia da Enzo G. Castellari con Franco Nero, Floyd "Red Crow" Westerman, John Saxon, Melody Robertson, Rai Movie alle 5.

